Неправильный мед

Приморцы хотят приобретать качественный мед, а вместо этого торговля все чаще выставляет на прилавки суррогаты и откровенный фальсификат

Все более ухудшающаяся ситуация с качеством меда привела к тому, что правительство начало предпринимать меры по ужесточению требований к ГОСТу на сладкий продукт. Но пока суть да дело, приморские потребители постоянно сталкиваются с проблемой: как отличить настоящий мед от фальсификата? Проблема экологической чистоты производимой в Приморье продукции поставлена и в программе «Охрана окружающей среды Приморского края на 2013-2020 годы», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По словам специалистов, существующий, как и ожидаемый, ГОСТ не гарантирует 100% качества меда на прилавках. Существует ряд рекомендаций от специалистов и пчеловодов по выбору «правильного меда», но проблема поиска по-настоящему качественного продукта остается на прежнем месте. Выявить содержание тех или иных компонентов и распознать содержание влаги в меде могут только в специальных лабораториях. Визуально отличить качественный мед от фальсификата практически невозможно, а все торговцы фальсифицированным медом имеют сертификаты на все многочисленные сорта меда, которыми они торгуют. Если сертификат имеется, можно не сомневаться: перед вами продукт сомнительного качества и неизвестного происхождения. Сертификат играет роль индульгенции для мошенников: есть бумажка - и нет претензий к продавцу, чем бы он ни торговал.

Николай Сергеевич, пчеловод:

- Основная проблема действующего ГОСТа в том, что он написан без учета особенностей продукта, качество которого он регламентирует. Мед дается нам природой готовым к употреблению, все его «доработки» непременно ведут к ухудшению его вкусовых и потребительских свойств. Даже наименование ГОСТа противоречит его содержанию. Мед натуральный - это мед не претерпевший каких-либо изменений при его получении, хранении, транспортировке и фасовке. Он не должен отличаться от меда, хранящегося в сотах пчелиной семьи, ничем.

В последнее время фальсификация меда приобрела массовый характер, стала многообразной и нахальной. Конечно, тон здесь задают люди далекие от пчеловодства, которым безразлично, на чем обманывать покупателей, но свою лепту вносят и уважаемые пчеловоды, озабоченные сбытом своей продукции. Обман покупателей начинается с невинных на первый взгляд вывесок и рекламных плакатов. К примеру, вы видите вывеску, на которой написано: «Мед с частной пасеки Тяпкина-Ляпкина», знайте, что это полуправда. А полуправда, как известно, хуже всякой лжи. Правда в том, что другого меда просто не существует. Весь мед, реализуемый на территории РФ, - с частных пасек. Далее вам предлагают мед тридцати наименований! С производством такого количества сортов меда никакая частная пасека физически справиться не в состоянии. Здесь нужна не пасека, а солидная фабрика по производству фальсифицированного меда, а для сбыта продукции этой фабрики необходима разветвленная торговая сеть. Роль этой сети и выполняют все эти «Башкирские» и иные пчеловоды, наводнившие просторы Российской Федерации от Калининграда до Магадана, не имеющие ни малейшего отношения ни к пасекам, ни к пчеловодству вообще.

Название «башкирские» стало нарицательным, на самом деле это такие же башкирские, как, скажем, и марсианские пчеловоды. В действительности ни к какой Башкирии эти продавцы «медового» многообразия отношения не имеют. Судя по многочисленным сертификатам и справкам московского происхождения, одинаковой рекламе, схожему перечню и оформлению товара, все эти «пчеловоды» - местные жители, попавшие в маркетинговую сеть по продаже меда с центром в столице нашей Родины.

Самый распространенный фальсификат - это гретый мед. Второй способ фальсификации, получивший распространение в последние годы, - это добавление в мед различных вкусовых добавок. Для этой цели используются различные фруктово-ягодные сиропы, желе, конфитюры. Особой популярностью пользуются добавки, имеющие стойкий и узнаваемый вкус, к примеру шиповник, боярышник, земляника, мята и др. Так, «мед шиповника», он же «Чайная роза», имеет вкус ягод шиповника, но пчелы ягод шиповника не собирают, так же как и ягод боярышника и земляники. Эти растения не являются сколь-нибудь сильными медоносами, это, скорее, пыльценосы. К примеру, каждый дачник знает, что для получения урожая ягод клубники необходимо в период цветения обрызгать грядку медовой водой (столовая ложка меда на стакан воды) для привлечения насекомых-опылителей. Откуда же, спрашивается, «земляничный мед»?

Основной продавец этой сомнительной продукции - псевдобашкирские «частные пасечники».

Третья группа фальсификатов создана с учетом слабой информированности покупателей об иных продуктах пчеловодства. Все эти «сорта» меда никакими «особыми» свойствами не обладают. Они представляют собой бессмысленную мешанину плохо совместимых ингредиентов, ухудшающих и без того низкие вкусовые и питательные свойства продукта, хранящегося в негерметичной и неэкологичной таре. Также явным фальсификатом является мед с маточным молочком, мед с пыльцой, пергой, с прополисом, с живицей.

Максим ШАРОВ, заведующий лабораторией пчеловодства ПримНИИСХ:

- Покупатели не знают, каким должен быть настоящий мед, потому что настоящего качественного меда не видели. Что такое мед? Это вязкая жидкость определенного цвета, имеющая определенный запах. Почему определенного? Потому что, сколько существует растений, производящих нектар, столько и цветовых, вкусовых качеств. Например, гречишный мед не перепутать ни с чем ни по вкусу, ни по запаху.

