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Партизанский проспект расскажет об истории Владивостока
В столице Приморья продолжается капитальный ремонт Партизанского проспекта. Здесь будут заменены сразу все люки и решетки инженерных сетей - для более длительной сохранности дорожного полотна, установлен новый бордюрный камень, а на подпорной стене нарисуют историю Владивостока, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
«Мы зашли на Партизанский проспект с комплексным ремонтом. Уложили нижний слой асфальта для спрямления продольного профиля дороги, сейчас выводим люки и решетки на проектную отметку. Завершим ремонт дорожного полотна укладкой верхнего выравнивающего слоя асфальтобетона», - сообщил заместитель главы администрации Владивостока Леонид ВИЛЬЧИНСКИЙ.
Дорожные строители ведут работы параллельно: помимо замены колодцев инженерных сетей на объекте ведутся установка бортового камня, ремонт тротуара и благоустройство подпорной стены, которую уже оформляют монументальной художественной росписью с включением малых архитектурных форм в виде рельефов из цемента, выполненных в технике сграффито. Барельефы расскажут жителям и гостям историю основания города.
По словам руководителя проектов творческого объединения «Квадролампа» Георгия КОСЕНКО, на барельфах будут отображены ключевые этапы рождения Владивостока - от захода корвета «Америка» в залив Петра Великого до присвоения Владивостоку статуса города. Завершит композицию барельеф с изображением первого городского головы Михаила Федорова. Каждый барельеф будет обрамлен деревянной рамой, стилизованной под иллюминатор.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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