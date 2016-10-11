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Коммерческим директором Tele2 в Приморье назначена Людмила Калашникова
В новой должности Людмиле Калашниковой предстоит управлять коммерческими функциями Tele2 в Приморском крае. Она будет контролировать разработку и реализацию маркетинговой стратегии, запуск новых продуктов, качество абонентского обслуживания и развитие дистрибуции в регионе, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Как рассказал "Золотому Рогу" Роман Дяблов, директор приморского филиала Tele2, «мы развиваемся в регионе: организуем доступ к скоростному мобильному интернету в районах Приморья, инвестируем средства в развитие сети, открываем новые салоны связи в крае. При этом делаем обслуживание максимально удобным для абонентов, соблюдаем стандарты качества. Людмила, работая на сложном конкурентном рынке центральной России, успешно решала эти задачи. Я уверен, что ее опыт, энергия и целеустремленность помогут укрепить позиции Tele2 на рынке телекоммуникаций Приморского края».
Досье "Золотого Рога": Людмила Калашникова окончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «менеджмент». Карьеру в телекоммуникационной отрасли начала в 2004 году в белгородском филиале Tele2, где прошла путь от мерчендайзера и специалиста по работе с дилерами до руководителя отдела продаж. В 2015 году Людмила возглавила департамент продаж макрорегиона «Черноземье» Tele2 в Воронеже. В 2016 году она приняла предложение стать коммерческим директором приморского филиала компании.
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