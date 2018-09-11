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"Ростелеком" будет развивать цифровую экономики в Приморском крае
«Ростелеком» и Администрация Приморского края совместно будут реализовывать проект «Умный регион» и способствовать развитию программы «Цифровая экономика» в Приморье. Соглашение о сотрудничестве подписали временно исполняющий обязанности Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.
Цель соглашения – формирование основных подходов и принципов развития цифровых сервисов, направленных на модернизацию экономики Приморского края и влияющих на повышение качества жизни населения.
При создании и внедрении отдельных элементов «Умного региона» в Приморье приоритетными станут сферы: образования, здравоохранения, транспорта, экологии, общественной безопасности, государственного управления, топливно-энергетическая. Стороны планируют провести аудит существующего уровня развития информатизации в данных областях и определить первоочередные направления и составляющие систем для внедрения проекта.
В рамках соглашения стороны будут обмениваться информацией по разработке предложений, а также намерены оказывать друг другу консультационную поддержку, организовать взаимный обмен опытом в рамках собственных компетенций.
«Ростелеком» уже реализует в Приморском крае «умные» сервисы в области медицины. Оператор внедрил в регионе информационную систему «Центральный архив медицинских изображений. Телерадиологическая система» (ЦАМИ). Сегодня к ней подключено 21 медучреждение Приморья. Система осуществляет прием, хранение, обработку и передачу медико-диагностических исследований (УЗИ, рентгеновские снимки, ЭКГ и многие другие) с возможностью проведения удаленных консультаций специалистов.
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