Качество продукта покупатель может определить по вязкости, но тут же есть другие вопросы. Некоторые виды меда имеют большую вязкость, а другие - менее вязкие, более жидкие. Спектр очень велик. Что касается нашего приморского покупателя, то он ориентирован в основном на липовый мед, потому что липа произрастает у нас в большом количестве. Поэтому первое, на что должен обратить внимание покупатель, если это липовый мед, - это его вязкость. Когда берете упаковку меда, то он не должен болтаться, как вода, он должен постепенно, плавно перемещаться снизу вверх или наоборот. Это визуальный критерий. Сильно прозрачным его не назовешь, должен быть желтый оттенок. Также важно, что мед при кристаллизации не должен расслаиваться на жидкие и кристаллические части, это основной показатель качества меда. Это видно, и это важно. Еще можно отметить, что более точный анализ можно провести только в лаборатории. Во избежание приобретения подделки меда - лучше всего покупать у проверенного продавца.

Федор Кожокар, директор ООО «Росмед»:

- На Дальнем Востоке главный мед - липовый, здесь произрастает 8 видов лип, а маньчжурская липа цветет только у нас, поэтому такого меда нет нигде. Раньше не трогали липы, а сейчас безбожно рубят. Для пчеловодов это очень большая проблема. В России, конечно, пчеловодство запущено, даже для лечения используют антибиотики, те препараты, которые в Европе давно запрещены. Мы сейчас собираемся отправлять мед в Японию на обследование, и просто уверены, что наш мед без каких-либо добавок. Нам не выгодно ударить лицом в грязь. Там строго смотрят на наличие антибиотиков. Но у нас в лечебницах пчел пичкают антибиотиками, нет такого, чтобы кто-то пытался заменить это лекарство другими препаратами. У нас на это никто внимания не обращает, ни надзор, ни ветлечебницы. Если на Западе есть четкие рекомендации чем обрабатывать, чтобы не было содержания ни антибиотиков, ни тяжелых металлов, то у нас за этим никто не следит. Сам пчеловод купил что-то, скормил, а потом, когда начинаются проверки, оказывается, что продукт нельзя есть.

МНЕНИЕ

Председатель Союза пчеловодов Приморского края Сергей Бутенко: «У нас сейчас действует ГОСТ такой, который позволяет даже фальсификаты выпускать»

- Повышение требований к качеству - это актуально для отрасли, и я поддерживаю работу правительства в этом направлении. У наших ближайших соседей - Китая, Кореи, Японии - высокие требования к качеству меда, как и у всех остальных зарубежных потребителей. А у нас сейчас действует ГОСТ такой, который позволяет даже фальсификаты выпускать, делать такой, скажем, «полумед».

Есть еще понятие «диастазное число» (основной показатель натуральности и зрелости меда, чем выше этот показатель, тем лучше мед). В ГОСТе прописано очень низкое диастазное число, соответственно, влажность высокая - 20%. Но этот процент влажности говорит о том, что мед незрелый. И под этот незрелый мед можно много фальсификата изготовить, например перемешать его с сахаром. Особенно китайские переработчики любят это делать. Поэтому желательно, чтобы нормативная влажность была на уровне 18,5-19%. То, что выше этой нормы, - незрелый мед, т.е. пчела его переработала не полностью, и он является медом наполовину. И свойства его не такие, как у зрелого меда.

Оптовая цена на мед в этом году на рынке Приморья - примерно 210-220 руб. за кг, а розничная - в пределах 280-300 руб. Это недорого в сравнении с регионами с развитым пчеловодством. Просто у нас нет ни бренда, ни такого понятия, как «приморский мед», а само пчеловодство на данный момент представлено не как отрасль, а как любительское занятие, т.е. как охотники, рыбаки. Хотя наш качественный мед, который приезжают закупать у добросовестных пчеловодов поставщики из Китая, Санкт-Петербурга, Сибири, в том числе Якутии, высоко ценят.

Если закупщики меда начнут под другие стандарты подстраиваться, то они будут предъявлять более высокие требования к пчеловодам. И пчеловоды начнут качать более качественный мед, появится больше хорошего продукта, но цена тоже, думаю, будет расти.

Также эксперты утверждают, что «свежий мед», продаваемый в мае или июне, - это 100-процентный обман покупателей. В это время года даже при благоприятном поддерживающем взятке количество меда в ульях настолько невелико, что никто из пчеловодов тратить время на его откачку не станет, «пачкать» медогонку из-за 5 килограммов меда просто не имеет смысла.

«Рыночный период» покупки меда заканчивается в сентябре. Далее мед кристаллизуется, и качество рыночного меда с каждым месяцем будет только ухудшаться. Вопреки сложившемуся мнению большинства самый качественный мед продается в супермаркетах и магазинах, а не на пасеках в таежных деревнях. При покупке меда в магазине нужно обращать внимание на дату фасовки, мед качают в июле и августе, поэтому выбирать нужно тот мед, который расфасован в эти месяцы или близкие к ним. Если покупаете мед осенью и позже, надо брать только закристаллизованный, жидкий мед смотрится красивее, но это мед гретый, независимо от даты фасовки.

На фото: Мед дается нам природой готовым к употреблению, все его «доработки» ведут к ухудшению его вкусовых и потребительских свойств.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.