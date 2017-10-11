В Приморье транспортный коридор ставит рекорды

По сообщению администрации железнодорожной станции китайского города Суйфэньхэ, с начала этого года по сухопутной части маршрута Харбин - Суйфэньхэ - Владивосток - Пусан проследовало 83 контейнерных поезда, которые несли 9098 контейнеров. Эти показатели на 267% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет газета «Хэйлунцзянская экономика», являющаяся информационным партнером газеты «Золотой Рог».

Маршрут Харбин - Суйфэньхэ - Владивосток - Пусан фактически соединил Суйфэньхэ с Гуанчжоу, Шанхаем и другими регионами южного Китая. Международный смешанный транспортный коридор, проходящий через Восточный порт или Владивосток («Приморье-1»), позволяет доставлять китайские грузы до Пусана за семь дней 7 дней. Этот маршрут имеет очевидное преимущество по транспортным расходам или временным затратам. Большинство грузов на поездах по данному маршруту отправлено в Шанхай, Нинбо, Хуанпу и другие южные порты Китая, часть - на Тайвань, а еще часть - в Японию и Южную Корею.