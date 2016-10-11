Главная схватка за покупателя еще впереди

Вторичный рынок жилья в Приморье продолжает успешно конкурировать с новостроем

Федеральный портал «Мир квартир», подведя итоги третьего квартала, отодвинул Владивосток по дороговизне 1 кв. метра жилья на вторичном рынке с третьего места на четвертое, а по ценам на жилье в новострое – на пятое место вслед за Сочи и Московской областью. В обоих случаях впереди остаются так же Москва и Санкт-Петербург, пишет Деловая газета "Золотой Рог" .

Президент Дальневосточной гильдии риэлторов Владимир КАПЛИНСКИЙ считает, что чем дальше Владивосток будет от первого места в этих рейтингах цен, тем лучше для его жителей, поскольку этим определяется повышение в регионе доступности жилья, на что и нацелена сегодня краевая государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.». А успех Сочи, вышедшего на третье место по дороговизне жилья, он объяснил стремительным ростом инвестиционной привлекательности этого города.





По мнению эксперта, ситуация на вторичном рынке жилья Приморья сегодня спокойная, без резких колебаний. Наблюдается устойчивый спрос на жилье и достаточно высокий уровень предложения. То, что цены остаются на довольно высоком уровне, свидетельствует о том, что необходимо запускать очередные крупные проекты строительства нового жилья, нацеленные на массового потребителя. Только растущее предложение новых квартир способно отрезвить цены вторичного рынка и увеличить «норму потребления».

Надо отметить, что «Мир квартир» усмотрел примерный паритет цен на «бэушное» и новое жилье во Владивостоке. Так, цена 1 кв. метра первого в 3 квартале составила 82 205 рублей, а второго – 83 549. Соответственно, динамика была: +3,5% и -3,4%. То есть новострой улучшал свое ценовое конкурентное преимущество.

Что касается средних цен на квартиры, то в минувшем квартале на вторичном рынке города средняя цена квартиры составила 4 029 361 рубль, снизившись на 0,6%, а с начала года – на 8,9%. Средняя цена квартиры во владивостокском новострое составила 4 471 228 рублей, снизившись за квартал на 8,2%, а с начала года - на 19,5%. Такое значительное снижение средней цены новостроя, которое вывело Владивосток в число российских городов-лидеров по удешевлению жилья, объяснимо тем, что оно произошло за счет выхода на рынок квартир, строящихся сегодня по программе «Жилье для российской семьи» в микрорайоне Снеговая Падь «Д» по 35 000 рублей за 1 кв. метр. При этом местные аналитики в отличие от столичных отмечают, что средняя цена «квадрата» в новострое города сегодня составляет не более 80 тыс. рублей, а всего лишь 65-70 тысяч. К этому по средней цене квартиры в новострое Владивосток в минувшем квартале стал дешевле и соседнего Хабаровска.

Кстати, цены на приморском вторичном рынке жилья, за исключением Владивостока, на сегодня на самом деле не столь высоки, как об этом принято говорить. И это обстоятельство является одной из причин того, что в ряде городов и районов края новое строительство жилья по-прежнему не может конкурировать со вторичным рынком, поскольку затраты на новое жилье существенно больше, чем на покупку тех же «квадратов» на вторичном рынке жилья. За проданную во Владивостоке гостинку в таких городах можно купить даже 3-4-комнатную квартиру (см. таблицу).

Безусловно, вторичный рынок жилья в Приморье особенно дешев в городах и районах, отличающихся слабой экономической активностью. А в некоторых случаях специалисты-продажники отмечают даже «отсутствие рынка жилья», где дешевые сделки между покупателями и продавцами обходятся без их участия.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.