www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.39 р. 100 JPY: 60.46 р.
EUR: 69.73 р. 10 CNY: 93.08 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Партизанский проспект расскажет об истории Владивостока

11 Октября 2016, 18:20 | Приморье

В столице Приморья продолжается капитальный ремонт Партизанского проспекта. Здесь будут заменены сразу все люки и решетки инженерных сетей - для более длительной сохранности дорожного полотна, установлен новый бордюрный камень, а на подпорной стене нарисуют историю Владивостока, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Мы зашли на Партизанский проспект с комплексным ремонтом. Уложили нижний слой асфальта для спрямления продольного профиля дороги, сейчас выводим люки и решетки на проектную отметку. Завершим ремонт дорожного полотна укладкой верхнего выравнивающего слоя асфальтобетона», - сообщил заместитель главы администрации Владивостока Леонид ВИЛЬЧИНСКИЙ.

Дорожные строители ведут работы параллельно: помимо замены колодцев инженерных сетей на объекте ведутся установка бортового камня, ремонт тротуара и благоустройство подпорной стены, которую уже оформляют монументальной художественной росписью с включением малых архитектурных форм в виде рельефов из цемента, выполненных в технике сграффито. Барельефы расскажут жителям и гостям историю основания города.

По словам руководителя проектов творческого объединения «Квадролампа» Георгия КОСЕНКО, на барельфах будут отображены ключевые этапы рождения Владивостока - от захода корвета «Америка» в залив Петра Великого до присвоения Владивостоку статуса города. Завершит композицию барельеф с изображением первого городского головы Михаила Федорова. Каждый барельеф будет обрамлен деревянной рамой, стилизованной под иллюминатор.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: история  ремонт  жкх 



Новости тематики









Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru