Крабовые квоты хотят остаться прозрачными

Компании, ведущие крабовый промысел, просят чиновников разобраться в целесообразности включения крабов в перечень квот, выделяемых для господдержки

На прошедшем во Владивостоке Международном конгрессе рыбаков одной из самых обсуждаемых тем стало неожиданное включение крабов в перечень инвестиционных квот. Участники форума заявляют, что включение крабов в перечень произошло без консультаций с отраслевыми объединениями рыбаков, без учета мнения отраслевой науки и без анализа промысловой и экономической ситуаций, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Накануне открытия Международного конгресса рыбаков вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке заявил о необходимости включить краба в список видов водных биоресурсов, по которым будут выделяться «инвестиционные квоты». В протоколе совещания это было отражено следующим образом «включить виды краба, добываемого в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне».

Между тем большинство рыбопромышленников считает, что внезапное появление этого самого «валютного» и высокомаржинального вида биоресурсов в перечне «инвестквот» негативно скажется на устойчивости промысла этого объекта и вновь создаст условия для возобновления масштабного браконьерства. Так, заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ, выступая на конгрессе по теме инвестиционных квот, отметил, что внесение крабов в список инвестиционных квот может свести на нет все усилия регулятора по искоренению ННН-промысла.

По его словам, Росрыболовство в рамках международных обязательств по противодействию ННН- промыслу в течение нескольких лет меняло законодательную базу. Регулятор и рыбацкая общественность провели анализ пропорционального соотношения квотного крабового ресурса и количества специализированного флота, добывающего крабов. Оказалось, что ежедневные выловы крабов у многих судов ниже рентабельности содержания судна на промысле.

Василий Соколов вернулся к тому, что через решения Дальневосточного научно-промыслового совета Росрыболовство вместе с рыбаками добилось сокращения флота, находящегося на промысле, путем повышения минимальной нормы ежесуточного вылова. Эта законодательная мера убрала с промысла суда, которые не были обеспечены крабовым ресурсом. Как следствие, нелегальные поставки краба резко упали. Кроме того, Росрыболовство ограничило сроки промысла на отдельные виды крабов по рекомендациям науки, для того чтобы избежать превышения вылова ресурса сверх выделенных квот и подмену видов.

Василия Соколова поддержал президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ. По его словам, совместная работа с Росрыболовством привела к тому, что масштабы крабового браконьерства снизились.

«Если раньше краба добывало около 150 компаний, то введенные нормативные акты сократили и количество компаний, и количество судов. Сегодня 80% крабов добывает 25 компаний, входящих в нашу ассоциацию. При этом у компаний, ведущих крабовый промысел, наблюдается переизбыток флота. Сегодня средняя нагрузка на единицу флота 300-400 тонн краба в год. Однако суда предприятий могут добывать в два раза больше. Многие компании вынуждены избыточный флот использовать в качестве транспортов», - отмечает президент Ассоциации добытчиков краба.

Еще один аргумент против включения крабов в перечень опять упирается в браконьерство. Согласно проекту постановления, инвестиционная квота дается в 50%-й пропорции. То есть, чтобы новое судно добывало ресурс рентабельно, ему нужно иметь половину своих квот или обеспечение деньгами. Эксперты уверены, найдутся компании, которые пойдут на обеспечение своих судов денежными средствами. В этом бизнесе главное, чтобы судно могло выходить в море, и размер квоты для недобросовестных пользователей не имеет особого значения. Это все равно дешевле, чем приобретать квоты на аукционах или приобретать предприятия с квотами. В итоге повторится ситуация, когда десятки новых пользователей с судами, не загруженными квотами, будут вновь покрывать убытки через перелов краба.

Кроме этих очевидных проблем с возвращением ННН-промысла рыбаки отмечают еще ряд особенностей, о которых забыли, когда внесли предложение «пустить» крабов на поддержку со стороны государства.

«Промысел краба в России был самым инвестируемым, - рассказал изданию генеральный директор компании «Восток Джапан» Андрей ТЕМНЫХ. – Произошла консолидация ресурса в рамках групп аффилированных компаний, которые целенаправленно приобретали предприятия с квотами в последние 10 лет. Если провести анализ, то компаний, которые имеют квоты исключительно в рамках исторического принципа, уже практически нет. В этот бизнес инвестировали десятки миллиардов рублей. Собственники компаний и инвесторы приобретали не только предприятия, они покупали ресурс на аукционах. Покупали определенные объемы, которые им гарантировало государство и за которые государство уже получило миллиарды рублей. Если забрать 20 процентов с бассейнового ОДУ для нового вида квот, то компаниям достанется к промыслу не 60 тыс. тонн, а 48. Это прямые убытки каждому пользователю. Парадокс в том, что если крабовые компании будут претендовать на инвестиционные крабовые квоты и получат их за введение в эксплуатацию судна, то многие из них все равно окажутся в убытках. Они будут вторично инвестировать в свой же ресурс, за который они уже заплатили несколько лет назад».

