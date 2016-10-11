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Предприниматели региона вместе думали, как пережить кризис
Дальневосточный форум предпринимателей «Бизнес на Дальнем Востоке: стратегия развития», который прошел во Владивостоке, объединил 500 представителей власти, деловых кругов, кредитных организаций, институтов развития, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В ходе форума были рассмотрены вопросы совершенствования контрольно-надзорной деятельности, поддержки несырьевого экспорта дальневосточного бизнеса, участия субъектов малого и среднего предпринимательства в госзакупках и закупках компаний с государственным участием, использования лучших практик по улучшению делового климата.
Выступление исполнительного директора Гарантийного фонда Приморского края Ксении ПЛЕТЦЕР на тему «Практика работы Фонда в условиях экономического кризиса» вызвало высокий профессиональный интерес и поддержку со стороны представителей деловых кругов, бизнеса и власти. По ее словам, в 2016 году фондом был реализован ряд мероприятий, позволивших его клиентам с наименьшими потерями выйти из ситуации их временной неплатежеспособности.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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