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Индекс зарплат строителей Приморья не пересмотрели

11 Октября 2011, 01:18 | Приморье

Председатель Совета Альянса строителей Приморья Владимир НЕСКОБЛИНОВ в письме полномочному представителю Президента РФ по ДВФО Виктору ИШАЕВУ отметил, что приморская стройка сегодня зачастую замешана на обмане рабочих, когда работодатели обещают им платить зарплату больше, чем они могут ее выплачивать.

В какой-то степени это связано с усилившимся на отрасль с 1 января этого года налоговым гнетом, ростом затрат на строительство и пр.

Но есть и принципиальный момент – это замороженная со второго квартала 2009 г. зарплата строителей, опирающаяся на расценки, разработанные КГУП «Приморский региональный центр ценообразования в строительстве». Причем эти расценки оказались снижены на 40% по сравнению с «докризисными», в то время, как по другим регионам России это снижение составило в пределах 5-15%. Строитель высокого 4-го разряда сегодня может рассчитывать заработать своим нелегким трудом всего около 20 тысяч рублей в месяц.

Обещанный курирующим отрасль вице-губернатором Владимиром БАЛАНОМ в третьем квартале пересмотр индексов зарплаты приморских строителей произведен не был.

Владимир Нескоблинов считает, что если не будут предприняты срочные меры по оздоровлению состояния строительной отрасли Приморья, «число банкротств стройфирм в следующем году может оказаться шокирующее огромным». Он «от лица приморских строителей» попросил полномочного представителя Президента РФ «разобраться в сложившейся ситуации и помочь нам предотвратить развал отрасли».

Автор: Виктор Кудинов
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