Время развивать отрасль инвестициями

Сергей Наставшев, и. о. директора департамента рыбного хозяйства администрации Приморского края, считает, что Международный конгресс рыбаков идет в ногу с реалиями отрасли

29-30 сентября во Владивостоке прошел XI Международный конгресс рыбаков, ставший традиционной площадкой, где рыбацкое сообщество пытается консолидировать точки зрения на процессы, происходящие в отрасли. Прошлогодний Конгресс рыбаков сформулировал конкретные рекомендации по тем изменениям, которые планировались в отрасли, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Как считает и. о. директора департамента рыбного хозяйства администрации Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ, многое из того, что обсуждалось рыбаками в Приморье, было учтено при подготовке поправок в закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов». Сегодня в Приморье действует государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2020 годы», в рамках которой отрасль получает поддержку как на законодательном, так и на практическом уровне, что отмечают рыбаки.

- Сергей Михайлович, насколько была актуальна повестка на XI Международном конгрессе рыбаков?

- Сегодня, когда поправки в закон внесены (и они существенно меняют правила игры в отрасли) и идет активное формирование правоприменительных документов, не менее актуально сформулировать общее мнение о том, как и кому должна оказываться государственная поддержка в отрасли. Особенно острый вопрос: кому в итоге достанутся так называемые инвестиционные квоты? Будет ли этот ресурс доступен широкому кругу компаний либо он уйдет на поддержку только ряда крупнейших.

Поэтому главной темой XI Конгресса рыбаков стала государственная поддержка как механизм развития рыбной отрасли. В первый день мы провели пленарное заседание и круглый стол на тему «Новые законодательные инициативы в сфере регулирования рыболовства». Во второй день сосредоточили внимание на предметных дискуссиях, прошел круглый стол «Механизм реализации инвестиционных обязательств в судостроении и рыбопереработке».

Что касается участия приморских рыбаков, то все компании готовы бороться за инвестиционные квоты. Это подтвердили выступления участников. Правда, все ждут конечного механизма наделения квотами. Глава Росрыболовства обещал его представить уже к концу года.

- Какие пожелания на конгрессе высказывали рыбаки?

- Главное, что волнует всех рыбаков, - это равноценные условия доступа к биоресурсам, которые будут закреплены под выделение квот. 27 сентября полпред в ДФО Юрий ТРУТНЕВ предложил внести в проект постановления новые виды биоресурсов. Это вызвало бурную реакцию отраслевого сообщества. Оказалось это неожиданным и для Росрыболовства. Сейчас стороны пытаются осмыслить эти государственные предложения. Второй важный момент - предложена новая схема: теперь к инвестиционным квотам допускаются компании, которые готовы строить не только крупнотоннажные суда, но и среднетоннажный и малотоннажный флот. При этом рыбакам на обсуждение предлагается новая схема распределения квот, привязка к дедвейту судна.

- Уже несколько лет правительство призывает поддерживать береговую переработку. Как у нас в крае с этим направлением?

- Да, нельзя не отметить активное обсуждение проблем береговой переработки. Для Приморского края это один из самых актуальных вопросов. Прежде всего, потому что у нас на территории работают сразу несколько крупных береговых предприятий. С 2012 года в регионе работает краевая программа поддержки береговой переработки. В 2014 году она трансформировалась в программу поддержки рыбохозяйственного комплекса края. В этом году по всем направлениям краевой программы предусмотрено около 82 млн рублей.

Однако краю предстоит решить новые задачи. По итогам Госсовета Президент РФ Владимир ПУТИН дал ряд поручений, направленных на повышение эффективности отрасли. В их числе и формирование инфраструктуры для береговой переработки, приема и эффективной логистики рыбопродукции на российские рынки. Этой теме был посвящен круглый стол «Дальневосточные рыбохозяйственные кластеры: возможности и условия реализации». На нем инвесторы рассматривали возможность создания на территории края новых современных береговых производств, рассчитанных на выпуск филе.

- А какие есть у переработчиков проблемы?

- Выступая на пленарном заседании, руководитель компании «Доброфлот» Александр ЕФРЕМОВ отметил, что в России установлены такие экологические нормы сброса стоков вод на береговых рыбных производствах, что их выполнение производителями невозможно. Вода, выходящая с производства, должна быть чище, чем морская вода, заходящая в производство. Этой проблеме уже несколько лет, однако пока законодательно предельно допустимые параметры концентрации вредных веществ не менялись. Если подходить формально, то в этих условиях не будет создано ни одного рыбного производства на берегу. Эта проблематика включена в резолюцию конгресса.

- Насколько представительным был нынешний конгресс? Много приехало делегаций?

