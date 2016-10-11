Теплосчетчик выгоден

Установка единого теплосчетчика в доме поможет сэкономить его жителям от 200 до 400 тыс. рублей в месяц

Чтобы получить счет за отопление на 30% меньше, чем мы имеем сейчас, необходимо провести собрание собственников жилья, где положительное решение об установке общедомового прибора учета тепла должны принять 51% ваших соседей. Но в этот вопрос включены и другие составляющие – сухой подвал и понимание, за счет каких средств этот счетчик будет установлен. Вариантов несколько: провести целевой сбор денег с собственников; использовать средства, накопленные на текущий ремонт дома; или же – обратиться к теплоснабжающей организации, которая может установить прибор в рассрочку.

40%-ный барьер пройден

Если обратиться к правовой стороне вопроса, то закон №261-ФЗ «Об энергосбережении» обязал установить общедомовые приборы учета собственников жилья, при этом сделать это они должны были еще до 1 июля 2012 года. Однако если они не могут с помощью своих управляющих компаний и ТСЖ справиться с решением этой задачи, то имеют полное право обратиться за помощью к ресурсоснабжающим организациям, если их многоквартирный дом имеет непосредственное присоединение к тепловым сетям энергокомпании. В Приморье это КГУП «Примтеплоэнерго», обеспечивающее теплом районы, поселки и малые города Приморского края, и филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» - поставляет тепло потребителям во Владивостоке, Артеме и Партизанске.

«Примтеплоэнерго» обслуживает 500 котельных по всему краю, а значит, 9325 объектов. По словам экспертов, объемы проблем, которые приходится решать организации, поистине скандинавского государственного уровня. Тем не менее установка узлов учета идет активно, население в этом очень заинтересовано. В 3079 жилых домах уже установлены узлы теплоучета, то есть у 40% потребителей на всей территории, подведомственной «Примтеплоэнерго» (Дальнегорск, Находка, Михайловский, Партизанский и Спасский районы).

Очень организованно установлены теплосчетчики в Михайловском районе, в Лесозаводске функционируют 200 приборов учета тепла, сегодня наблюдается большая заинтересованность в оборудовании общедомовыми теплосчетчиками в Находке (определенное время там были проблемы взаимодействия с УК), продвигается работа в Фокино. Поселки Славянка и Штыково – в целом юг Приморья демонстрирует очень большой процент установки приборов теплоучета. Одновременно тяжело идет работа по установке приборов учета тепла в Дальнегорске и других северных городах и поселках. Но в данном случае культура ЖКХ - прямое следствие социально-экономической составляющей – индикация благосостояния граждан этих территорий. Во многом муниципалитеты и сами граждане должны задуматься над состоянием своего жилья, и установка теплосчетчиков там - это дело уже вторичное. Определенное значение в этом должна сыграть Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы.

Сегодня «Примтеплоэнерго» ведет работу по составлению проектов и смет на 450 жилых объектов, планируется закупка оборудования на сумму 15 млн рублей.

Культура ЖКХ

Переходу к цивилизованному потреблению и расходу теплоэнергии мешает вполне банальная вещь - несоответствующее содержание подвалов в жилых домах Приморья и Владивостока в частности. Специалисты теплосетей пеняют на управляющие компании, которые не заботятся о состоянии труб в подвалах и обеспечении там теплоизоляции. Из 100% жилых зданий в крае больше половины не соответствует необходимым стандартам для установки любых общедомовых приборов учета. Ресурсоснабжающие организации, имея в своем перечне обязанность установки приборов учета тепла, в буквальном смысле слова «спотыкаются» о требование «сухого подвала»... с дверью, с нормальными вводными задвижками, с системой предварительной фильтрации от крупных взвесей, с возможностью подключения по электричеству). Тем более что счетчик, а точнее, индивидуальный тепловой пункт или узел, в который входят и задвижки, и регуляторы, фильтры, трубы, фланцы, могут добавляться насосные группы, электрозадвижки, теплообменники и т.п.

Эта проблема учтена в законодательстве. Согласно №261-ФЗ не подлежат опробированию дома, которые являются: ветхими, аварийными; объектами, подлежащими сносу; либо потребляют тепловой энергии менее чем две десятых гигакалории в час. Акты об отсутствии технической возможности установки теплосчетчиков ресурсоснабжающим организациям обязаны предоставить управляющие компании или ТСЖ. Так, в филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» направлено более 1200 таких актов, и это только по Владивостоку.

Вторым «тормозом» остается неполное понимание, за чей счет должен быть установлен такой теплосчетчик и сколько узлов должно быть установлено в доме, это существенно повышает цену вопроса.

Наиболее ответственные приморцы уже давно провели общедомовые собрания и нашли возможность установить приборы учета. Во многом им помогла региональная программа капитального ремонта, которая предполагала софинансирование со стороны федерального, краевого и муниципального бюджетов не только ремонта фасадов, крыш и т.д., но и систем теплоснабжения, и в том числе – установки приборов учета. В этом случае собственники оплачивали только часть средств на приобретение и монтаж оборудования. Но что же делать тем, кто только сейчас принял решение вести учет потребленного тепла?

