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Стандарты и граждане. На благо общества

11 Октября 2017, 12:45 | Приморье

14 октября мировая общественность отмечает Всемирный день стандартов

 

Ежегодно с 1970 года 14 октября мировая общественность отмечает Всемирный день стандартов, праздник, призванный обратить внимание людей на важность деятельности, связанной с созданием единых стандартов, и отдать заслуженную дань уважения совместным усилиям десятков тысяч специалистов, посвятивших свою жизнь и профессиональное мастерство ответственной и необходимой работе.

Этот праздник проводится по инициативе трех международных организаций: Международной организации по стандартизации (ИСО), Международной электротехнической комиссии (МЭК) и Международного союза электросвязи (МСЭ). Традиционно главы этих трех международных организаций выступают с совместным посланием, в котором говорится о значении стандартизации в свете девиза Всемирного дня стандартов, который принимается каждый год.

Девиз Всемирного дня стандартов в 2017 году: «Стандарты и граждане. На благо общества». Под этим дивизом предполагается, что современная жизнь в мире без стандартов быстро остановилась бы. Прекратил бы работу транспорт, стала бы невозможна торговля… Сотни тысяч систем, связанных с информационными и коммуникационными технологиями, начиная с правительственных органов и банков и заканчивая организациями в области здравоохранения, международной дипломатии, контроля за воздушными перевозками, аварийными и спасательными службами, не смогли бы осуществлять нормальную деятельность. Применение международных стандартов позволит оптимизировать внутренние ресурсы предприятий и организаций, создавать и применять инновационные технологии с целью повышения эффективности управления и производства. Вопросы оптимизации особо актуальны в период неустойчивости финансовых рынков, а также в связи с необходимостью экономии природных ресурсов и сокращения потерь.

Во всех международных организациях по вопросам стандартизации Российскую Федерацию представляет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – Росстандарт.

Путь, пройденный отечественной стандартизацией, является свидетельством важности ее роли в решении ключевых социально-экономических задач России. Выполнение требований государственных стандартов стало одним из главных условий высокого качества продукции.

Сегодня основу всероссийского ведомства - Росстандарт - составляют территориальные органы стандартизации и метрологии. Объединение этих двух сфер деятельности оправдано и закономерно, ведь стандартизация и метрология всегда существовали вместе. Слово «стандарт» означает эталон, образец, мерило, так что метрологические меры – это тоже стандарты. Испокон веков стандартизация рассматривается как нормативная база метрологии, а та в свою очередь является базой соблюдения стандартов и контроля качества.

Территориальный орган Росстандарта в Приморском крае - ФБУ «Приморский ЦСМ», начиная свою деятельность с 1924 года как палата мер и весов в Дальневосточном регионе, меняло названия и функции, подчиненность, масштабы работ, структуру и численность, но метрология и стандартизация оставались основными сферами деятельности.

Поздравляем всех специалистов, отдающих свой талант, знания и опыт делу стандартизации, со Всемирным днем стандартов, всех, кто работает в области технического регулирования и стандартизации, желаем новых успехов и достижений в своей деятельности.

Ю. П. БЕЛКИН, и. о директора ФБУ «Приморский ЦСМ».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: стандарты  праздник  росстандарт 



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