Долевое строительство как драйвер

Долевое участие в строительстве жилых домов в Приморском крае на сегодня практически единственный вид инвестиций. Кредитные организации не готовы пока вкладывать в строительную отрасль – выдавать полноценные инвестиционные кредиты на 10-15 лет.

Один из самых известных инвестиционных кредитов был выделен Сбербанком в 2007-2008 гг. для постройки домов под брендом «Некрасов» в районе остановки «Некрасовская» Владивостока.

«Сегодня строители испытывают некоторый недостаток финансирования со стороны инвесторов и банков. Связано это в первую очередь с определенным снижением спроса потенциальных покупателей в связи с сегодняшней экономической ситуацией – вкладывать деньги на неопределенный, по сути, срок мало кто решается. Наш банк в последнее время в силу этой и других причин воздерживается от вхождения в финансирование строительных проектов», - замечает заместитель начальника кредитного управления Примсоцбанка Дмитрий ЯШУНИН.

Вместе с тем представители строительной индустрии края говорят, что требования к жилому объекту и компании, возводящей его, в рамках инвестиционного кредита со стороны банков, тем более с государственным участием, сложны для претворения в жизнь. Другой вопрос, если бы такие кредиты выдавались от уровня «котлована», тогда такое взаимодействие было бы оправдано. Банки предпочитают вступать во взаимоотношения со строителями (даже при выдаче кредита на оборотные средства) с уровня 4-5 этажа при возведении многоэтажного дома.

«На сегодня долевое участие со стороны потенциальных покупателей квартир в строящемся доме для нашей компании является самым перспективным вариантом. Владельцы недвижимости принимают для себя ответственное решение, мы стараемся оправдать их ожидания. Репутация нашей компании лишь подтверждает такой подход», - полагает главный бухгалтер ОАО «Ремстройцентр» Ольга ГРЕБЕНЮК.

Банки также имеют свою, вполне оправданную, позицию и на вложение в строительство домов в отдаленных районах, так называемом «конце географии» Приморья, например в районе Баневурово, смотрят скептически. Хотя к строительству в районе Уссурийска относятся положительно, новые уютные кварталы, возводящиеся в этом городе Приморья, будут и далее привлекать инвесторов, хотя бы в лице частных дольщиков.

На самом деле требования банков к строительным компаниям мало отличаются от требований к другим корпоративным заемщикам – все-таки существует нормативная база Банка России, определяющая основные подходы к оценке кредитного риска. По словам Дмитрия Яшунина, при финансировании строительства особое место уделяется оценке самого проекта. «Что касается выполнения определенных условий по выполнению финансовых показателей, то мы стараемся устанавливать в кредитном договоре значения значимых для оценки финансового положения компании показателей, которых заемщик должен придерживаться во время кредитования. Предусмотрены штрафные санкции за отклонение от установленных значений. Такой подход позволяет дисциплинировать заемщиков в смысле самоконтроля за своим финансовым положением, а банк в какой-то степени снижает свой риск получения «неприятных неожиданностей» при оценке кредитного риска, которые могут существенно повлиять на величину создаваемого банком резерва на возможные потери по ссудам», - рассказывает банкир.

Долевое строительство жилья может вполне обрести и другого спонсора: некоторые кредитные кооперативы рассматривают эту сферу деятельности как возможность инвестирования. Как отмечает заместитель директора КПК «Тихоокеанский Сберегательный» Святослав СЕВРЮК, работа под конкретных инвесторов, например, в жилищном строительстве может стать хорошим вложением средств пайщиков кооператива. Хотя с этой позицией соглашаются далеко не все коллеги по кооперативному рынку.

В неофициальных комментариях представители строительной индустрии Приморья говорят, что дело пошло бы в гору, если бы власти перестали инвестировать исключительно в игровые зоны, а обратили внимание на насущные вопросы населения – жилищный вопрос. Специалисты банковского сектора буквально вторят своим потенциальным клиентам: пока в Приморье не начнется возведение жилого сектора на уровне кварталов, где за счет муниципальных и других властей будут подведены линии водо- и электроснабжения и выстроена другая инфраструктура – инвестирование со стороны банков будет отодвинуто на далекую перспективу. Кстати, еще в начале 80-х в Приморье существовал план развития Владивостока в сторону поселка Заводское: постройки там целого комплекса жилых кварталов, школ, детских садов, инфраструктурных объектов. А для удобства передвижения жителей планировалось запустить в ту сторону скоростные электрички, а во Владивостоке нескольких станций метро.

Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы может стать настоящим стимулом для таких начинаний.

Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.