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Находка становится нефтяной столицей Приморья

11 Октября 2011, 16:38 | Приморье

Не только в России, но и во всем мире наиболее благополучными являются территории, на которых ведется добыча и переработка нефти – финансовая стабильность этих регионов обусловлена солидными налоговыми поступлениями в бюджеты всех уровней, что позволяет активно развивать социальную инфраструктуру. Теперь к списку таких территорий прибавилось и Приморье – край стал конечной точкой нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» и теперь готовится к появлению крупного нефтехимического производства.

Это открывает перед регионом новые перспективы и позволяет вывести экономику, а вместе с ней и социальную сферу на принципиально новый уровень.

В последние годы состояние и структура нефтепереработки в мире радикально изменились. Кувейт, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты активно строят и вводят в эксплуатацию все новые мощности по нефтепереработке и нефтехимии. Глубокая переработка нефти приносит этим странам высокую добавленную стоимость, что позволяет постоянно повышать уровень жизни и реализовывать социальные проекты. Следует общемировой тенденции и Россия – согласно Плану развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года, ежегодный вклад в ВВП России этой отрасли может составить около 650 млрд рублей, среднегодовой объем налоговых поступлений – более 40 млрд рублей, будет создано около 30 тысяч новых рабочих мест. Доля продукции нефтегазохимии в промышленном производстве России в 2030 г. составит более 2% по сравнению с 1,25% в 2009 г. При реализации плана будет сделан упор на развитие нефтегазохимических кластеров, которые помогут комплексно решить задачи по переработке сырья, развитию производственной базы и эффективного сбыта готовой продукции. В рамках Плана определено шесть ключевых кластеров, один из которых – Дальневосточный.

На Дальнем Востоке строительство нефтехимических производств, как считают эксперты, особенно перспективно – этому благоприятствует ситуация на рынке АТР. По словам директора Института международного бизнеса и экономики ВГУЭС, доктора экономических наук, профессора, действующего члена международной академии науковедения Александра ЛАТКИНА, в последние годы ситуация на мировых рынках сильно изменилась. Если раньше страны, не имеющие собственной нефти, предпочитали покупать исключительно сырье, то сегодня в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которому предрекают ведущую роль в мировых экономических процессах XXI века, действительно готовы покупать продукцию, произведенную по новым технологиям и соответствующую мировым стандартам. «С учетом конъюнктуры рынка в АТР, экспортный поток усилился как раз в сторону портов российского Дальнего Востока. Объемы значительно возрастают, с расчетом на целый ряд стран, не имеющих собственной нефти. И при этом спрос на продукты нефтепеработки и нефтехимии только возрастает».

Развитие на территории Приморья новой отрасли – глубокой переработки нефти – безусловно, будет способствовать и экономическому развитию Приморья.

«Можно с уверенностью говорить о появлении в Приморском крае новой отрасли – нефтегазовой, - неоднократно заявлял в своих выступлениях губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН. - В инвестиционном плане, включающем 69 приоритетных инвестиционных проектов общей стоимостью более 2 трлн рублей, реализация проектов по транспортировке и глубокой переработке углеводородного сырья стоит на первом месте не случайно. Инвестиции в эту отрасль выгодны для государства. Масштабные производства, которых раньше не было, будут использовать современнейшие в мире технологии и позволят создать новые рабочие места, в том числе для нашей молодежи. Благодаря реализации этих проектов мы сможем предложить молодому поколению новые возможности».

Для реализации проекта создания нефтехимического комплекса компании «Роснефть» на территории Приморского края в Находкинском городском округе в апреле 2011 года создано ЗАО «Восточная нефтехимическая компания». На полную мощность нефтехимический комплекс заработает в Приморье в 2016 году, но регион уже получает от проекта экономический эффект. Сегодня – это сотни рабочих мест в подрядных организациях, занимающихся проектировкой и строительством высокотехнологичного предприятия, завтра – для будущих квалифицированных сотрудников действующего предприятия. Кроме того, это серьезные налоговые отчисления, приход в край высоких технологий, совершенно новый уровень квалификации работников, адресная социальная работа.

«Компания «Роснефть» и ее дочерние общества строго следуют политике высокой социальной ответственности, поэтому проект ВНХК предполагает инвестиции не только в строительство современного нефтехимического производства, но и в комплексное развитие Приморского края, - говорит генеральный директор ЗАО «ВНХК» Юрий КАСЮК. - Уже сегодня компания выделяет значительные средства на создание социальной инфраструктуры вокруг будущего предприятия – строительство и ремонт жилья, объектов соцкультбыта в Находкинском городском округе, подготовку кадров - в рамках реализации программы компании «Школа-вуз-предприятие» открыт «Роснефть-класс» в с. Владимиро-Александровское, подписано соглашение с Дальневосточным федеральным университетом по подготовке специалистов для нефтехимических производств. Мы заинтересованы в повышении уровня образования и благосостояния населения. Уверен, инвестируя в социальное развитие, мы инвестируем в будущее, в том числе и нашей компании».

Автор: Елена Ардальянова
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