По мнению рыбаков, крабовая сырьевая база настолько шаткая, что браконьерский прессинг может вновь буквально за несколько лет снизить ОДУ на 30-40%. При этом представители отрасли считают, что если государство не будет учитывать мнения рыбаков, то квоты господдержки должны выделяться только на увеличенные объемы ОДУ после 2018 года, при условии, что ОДУ будет увеличиваться. Но в этом случае система ОДУ перестает быть величиной биологической, а становится экономическим регулятором. Однако подобные игры могут закончиться тем, что через 5 лет по биологическим факторам промысел краба во многих районах просто закроют ввиду его отсутствия.

Между тем другие критерии для включения в краба в механизмы государственной поддержки для краболовного промысла не находятся.

По мнению экспертов, производственные мощности краболовного флота соответствуют и даже превышают ОДУ, которое определило государство, и если внезапно произойдет значительное увеличение запасов и величины, предприятия и без государственной поддержки увеличат флот. Любая прибавка квот краба будет гарантированно освоена. Ведь сегодня у компаний излишки краболовного флота. Учитывая всплеск промысловой обстановки, который длится два-три месяца, а также ограничительные сроки промысла отдельных крабов, крабовики «защищены» двухразовыми излишками производственных мощностей.

«Мы дали уникальный продукт, пользующийся спросом во всем мире, - рассказывает представитель компании, специализирующейся на крабовом промысле. - Во все времена конечности краба являлись деликатесным и элитным продуктом, самой лучшей упаковкой для него остается его собственный панцирь, и к тому же это определенный эстетический момент, показывающий, что это особенный продукт. Максимальная добавленная стоимость на крабовую продукцию как раз и достигается в том случае, когда удается сохранить панцирь. Вот это мы, россияне, и производим. Так, прежде чем отбирать квоты под создание чего-то, относящегося к дополнительной глубокой переработке, покажите нам продукт этой «дополнительной переработки». Пойдет на мировом рынке - мы с легкостью освоим самостоятельно».

История аргументы промысловиков подтверждает. На Дальнем Востоке занимался переработкой краба только «Дальморепродукт», предприятие выпускало консервы. Консервы были, конечно же, уникальными по вкусовым качествам, и марка «Чатка» являлась мировым брендом. Но, к сожалению, расходы на производство были слишком велики, и «Дальморепродукт» свернул эту программу.

Сегодня производство крабовых консервов заключается в том, что из некондиционного краба вытаскивают мясо и катают в банку. В итоге качественных крабовых консервов в России больше не выпускают, так как цена вареной и замороженной конечности краба ниже цены «мяса».

Что нет необходимости внедрять какую-то глубокую переработку краба, признал и заместитель руководителя ФАР Василий Соколов. Он отметил, что рыбакам нет смысла заказывать суда-процессоры, занимающиеся глубокой переработкой краба, так как наши краболовные компании уже более 20 лет используют технологию глубочайшей обработки - подачу потребителю готового для приема в пищу вареного продукта. «Это одна из причин, по которой мы не включали краб в перечень видов господдержки», - отметил представитель ФАР.

А вот эти аргументы сторонники включения крабов в перечень не учитывают. Но ведь в таком серьезном сегменте отрасли, который может отразиться на всем краболовном сообществе, при исполнении рыбных поручений президента непродуманных и непрофессиональных решений, несущих для отрасли риски, быть не должно. Наверное, не случайно за два дня работы Международного конгресса рыбаков сторонников включения краба в перечень так и не нашлось. В связи с этим рыбаки выступают с предложением создать рабочую группу с включением в нее представителей науки, экологических и общественных организаций, рыбацких предприятий и чиновников Росрыболовства и Минвостокразвития.

КСТАТИ

Передовая технология

Краболовный флот Дальневосточного бассейна оснащен самым современным оборудованием и применяет современные технологии по выпуску варено-мороженых секций краба. А это уже готовый для употребления в пищу продукт. Его следует только разморозить, на это уходит 1-2 часа, и после этого он готов, без всякой дополнительной обработки, что и дает добавленную стоимость.

Это все означает, что краболовные компании получают не просто продукт переработки, а глубочайшей переработки в виде изделия для конечного потребления: разморозил - и потребляй. В отрасли нетак много аналогов, когда в море изготавливают уже вареный и готовый к употреблению продукт.

На фото: Во все времена конечности краба являлись деликатесным и элитным продуктом.

Юрий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.