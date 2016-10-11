На чем хромает качество стройки

Древняя проблема зодчества обострилась в условиях ослабления ответственности и падения мастерства

Успешное выполнение краевой государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.» напрямую зависит от качества строительства. А оно сегодня хромает на обе ноги и требует серьезной санации.

Что при этом надо лечить – Деловой газете «Золотой Рог» рассказал главный инженер ОАО «Ремстройцентр» Геннадий ДОЛГОВ.

- Геннадий Григорьевич, ваша компания известна высоким качеством строительства жилья и успешной работой в этом вопросе с Инспекцией регионального строительного надзора в области долевого строительства Приморского края.

- Как говорит наш руководитель Александр ЛЕМЕШЕВ, мы не ждем, когда инспектор придет к нам на стройку, а сами идем в инспекцию на этапе подготовки проекта и консультируемся со специалистами по вопросам качественного строительства нового объекта.

- Недавно я познакомился с работой одного из ваших прорабов, и у меня сложилось впечатление, что без контроля качества со стороны мастера, прораба того, что на стройке выполняет каждый строитель в отдельности, получить хорошее качество невозможно.

- Конечно. Качество – для нас очень серьезный вопрос. Каждая строительная организация, согласно Градостроительному кодексу РФ, сегодня несет ответственность за построенный ею дом и все выполненные на нем работы в течение пяти лет. И чем меньше она накосячит во время стройки, тем легче потом с выполнением гарантий.

Поэтому на стройке особенно ценны профессионалы. Все строительные организации это хорошо понимают. Бывает, что ко мне обращаются: не подскажу ли, где найти прораба с большим опытом работы. Но опытные организаторы строительства сегодня редки.

- Об этом в последние годы не раз приходилось слышать на круглых столах по кадровому вопросу, которые проводили ДВФУ и приморские строительные СРО.

- СРО постоянно ведут контроль над строительными организациями по набору инженерно-технических работников. Одним из условий выдачи свидетельств на определенные виды строительных работ является наличие в штате организации необходимого количества ИТР с высшим образованием и опытом работы более пяти лет. Сегодня по каждому основному виду работ в коллективе должно быть не менее определенного числа специалистов. Если они есть, тогда вы получите свидетельство, а если нет, то не получите.

Наша саморегулируемая организация очень строго за этим следит. Мы обязательно должны ей заранее подавать данные об увольнении или приеме на работу ИТР.

- Получается, что каждый специалист на стройке сегодня буквально передается из рук в руки и не выпадает из отраслевого резерва?

- Каждое СРО ежегодно проводит проверки по своим организациям. И в первую очередь проверяется их кадровый состав. В отделах кадров они требуют показать все документы, трудовые книжки принятых на работу. Ведь сегодня бывает и так, что на бумаге пытаются показывать каких-то липовых людей. Если же трудовая книжка лежит в организации, то человек, скорее всего, в ней работает. По-моему, каждое предприятие, работающее «не на бумаге», заинтересовано, чтобы у него были свои опытные работники.

- А в какой степени сегодня оправдывает такие ожидания подготовка специалистов с высшим и специальным образованием?

- Раньше из стен учебных заведений действительно выпускались мастера, которые уже что-то знали. Но сегодня качество этих выпусков слабое. В техникумы ходят уже не затем, чтобы учиться. Некоторые вообще появляются только на защиту. Меня несколько лет приглашали в наш строительный техникум на ул. Бородинской в комиссию по защите дипломов. И, если честно, качество преподавания удивляет. Задаешь выпускнику элементарный вопрос, а ответа он не знает. С новыми материалами оказывается совсем не знаком.

- Это при том их богатстве, которое предлагают и производители, и торговля?

- Да, линейка материалов сегодня богатая, а они на защите диплома знают, например, о кровле, что она должна быть в два-три слоя рубероида с битумом, и больше ничего. Спрашиваю элементарные вещи – наряды, сметы, техника безопасности. Но – плавают. Очень слабо подготовлены.

- Говорят, что раньше студенческая практика по строительным специальностям была месяца по полтора в течение учебного года, а сегодня ее иногда вообще нет.

- Студентов стараются направлять на практику, но многие компании просто не берут необученных людей. Для них это лишняя головная боль. Казалось бы, бесплатная практика не проблема – приходи и набирайся опыта. Но оказывается, что студент на стройке никому не нужен.

Другой момент – очень маленький контингент учащихся, и из них мало кто действительно собирается работать по специальности. Спрашиваешь на выпуске тех, кто работает: «Кем вы сейчас трудитесь?» Отвечают: «Юрист» или «На торговой базе». «Вы собираетесь идти работать мастером?» «Нет». «А зачем вам диплом?» «Буду со средним специальным образованием». И в свою очередь спрашивают у меня, какая зарплата у мастеров. Когда говоришь, что тридцать тысяч, то в ответ слышишь: «Разве это зарплата! Я сейчас итак больше получаю».

- На что же надеяться компании, которой нужны хорошие организаторы стройки?

- Раньше хорошо работала система. Пришел из института – поставили мастером. Отработал три года – прораб, еще три – старший прораб. Затем мог стать начальником участка, у которого в подчинении мастера и несколько прорабов. Такая схема хорошо работала и в тресте «Судпромстрой», где я прошел все эти ступени до главного инженера управления. Тогда у меня в подчинении было 10-15 прорабов и мастеров, и они потихоньку росли. Так они набирались опыта и качества.

Сегодня кадровый состав в компаниях меньше, но при этом они требуют от выпускника вуза или техникума пятилетний опыт. И куда этому выпускнику деться, если без опыта его не берут? Это плохо, что таким образом мы не даем развиваться молодежи.

