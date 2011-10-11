Приморский проект «Роснефти» оценен в $5 млрд

Начало производства на нефтехимическом комплексе (НХК) «Роснефти» в Находке запланировано на декабрь 2016 года, сообщил в ходе презентации проекта генеральный директор ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК) Юрий КАСЮК. Ориентировочная стоимость реализации проекта - более $5 млрд. Общий планируемый объем переработки углеводородного сырья составит до 10 млн тонн в год.

На первом этапе НХК будет перерабатывать нафту и сжиженные углеводородные газы (СУГ) с Комсомольского НПЗ, а также смесевую нафту с Ангарского НПЗ и Ангарской НХК. Объем переработки составит до 3,7 млн тонн в год, почти 3 млн тонн готовой продукции.

После реализации второго и третьего этапов завод сможет перерабатывать дополнительно 5 млн тонн нефти, поступающей по нефтепроводу ВСТО, и 1,5 млн тонн газового конденсата с проекта «Сахалин-3».

По словам директора представительства «Роснефти» в Приморском крае Владимира СУГАКА, соинвесторами проекта могут выступить как российские, так и иностранные компании из АТР. «Ведутся переговоры с рядом потенциальных инвесторов, так как проект достаточно привлекателен с точки зрения инвестиций. Поэтому все в процессе. Я думаю, что такой инвестор появится в ближайшее время. Рассматриваются корейские, японские и китайские компании. Российские компании также проявляют интерес», - сказал представитель «Роснефти».

Досье "ЗР": ЗАО «Восточная нефтехимическая компания», дочерняя компания ОАО «НК «Роснефть», образовано в апреле 2011 года. Одна из задач ВНХК - реализации проекта нефтехимического комплекса в Находкинском городском округе. Проект НХК компания планирует разработать при участии специалистов российских проектных организаций с привлечением зарубежных партнеров, обладающих богатым опытом в сфере нефтехимии. Техническим консультантом проекта стала одна из крупнейших мировых инжиниринговых компаний - Kellogg Brown and Root limited.

«Основной профиль предприятия - это выпуск полимеров (полиэтилена и полипропилена), бензола, олефинов, моноэтиленгликоля и др. На базе производимой НХК продукции рассматривается возможность дальнейшей переработки до пластмасс, пленок и других бытовых изделий», - сказал Юрий Касюк.

Продукция нефтехимического комплекса - полимерные гранулы. Они очень легкие, поэтому промышленные партии полимеров имеют значительный объем. По этой причине оптимальным способом перевозки полимеров является морской транспорт. Кроме того, из Сибири в Находку гораздо дешевле перевозить сырье (нафту), чем готовый продукт (полимеры). По словам Юрия Касюка, выбор места по НХК на территории Находкинского городского округа обусловлен выгодным расположением. «Мы будем использовать площадку поселка Первостроителей. Там есть недостроенный морской терминал «Роснефти». И в этом терминале будет расположен такой же грузовой терминал по отгрузке полимеров, как на рынок Дальнего Востока (России), так и Азиатско-Тихоокеанского региона», - сказал гендиректор ВНХК.

Отметим, что в мире работают три

аналогичных НХК - в Индии, ОАЭ и на Тайване.

В России подобное предприятие будет первым.

В материалах ВНХК отмечается, что первоначально планировалось построить в Партизанском районе Приморского края, в пади Елизарова недалеко от Находки, Приморский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Проектом предусматривалось, что он будет перерабатывать в год до 20 млн тонн нефти. Поступать эта нефть должна была по магистральному трубопроводу второй очереди ВСТО. Конфигурация НПЗ предполагала первичную переработку, глубокую переработку нефти (до 95%) и нефтехимическое производство.

Однако кризис мировой экономики 2008-2009 годов потребовал пересмотреть отношение к имеющимся и прогнозируемым нефтяным ресурсам компании «Роснефть». Кроме того, не удалось получить гарантий на прокачку нефти в объеме 20 млн тонн в год, требуемых для работы нефтеперерабатывающего завода.

После оценки всех факторов, в том числе сроков окупаемости, наиболее интересным оказался вариант реализации проекта с обратной последовательностью этапов. А именно, если проект НПЗ предполагал на начальной стадии первичную переработку нефти, потом глубокую переработку и только затем нефтехимию, то в новых условиях было принято решение начать с нефтехимии.



Предполагаемая мощность нового

предприятия уменьшена до 10 млн т в год.

Новый комплекс «привязывается» к недостроенному терминалу компании «Роснефть» в порту Восточный. Напротив этого терминала, в долине реки Глинка, должен разместиться нефтехимический комплекс. В свою очередь, для НПЗ пришлось бы строить масштабный морской терминал «с нуля», что требовало серьезных капиталовложений.

«Таким образом, изменение расположения площадки строительства - это оптимизация сроков, ресурсов и затрат на строительство. Заявления отдельных экологов о том, что это они добились остановки строительства и переноса завода в другое место, не соответствуют действительности. По проекту Приморского НПЗ было получено положительное заключение госэкспертизы. С экологической точки зрения вопрос был полностью решен еще на стадии разработки проектной документации», - говорится в материалах ВНХК.

По словам Юрия Касюка, на первом этапе эксплуатации завода численность персонала достигнет 1,7 тыс. человек, из которых около 1 тыс. будут иногородними специалистами, а остальные набраны из числа местных жителей. Постепенно, уже через 2-3 года, будет происходить замещение приглашенных работников местными. Практика показывает, что на всех заводах Роснефти текучесть кадров очень низкая.

«Если у местных жителей будет желание сразу работать у нас, им предоставим возможность пройти профессиональную подготовку. Мы уже открыли несколько новых специальностей в ДВФУ, также создаем рабочие специальности в техникумах Находки. Планируем создать рабочие места вокруг завода для 10-15 тыс. человек, преимущественно из местного населения. Для строительства будет привлечено не менее 10 тыс. работников. Будут открываться местные фирмы, бизнес которых будет связан с деятельностью завода. Уже рассматриваются варианты развития крупных промышленных производств, основанных на использовании нефтехимической продукции», - отмечает гендиректор ВНХК.