Предприниматели региона вместе думали, как пережить кризис

Дальневосточный форум предпринимателей «Бизнес на Дальнем Востоке: стратегия развития», который прошел во Владивостоке, объединил 500 представителей власти, деловых кругов, кредитных организаций, институтов развития, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В ходе форума были рассмотрены вопросы совершенствования контрольно-надзорной деятельности, поддержки несырьевого экспорта дальневосточного бизнеса, участия субъектов малого и среднего предпринимательства в госзакупках и закупках компаний с государственным участием, использования лучших практик по улучшению делового климата.

Выступление исполнительного директора Гарантийного фонда Приморского края Ксении ПЛЕТЦЕР на тему «Практика работы Фонда в условиях экономического кризиса» вызвало высокий профессиональный интерес и поддержку со стороны представителей деловых кругов, бизнеса и власти. По ее словам, в 2016 году фондом был реализован ряд мероприятий, позволивших его клиентам с наименьшими потерями выйти из ситуации их временной неплатежеспособности.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.