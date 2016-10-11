Чистовая отделка делает жилье доступным

Приморские новоселы настраиваются покупать квартиры «под ключ»

В среде застройщиков, занимающихся в Приморье строительством коммерческого жилья с середины 90-х, сложилось устойчивое мнение, что люди не желают покупать жилье «под ключ». Во-первых, из экономии, а во-вторых, из соображений, что в их квартирах будет не такая отделка, как им хочется. А для строителей-инвесторов это было и на руку: сдал дом с готовностью «под отделку», а дальше хоть трава не расти – проблемы покупателя, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Однако тенденция строительства многоквартирных жилых домов исключительно «под отделку» уходит в прошлое. С чем же это связано?

Во-первых, незавершенность дома на уровне квартирного ремонта к его сдаче в эксплуатацию затягивает новоселья, по крайней мере, на несколько лет. Есть пример, когда просторная и с хорошими потребительскими характеристиками квартира в престижном комплексе «Аркада-Хаус» во Владивостоке продается в своем черновом варианте уже около десяти лет.

Во-вторых, покупатели коммерческого жилья сегодня в какой-то степени завидуют тем малоимущим новоселам, которые получают квартиры по целевым программам, – военным, ветеранам, сиротам, переселенцам из аварийного жилья, подтопленцам и пр. Это жилье сдается и с определенной экономотделкой, с сантехникой и пр., что позволяет не засучивать рукава для ремонта, а сразу же переезжать и жить. При том, что, если новоселу что-то затем не нравится, он имеет право переделать это на свой вкус и по своим возможностям. Зато когда он получает ключи либо в новом доме в Снеговой Пади во Владивостоке, либо где-нибудь в Шкотово или Артеме, то может уже хоть завтра въезжать и жить без дополнительных хлопот.

В-третьих, становится завидно и другим регионам, где коммерческий новострой предлагается с полной отделкой. Так, в Санкт-Петербурге сегодня «под ключ» возводится уже более 50% коммерческого новостроя. Как отметил генеральный директор ООО «Городской риэлторский центр» Сергей КОСИКОВ, отдельные питерские застройщики вышли на сдачу уже более 70% возводимого ими жилья на продажу для людей со средним и чуть выше среднего достатком. А во Владивостоке пока ни один более-менее значимый объект коммерческого жилого новостроя в такой степени готовности не сдавался. Пока лишь компания ООО «Новый дом» заявила о намерении строить «под ключ» отдельные высотные дома презентованного ею ЖК «Изумрудный».

Стоит отметить, некоторые приморские застройщики и ранее практиковали сдачу квартир в новых домах «под ключ», но только по желанию самих жильцов, и к этому зачастую подключались отдельные подрядчики. Например, во многих «поселковых» домах ЗАО «Косандра» делался даже евроремонт. Заходили отделочники на квартиры в еще строящихся домах «Дальэнергоспецремонта», компаний «Спеко и К», ГК «Далта», «Эскадра» и других. Десятки квартир по отдельным договорам со строителями сегодня делаются «под ключ» в недавно сданном ОАО «Ремстройцентр» доме на ул. Владикавказской.

Для многих покупателей жилья в приморском новострое больным вопросом была и остается цена отделки-ремонта предлагаемых им квартир. Нацеленные на дорогие «евроремонты» подрядчики предлагают сметы, которые своими суммами не вписываются в требования краевой государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.».

На самом деле цена «экономремонта», который новоселам в основном и предлагается в Питере, ввиду сильной конкуренции среди застройщиков, сегодня составляет до 6-10% от общей цены квартиры, и это заметно меньше, чем во Владивостоке. Впрочем, относительную доступность этому ремонту придают и более дешевые материалы, и поточное, а не эксклюзивное, производство отделки квартир и т.д.

Специалисты отмечают, что «экономремонт» для новостроя – это более разумный вариант, чем «евро». Ведь в первые несколько лет в конструкциях дома могут происходить подвижки, которые легко портят дорогостоящую отделку и постепенно подводят к тому, что в скором времени все равно приходится делать повторный ремонт.

В другом случае, уже вселясь в «евроотремонтированную» квартиру, люди иногда быстро осознают, что все надо переделывать, потому что все не так, как им надо, и все не нравится.

То есть практичнее пожить в доме с экономичной отделкой, а когда она себя оправдает и появятся новые идеи - реализовать все свои желания разом.

Сторонники экономичной отделки полагают, что даже относительно дешевыми материалами она может быть сделана красиво и качественно. При этом уют квартире можно придать другими дополнительными средствами. Прежде всего, самой ее обстановкой.

На фото: Сторонники экономичной отделки полагают, что даже относительно дешевыми материалами она может быть сделана красиво и качественно. Фото автора.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.