Отопительный сезон начался с севера

Полная готовность к зиме жилья и объектов соцкультбыта в Приморье достигнута в намеченные сроки

Надежное теплоснабжение жилищного фонда – один из важнейших критериев краевой государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.». Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» заявил, что последствия тайфуна «Лайонрок», несмотря на ущерб краю в 3,5 млрд рублей, не повлияют на сроки наступления в регионе отопительного сезона. Все необходимые мероприятия, связанные с подготовкой к зиме ЖКХ края, к началу октября были выполнены, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Снова в строю те 16 подтопленных во время стихии котельных, где на период прохождения большой воды пришлось демонтировать насосы. В настоящее время они вновь установлены, и котельные в работе. С 1 октября в ряде муниципалитетов на севере Приморья в Красноармейском и Тернейском районах было подано тепло на объекты соцкультбыта и первые жилые дома. Как и в предыдущие годы, отопление будет подключаться с 1 по 10 октября в северных районах края, а с 15-го по 25-е – в южных.

«Ранее необходимо было пять дней, чтобы температура была восемь градусов и ниже, после этого муниципалитет мог включать тепло. Сегодня, в соответствии с решением правительства, эта норма отсутствует. По просьбам граждан муниципалитеты могут подавать тепло в дома и в социальные объекты не дожидаясь прохождения холодной недели», - отметила руководитель департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Елена ПАРХОМЕНКО.

На особом контроле остаются районы, пострадавшие от стихии, где в частном секторе тепло в доме зависит от дров. По распоряжению министра по чрезвычайным ситуациям РФ Владимира ПУЧКОВА помимо плановых заготовок дров, осуществляемых лесопользователями, которые традиционно занимаются снабжением населения этим видом топлива, нуждающиеся могут и самостоятельно заготавливать дрова на зиму, находя поваленные, сильно поврежденные и вырванные с корнем деревья. Это должно компенсировать им утрату тех дров, которые были смыты паводком.

Как отметил председатель краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, вице-губернатор Приморья Евгений ВИШНЯКОВ, в начале октября вопрос обеспечения этим видом топлива полностью был решен для жителей Дальнегорска и Чугуевского района, более 160 кубометров дров получили «красноармейцы». Всего по подтоплявшимся районам к началу октября для пострадавших было заготовлено около 1 600 кубометров дров.

При подготовке к новому отопительному сезону, помимо замены, где это уже требовалось, металлических труб водо- и теплоснабжения на трубы из ПВХ, в ряде муниципалитетов продолжалась установка автоматизированных модульных котельных (АМК), первые из которых успешно работают в ряде муниципалитетов, заменив старые неэффективные котельные.

Краевая госпрограмма «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2020 гг. в целом предусматривает замену 166 старых котельных на АМК, что со временем даст ежегодную экономию около 110 млн рублей. Внедрение АМК совместно ведут администрация края и КГУП «Примтеплоэнерго».

Тревогу на сегодня вызывает растущий перед энергетиками долг ведущей теплоснабжающей организации края - КГУП «Примтеплоэнерго». К настоящему времени он превысил 360 млн рублей, увеличившись с начала года на 38%. По этой причине к 1 октября 29 объектов Спасского и Пограничного филиалов предприятия были отключены от электроэнергии. На 200 объектов «Примтеплоэнерго» ее подача была ограничена, но в ряде муниципальных образований, пострадавших от стихии, эти ограничения были сняты. Десятки миллионов рублей задолжали энергетикам и другие предприятия ВКХ и ЖКХ, от надежной деятельности которых также зависит успешное прохождение наступившего отопительного сезона.

Вероятно, в самое ближайшее время предприятия-должники усилят работу с населением, долги которого автоматически становятся их долгами.

На фото: Отопительный сезон в Приморье пришел строго по графику.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.