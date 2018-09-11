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Во Владивостоке несуществующий поселок готовит обращение к Владимиру Путину
История строительства поселка ЖСК «Остров» началась шесть лет назад, когда после проведения саммита АТЭС, руководство страны, обеспокоенное жилищным вопросом преподавателей ДВФУ и дальневосточных ученых, решило поддержать создание жилищно-строительного кооператива «Остров», который решал бы эту проблему, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
При этом АИЖК бесплатно предоставил под поселок из федеральных земель на о. Русском участок около 40 га, на котором в короткие сроки было решено построить жилье для тех, кто сможет профинансировать его строительство по относительно умеренной цене. По проекту в поселке предусмотрены коттеджи, дуплексы и малоквартирные трехэтажные дома на 1 100 человек или немногим более 400 семей.
За шесть лет ни один из коттеджей так и не веден в эксплуатацию. По словам членов ЖСК, почти готовая 1-я очередь поселка остается неподключенной к сетям, и въезжать, чтобы жить, еще не готова.
Относительно недавно в ЖСК выбрали нового председателя – Ивана НАГОРНОГО, которому досталось нелегкое наследие от предыдущего. Выяснилось, что при поддержке проекта федеральными структурами, администрациями Приморского края и Владивостока, руководством ДВФУ, дела идут из рук вон плохо. Вот какую информацию на сайте ЖСК «Остров» недавно разместило его руководство:
«Уважамые члены кооператива!
Информируем Вас от том, что по состоянию на 27.08.2018 г. ЖСК «Остров» выплатил Генподрядчику (ООО «ИСК АРКАДА») в качестве авансов и оплаты за выполненные работы денежные средства в размере 1112 млн руб При этом Генподрядчиком за более чем 2 года выполнено работ на общую сумму 502 млн руб. (45% от перечисленных средств). Учитывая, что уровень финансирования достаточен, а темпы работ неудовлетворительные, начиная с марта 2018 года работы, выполненные ООО «ИСК «Аркада» засчитываются в счет уже оплаченных сумм до тех пор, пока доля выполненных работ не достигнет 50% от перечисленных средств.
Правление неоднократно заявляло руководству ООО «ИСК «Аркада» о низких темпах строительства, и о нарушениях допущенных при выполнении работ (что фиксируется в журналах производства с требованием устранить замечания).
Для преодоления сложившейся критической ситуации в части затягивания сроков строительства Правление направило письма в АО «ДОМ.РФ» (АО «АИЖК»), губернатору и вице-губернатору Приморского края, ректору ДВФУ с просьбой оказать содействие в разрешении сложившейся ситуации (письма прилагаются).
31.08.2018 г. состоялось совещание у генерального директора АО «ДОМ.РФ» А.А. Плутника с участием председателя Правления ЖСК «Остров» И.Г. Нагорного и генерального директора ООО «ИСК «Аркада» В.В. Пытнева. В ходе совещание был составлен план действий, реализация которого позволит перезапустить проект и завершить строительство в ноябре 2019 г. Руководство ООО «ИСК «Аркада» подтвердило свою готовность выполнить все условия кооператива, что зафиксировано Протоколом совещания (прилагается).
Несмотря на решения, принятые в рамках совещания 31.08.2018, в настоящее время Правление готовит обращение к Полномочному представителю Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Вице-премьеру Правительства РФ Ю.П. Трутневу и Президенту РФ В.В. Путину с описанием сложившейся ситуации и просьбой оказать содействие.
Следующее Общее собрание кооператива состоится 9 октября 2018 (место и время будут уточнены дополнительно). К этому времени будет ясность, выполняет ли Генподрядчик согласованный план мероприятий, что позволит принять решение о дальнейших отношениях с Генеральным подрядчиком».
P.S. Вызывает недоумение: как может строительство, не испытывающее дефицита средств, глубоко завязнуть в сроках выполнения? Это в то время, как многие другие строители вынуждены строить бюджетные объекты за свои оборотные средства, надеясь, что по выполнению объемов их затраты покроют. Члены ЖСК возмущены, что им фактически уже пришлось выплатить до 95% определенной им цены строительства жилья, а готовность его по факту не превышает и 30%. При этом многие залезли в ипотечные долги, других отчислили за «неуспеваемость» по внесению очередных взносов, которые используются неэффективно. Вероятно, можно поставить прямой вопрос и о неэффективности средств, вложенных бюджетами края и города, а также АО «ДОМ.РФ» в помощь в строительстве этого поселка.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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