- К нам приехали руководители рыбных регионов, ассоциаций, крупнейших рыбопромышленных компаний. Доклад представил глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Традиционно к Международному конгрессу рыбаков большое внимание иностранцев. Это и представители Морского попечительского совета (MSC, Великобритания), Союза рыбаков Норвегии, рыбопромышленных компаний из Японии, Кореи, Китая. Те перемены, которые сегодня происходят в отрасли, конечно же, интересуют и наших соседей, которые привыкли к тому, что основной импорт, главным образом необработанной рыбы, идет в их страны.

- Рыбный кластер был вынесен в отдельный круглый стол. Есть шаги по реализации проекта?

- Проект рыбного кластера в Приморье, который несколько лет назад был разработан японским институтом «Номура», не выдержал изменения политической и экономической ситуации. Но, надо признать, его положения легли в основу нового комплексного проекта, который творчески переработан Росрыболовством.

Принципиальное отличие в том, что если раньше это был так называемый «гринфилд», создавать который предполагалось на совершенно новой площадке, что требовало больших бюджетных вложений в инфраструктуру, то сегодня мы обсуждаем комплексный распределенный проект, в котором свое место должны занять прибрежные регионы. Он вписан в рыночные реалии, и каждый дальневосточный регион будет формировать комплекс предприятий в рамках кластера, отвечающих его региональной специфике. Опора - на частные инвестиции, а государство должно выступить лишь соинвестором в инфраструктурном обустройстве.

Перед нами стоит задача - наполнить приморский дивизион конкретными инвестпроектами. Этой работой вместе с бизнесом мы сейчас и занимаемся.

В соответствии с новой концепцией в Приморье предполагается запустить ряд первоочередных инвестиционных проектов, главной площадкой для которых станет мыс Назимова во Владивостоке. Речь идет о строительстве оптово-распределительного центра, строительстве холодильника на 50 тыс. тонн. Рыбная логистика - это наиболее подходящая специализация для Приморского края в этом дальневосточном проекте. Предполагается также строительство заводов по выпуску филе минтая индивидуальной заморозки и филе-блоков с использованием современных технологий, завода по производству замороженных полуфабрикатов, в том числе для обеспечения государственных нужд. Есть идея строительства многоцелевого рыбоперерабатывающего комплекса, в котором цеха и холодильники могли бы сдаваться в аренду, и еще целого ряда производств.

Также в Приморье мы ведем речь о создании аукционной торговой площадки. Уже создан Дальневосточный аукционный рыбный дом, который набирает опыт в организации биржевой и аукционной торговли, кстати очень гибко подстраиваясь под существующее законодательство и предлагая идеи по его совершенствованию. Кластер будет формироваться поэтапно, основные действующие предприятия будут развивать свои направления, тем временем в него будут входить новые компании. Учитывая режим Свободного порта Владивосток, участие в этом комплексном проекте может быть интересно российскому и зарубежному бизнесу.

- Приморье - один из регионов, в котором пытаются развить марикультуру. Есть у нас успехи?

- За полугодие выращено более 5 тыс. тонн продукции марикультуры. У нас основные объекты товарного выращивания - гребешок, трепанг, мидия, устрица и ламинария. В этом году, после длительного перерыва, Приморское территориальное управление Россрыболовства объявило прием заявок на аукцион, на который выставлены 30 рыбоводных участков, сформированных Администрацией Приморского края. В декабре узнаем итоги и надеемся, что компании, которые победят на аукционе, усилят марикультурное направление.

- В следующем году конгресс прописку не сменит?

- Конгресс традиционно проходит в Приморье. В этот раз он проходил в морском зале ДВФУ. Все участники отметили высокий уровень организации, для гостей была разработана культурная программа. В этом году мы сделали его в конце сентября в связи с проведением ВЭФ. И знаете, погода порадовала. Гости насладились нашей приморской теплой осенью. Не случайно на заключительном приеме отраслевых ассоциаций сами рыбаки и гости конгресса просили организаторов даже не задумываться о переносе конгресса в другой регион.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Что вошло в резолюцию конгресса?

- Была создана специальная рабочая группа, которая фиксировала все основные предложения от участников конгресса. Эти предложения и вошли в резолюцию мероприятия.

Это все предложения по видам биоресурсов, которые предлагаются в перечень для инвестиционных квот, и предложения по строительству судов, по вводу их в эксплуатацию, по форме инвестиционных соглашений и многое другое. Наша задача была обобщить все мнения и подготовить резолюцию с учетом интересов разных групп.

Юрий МОРОЗОВ. Фото пресс-службы администрации Приморья.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.