- И как же сегодня этот пятилетний опыт можно получить?

- У нас в «Ремстройцентре» сейчас есть и опытные мастера, прорабы, но имеется и перспективная молодежь. Например, один паренек из сантехников поступил в университет. Мы ему помогали – оплачивали учебу. Теперь, отучившись, он работает у нас прорабом. Такой специалист сегодня очень ценен, потому что он уже давно свой на стройке, все потрогал своими руками и за те же пять лет, что проработал до этого сантехником, всему научился.

Наш генеральный директор считает: «Молодежь надо брать. У них – голова свежая. Мы ведь уже закостенели в своей работе, а они смотрят по-другому».

- Пожалуй, это особенно важно для проекта, с которого стройка и начинается? Именно в нем закладывается моральная новизна объекта.

- У нас есть хорошие, мощные проектные организации – «Приморгражданпроект», ДНИИМФ и другие. Но кто в них сегодня работает? Я уже сорок лет на стройке, и все это время там те же женщины, которые выпускают проекты идентичные тем, что много лет назад выпускались к серийным домам. Думать по-новому они уже не могут.

Дом на ул. Владикавказской нам проектировал «Приморгражданпроект», дом, который мы начали на ул. Русской, – ДНИИМФ. А сейчас на новый дом, который мы собираемся построить на Чуркине, решено привлечь молодых архитекторов, которые смогут внести в его проект что-то особенное. Мы с ними постоянно встречаемся, и они действительно рассуждают немного по-другому.

- Даже на студенческих выставках проектов видно, какая буйная фантазия у молодых.

- Это пока жизнь не обломает. Я учился и закончил ДВПИ в 1976 году на конструктора. На том же потоке училась и первая группа архитекторов. И в своих дипломах они такие вещи нарисовали! Я не сомневаюсь, что и сегодня молодые архитекторы рисуют красиво. Взять проекты фирмы «Архитектурный фонд», у которой очень много интересных вещей. Мы туда тоже обращались, и они нарисовали такие вещи и нам! Но воплотить их в жизнь – это сложнее, чем нарисовать и спроектировать.

- Действительно, строятся сегодня не столь красивые объекты, чем те, которые предлагаются.

- Это тоже качество строительства. И в этом отношении меня особенно беспокоит отсутствие в городе архитектурного органа, который бы более жестко следил за проектом застройки Владивостока.

- Традиционно за этим вроде бы должна следить городская архитектура…

- Правильно. И раньше именно этим в первую очередь у нас занимался главный архитектор города. Мэр к этому делу тогда никакого отношения не имел. Все разрешения на строительство, как специалист, подписывал главный архитектор. Это была его ответственность.

- Приходилось слышать, что главный архитектор во Владивостоке в прошлом был просто независим от мэра. Те же знаменитые Юрий ТРАУТМАН, Василий КАРЕПОВ?

- Да. Я приходил тогда к главному архитектору и утверждал у него проекты. И его двери всегда были открыты. Можно было просто зайти и поговорить по делу.

Сегодня, это мое личное суждение, главного архитектора города нет. Его не уволили, а лишили всех полномочий. Теперь у нас есть только советник мэра. Конечно, имеются еще управление градостроительства и архитектуры города и его начальник Алла ШЕСТЕРИКОВА. Но она ведет черновую, рутинную работу, а последнее слово о разрешении на строительство, насколько я знаю, за главой администрации.

- Но есть еще градостроительный совет, который еще недавно регулярно работал и как-то мог влиять на застройку города, на разрешение строительства отдельных объектов?

- Это совещательный орган, который работает от случая к случаю. И то лишь в спорных вариантах. Сколько мы уже построили, но через градостроительный совет ни разу не проходили. И не только мы. А это тоже влияет на качество наших строек.

Сегодня после того, как застройщик оформил землю, уже никто не следит за тем, какой он заказывает проект, какими планируются фасады. Допустим, проектируется многоквартирный дом. А если проект окажется плохой или он не подходит городу! Раньше только после того, как на эскизе фасада появлялась подпись главного архитектора «согласовано к дальнейшей разработке проекта», можно было продолжать работу.

Наш новый дом будет строиться на площадке, которая открыта всему городу. Я высказал Александру Степановичу опасение: «А пройдет ли этот проект? Не надо ли будет защищать его на градосовете?» Сейчас мы вкладываем в него большие деньги, и будет обидно, если нам скажут, что проект не подходит. Но, как выяснилось, сказать нам это сегодня некому. Как и другим.

Но есть еще один аспект. Раньше качество проекта гарантировала государственная экспертиза. Конечно, она была очень жесткая, и на нее уходило 2-3 месяца. Зато если проект прошел через этот орган, то мы знали, что все будет нормально.

Но государство разрешило работать негосударственным строительным экспертизам. Теперь пять человек, собравшись и получив лицензию или допуск СРО, делают экспертизы проектов. Сегодня они завалили меня такими предложениями. Звонят из Вологды, Москвы, Перми, Новосибирска: «Дайте нам проект – мы проведем вам экспертизу». Обещают даже: «Мы работаем с листа: сегодня вы нам дадите проект – завтра мы выдадим заключение».

А ведь на основании этого заключения городская архитектура выдает разрешение на строительство. Достаточно ей принести проект с экспертизой, и разрешение выдается автоматически. Даже проверить проектную документацию она уже не может: нет у нее теперь такой компетенции и специалистов.

На фото: Главный инженер ОАО «Ремстройцентр» Геннадий Долгов знает всю правду о качестве возводимого в Приморье жилья.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.