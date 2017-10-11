Бороться с китайскими "лизунами" сложно, но можно

Борьбу с подделкой собственных продовольственных товаров в первую очередь должны вести сами производители

Материал «Китай слизал приморское мороженое», опубликованный Деловой газетой «Золотой Рог» 5 сентября, вызвал большой резонанс. Напомним, речь шла о массовых подделках дальневосточного холодного десерта за рубежом, особенно в Китае. По просьбам читателей продолжаем разбирать два ключевых вопроса: что происходит и как с этим бороться?

Так, суррогатное мороженое под видом торговой марки «Морж» (производит завод с Арсеньеве) на территории Поднебесной продается очень активно. С такой же проблемой столкнулись и другие производители сладкого деликатеса, в том числе и в соседних регионах.

Китаевед, кандидат юридических наук, заместитель гендиректора ООО «Агентство международных экономических и правовых поверенных» из города Хабаровска Наталья НЫРОВА подключилась к обсуждению данной проблемы:

- Еще в 2005 году мы по просьбе производителя мороженого из Арсеньева проверяли его проект по созданию фабрики российского мороженого на территории Китая. Но проект не состоялся, так как после выезда в Китай на место будущей фабрики быстро обнаружились опасности реализации данного проекта для российского инвестора. Их можно объяснить фразой «затраты и риски - русским, а результат и выгода - китайцам». Поэтому в то время мы посоветовали приморчанам сосредоточиться на организации экспорта своей продукции легальным китайским импортерам, уделив особое внимание регистрации и защите своей интеллектуальной собственности (рецептуры, упаковки, оригинальных названий, товарных знаков и торговых марок), отслеживанию контрафакта, сбору доказательственной базы на территории КНР, - рассказала эксперт.

Впрочем, через 12 лет организация российского экспорта не улучшилась. И это несмотря на то, что было создано множество чиновничьих организаций, призванных помогать экспортной деятельности российских предприятий.

По мнению специалистов, такая ситуация сложилась «благодаря» спаду внешнеэкономической самостоятельности и снижению активности малых и средних предприятий. Уход в тень малого и среднего бизнеса стали наблюдать не только в России, но и в Китае.

- За прошедшее десятилетие российские малые и средние экспортеры так и не удосужились серьезно заняться защитой своей интеллектуальной собственности. Поэтому фальсификацию китайцами многих российских продовольственных товаров, в том числе и мороженого, следовало ожидать. Борьбу с подделкой собственных продовольственных товаров в первую очередь должны вести сами производители. Никто за них это делать не будет - ни «Российский Экспортный Центр» (РЭЦ), ни Торгпредства, ни Правительство РФ, ни тем более китайская сторона, - отмечает Наталья Нырова.

Возникает вопрос: в этой запущенной ситуации можно ли что-то предложить для её исправления? Эксперты уверяют: можно.

- Не углубляясь в детали всей концепции, назовем это методом «жёсткой сцепки». Например, российский производитель мороженого открывает в Китае свое кафе и поставляет свое мороженое только туда. Любую продукцию, реализуемую ЗА стенами этого кафе, производитель будет считать фальшивкой. И об этом можно, не стесняясь, трубить во всех китайских СМИ: «Хочешь попробовать настоящее русское мороженое - приходи в наше кафе». При таком методе мы имеем и простор в промоакциях, и в агрессивной рекламе, и в насмешках над фальсификаторами-неудачниками. И если товар не будет уходить ни влево, ни вправо, то китайцы в это быстро поверят, - рассуждает китаевед из Хабаровска.

Действительно, логично предположить, что такое кафе может представлять по методу жесткой сцепки и других российских производителей, например, кондитеров. Такие шаги могут реально объединять российских экспортеров и производителей, что позволит им шаг за шагом расширять дело, накапливать имиджевую и юридическую силу.

Анна МАЦОВСКАЯ.