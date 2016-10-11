"Городское" дерево начинается с питомника

В настоящее время в Приморье нет ни одного питомника для озеленения городов и поселков

Программа «Охрана окружающей среды Приморского края на 2013-2020 годы» ставит цель изменить экологию мест проживания человека. В этом городское благоустройство и озеленение являются инструментами улучшения экологической среды. Но ситуация здесь весьма далека от идеальной.

Главное требование к городскому озеленению - чтобы в городе не было открытой, перекопанной земли. Она является источником пыли и грязи, особенно в таких городах, как Владивосток, где зимой сухо и часто бесснежно. Владивосток пока с этим не справляется, считает научный сотрудник лаборатории селекции и интродукции растений Ботанического сада-института ДВО РАН, к.б.н. Ирина КРЕСТОВА. В беседе с корреспондентом деловой газеты «Золотой Рог» она объяснила, почему.

- Ирина, вы сразу сказали, что вопрос озеленения Владивостока сложный. Почему?

- У нас нет системы городского озеленения. Это проблема не только Владивостока. Более-менее грамотный закон, касающийся озеленения, в России был принят только для Москвы. Если в городе нет такого документа, то все разовые акции, ура-патриотичные субботники по высадке неизвестно где выкопанных саженцев не сделают его более зеленым и красивым. Должен быть системный подход.

В нашем городе озеленение - это побочная и бедная сестра благоустройства. Прежде всего, потому, что в структуре, отвечающей за городское озеленение, нет специалистов с соответствующим образованием. Озеленение начинается с питомников, а в Приморском крае нет ни одного государственного питомника, работающего на озеленение городов. Что будет расти в городе, сегодня решает не специалист, который знает растения, видовой состав, а тот, кто нашел где-то саженцы по приемлемой цене. Еще одна проблема городского озеленения, и самая затратная, - это уходные работы. Нет системного кронирования деревьев, мониторинга их болезней, никакого внимания не уделяется подкормкам, и так далее.

- А были во Владивостоке питомники, работающие на озеленение?

- Да, был питомник на Весенней, сейчас на этой территории поселок Радово. На 6-й улице в пригороде Владивостока был большой тепличный комплекс, где выращивался посадочный материал для озеленения, сейчас там коттеджи. Буквально в прошлом году было ликвидировано Артемовское отделение лесхоза, в подчинении которого находился питомник, располагавшийся в районе Надеждинска. Очень хороший питомник лесных культур для лесовозобновления - пихты, кедры и т. д. До прошлого года он еще существовал. На мой взгляд, он мог бы стать идеальным вариантом для основания городского питомника. В каком он состоянии сейчас, не знаю, да и существует ли физически? Питомник мог бы работать и на строительные организации, которые обязаны сдавать микрорайон с озеленением. Посмотрите на Снеговую Падь, там сегодня нет ни одного стандартного саженца. Скорее всего, они выкопаны в соседнем лесу и посажены в декабре, когда сдавался объект. В результате у нас голый микрорайон.

- Могут ли негосударственные питомники решить проблему с посадочным материалом для озеленения?

- Могут. Но частный питомник работает на быструю прибыль. А городское озеленение - это специфическая индустрия, которая должна использовать саженцы, выращенные по ГОСТу, они должны иметь специально сформированную надземную часть, корневую систему. А чтобы этого добиться, саженец нужно несколько раз пересаживать. Стандартный саженец, который можно высаживать в городские условия, чтобы он прижился и рос, - это саженец возрастом не менее 10-12 лет. Почему не рекомендуется высаживать маленькие - потому что они требуют интенсивного ухода, что в итоге для городского бюджета окажется дороже высадки крупных саженцев.

- То есть приходится исходить из того, что есть? В этих условиях как-то можно улучшить процесс озеленения Владивостока?

- Можно, а часто сажаются не те деревья и не в те места, где их следовало бы сажать. Например, на морском побережье не надо сажать сосну обыкновенную, которая не любит влажность, через 10-15 лет она будет плохо выглядеть, вся в ржавчине, с усохшими ветками. На побережье нужно высаживать сосну густоцветковую, которая прекрасно выглядит на морских побережьях, в условиях туманов.

2-3 года назад на разделительной полосе между Зарей и Второй Речкой вторым рядом к ясеню были высажены интересные и красивейшие клены маньчжурские. Многие из них высохли, потому что на этой сухой полоске, где минимум земли, много выхлопных газов и ветер, они чувствуют себя очень плохо. Ну а если высадили, то нужно было регулярно поливать, чего не было сделано.

Или зачем у нас в озеленении высаживается ясень песильванский - американский вид, который поражается карантинным вредителем златкой, когда есть свой ясень манчжурский, который замечательно себя чувствует в негативных условиях города? Он и ветроустойчивый, и засуху переносит, не требователен к почве.

- А вообще, надо ли в озеленение приморских городов вносить виды, не свойственные нашей богатой природе?

- Можно и нужно использовать деревья и кустарники из других регионов, которые хорошо себя чувствуют в нашем климате, не болеют и хорошо выглядят. Иногородние виды придают городу особый шарм, колорит. У нас, кстати, есть хороший опыт внедрения в городское озеленение магнолий. Мы привыкли, что это субтропические деревья, цветут в более мягком климате. А существует несколько видов, которые в нашем городе прекрасно цветут. У нас была акция, мы с одним предприятием высаживали в городских скверах саженцы магнолии. Они хорошо прижились, на Второй Речке уже цветут. В молодом возрасте они выглядят как кусты, 2-3 м высотой, многоствольные. Весной, когда проводилась обрезка, эти магнолии приняли за кустарники и тоже подстригли. Это говорит как раз об уровне подготовки озеленителей в нашем городе.

Нужно тщательно подходить к ландшафтным условиям, тем более город у нас настолько разнообразный, и озеленение у нас может быть очень разнообразным. Не целесообразно у нас высаживать клумбы из однолетников. Они эффектны летом, но большую часть года земля на этих участках пуста, пыль с них разносится по городу. То есть это дополнительные источники пыли и грязи в городской среде. А ведь одно из требований к городскому озеленению - чтобы в городе не было открытой земли, она должна быть покрыта травяным покровом, кустарниками, мульчей, отсыпкой (галька, камни и пр.).

- Вы говорили, что есть методики озеленения городов, которыми могут пользоваться озеленители. Что они понятны даже неспециалисту.

- Да, но важно, чтобы человек мог отличать одни породы деревьев от других. В 90-х годах был утвержден перечень видов, рекомендуемых для посадки в условиях Владивостока. Он разрабатывался Ботаническим садом совместно с Приморгражданпроектом. В этом списке много растений нашей приморской флоры, именно те, которые могут хорошо себя чувствовать в городских условиях. Он актуален и сегодня.

Сегодня растения, высаженные во Владивостоке в 60-70-х годах, находятся в регрессивном состоянии, им нужна замена. Работа должна начинаться с паспортизации всех городских насаждений. Все деревья, кустарники, газоны должны быть описаны, оценено их состояние. В прошлом году городская администрации делала попытку провести такую паспортизацию. К нам обращались с предложением выполнить эту работу. Но в связи с большим объемом работ и отсутствием необходимого количества сотрудников мы, в свою очередь, предложили привлечь студентов экологических отделений вузов. Ботанический сад был готов предоставить методику оценки, с которой они бы вполне справились. Чем все закончилось, не знаю.

На фото: Что будет расти в городе, сегодня решает не специалист, который знает растения, видовой состав, а тот, кто нашел где-то саженцы по приемлемой цене.

Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.