Использовать накопления

Самый простой способ решить проблему – организовать целевой сбор средств на теплосчетчик со всех собственников. Однако этот метод не всегда находит сторонников среди жильцов: далеко не все соглашаются помимо регулярных ЖКХ-платежей вносить еще один. Тогда можно использовать средства, которые накопились на счете дома для проведения текущего ремонта (ежемесячно собственники оплачивают по квитанции платеж «текущий ремонт»).

Как удалось узнать корреспонденту Деловой газеты «Золотой Рог», на счете ее дома во Владивостоке, который находится под управлением УК Фрунзенского района уже есть более 500 тыс. рублей, в следующем году по муниципальной программе будет перечислено еще около 120 тыс. рублей, и их вполне можно направить на узел теплоучета (тем более что он нужен один). Как рассказали в управляющей компании, этих денег будет достаточно для установки автоматического теплосчетчика, который считывает температурный фон всего жилого дома. Словом, вентили крутить не надо. Надо лишь опросить жителей дома и собрать 51% одобряющих голосов. В этом случае дополнительные средства жильцам платить не надо.

Теплосчетчик «в рассрочку»

Однако бывает и так, что на счете дома нет необходимого количества средств. Но и здесь есть выход – можно обратиться с заявлением в теплоснабжающую компанию и установить прибор «в рассрочку». Отказать собственникам энергетики не имеют права.

«По закону наша организация – лишь посредник, мы должны помогать устанавливать на объекты теплосчетчики и впоследствии выставлять к оплате жителям дома все понесенные расходы – в течение 5 лет дополнительный платеж (в некоторых случаях до 500 рублей. – Прим. авт.) будет внесен в квитанцию за оплату тепла в квартире. «Примтеплоэнерго» оформляет для этого кредит в банке и, естественно, должен расплачиваться за него», - объясняют специалисты «Примтеплоэнерго». Заметим, что средний процент, под который банки предоставляют кредит ресурсоснабжающим организациям, может составлять от 18% годовых.

Если все управляющие компании в крае, исключая Владивосток, Чугуевский район и Уссурийск, изыщут возможности для установки теплосчетчиков, а это ни много ни мало 1200 объектов, для их установки понадобится 1,2 млрд рублей.

Установку теплосчетчика предваряет и ряд процедур: оформляют запрос о состоянии теплоусловий конкретного дома, составляют проект загрузки дома теплом, температурный график дома и т.д.

За счет установки теплосчетчика стандартный дом – «хрущевка» (6 подъездов - 90 кв., необходим один узел тепла) - сможет ежемесячно экономить на плате за отопление от 200 до 400 тыс. рублей (в среднем - 350 тыс. руб.). В доме может быть установлен простой узел (который можно регулировать в ручном режиме) или автоматический. Главное, чтобы все процедуры установки были соблюдены. На рынке много модификаций таких приборов от производителей «Термотроник», «Теплоком», «Логика» и т.д. Проверка установленных приборов происходит через 4 года.

Хотя существует и другая сторона экономии. По мнению специалистов филиала «Приморская генерация» АО «ДГК», следует учитывать расположение дома по розе ветров и площадь мест общего пользования (переходы, холлы и т.д.), так как прибор учитывает отопление всего здания. В отдельных случаях потребление тепловой энергии в многоквартирном доме по прибору превышает нормативные значения. И некоторые дома так и не включают теплосчетчики в своих домах: оказывается, по общему тарифу платить выгоднее.

Вопрос установки теплосчетчиков в жилых домах оказался настолько спорным, что некоторые специалисты в неофициальных комментариях отмечают, что установка такого счетчика лишь продемонстрирует факт потребления, а не поможет сэкономить тепло в домах. Если все поставят узлы, начнут экономить, то возникнет вопрос, за счет чего вернут 30% «недосборов» ресурсноснабжающие организации? Ответ оказывается тривиален – за счет увеличения тарифа.

ЕСТЬ ДАННЫЕ

Есть с кого брать пример

По данным филиала «Приморская генерация» АО ДГК, из почти 3 тыс. домов, которые отапливает организация во Владивостоке, общедомовые приборы учета есть 864 домах, в Артеме - в 101 доме, в Партизанске – в 22 домах.

Как подсчитали специалисты, во Владивостоке еще почти в 900 домах есть необходимость в установке теплосчетчика, в Партизанске таких домов 26, в Артеме в ряде домов просто нет технической возможности установки приборов учета.

Согласно №261-ФЗ не подлежат опробированию дома, которые являются: ветхими, аварийными; объектами, подлежащими сносу; либо потребляют тепловой энергии менее чем две десятых гигакалории в час.

На фото: Наиболее ответственные приморцы уже давно изыскали возможность установить приборы учета.

Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.