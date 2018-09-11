"Мы ориентируем студентов на азиатский рынок"

Директор международного института гостеприимства и туризма ВГУЭС Галина Гомилевская рассказала Деловой газете «Золотой Рог» о тенденциях в сфере подготовки кадров для отрасли

Каждый из нас, так или иначе – потребитель туристических услуг. И всем нам важно, чтобы в гостиницах было комфортно и чисто, гид был внимательным, а экскурсовод действительно знал то, о чем рассказывает. Во многом это зависит от вуза, который готовит кадры. Сегодня ВГУЭС – признанный и основной поставщик специалистов в сфере регионального туризма и сервиса.

С первого выпуска в 2001 году, ежегодное количество квалифицированных кадров, призванных делать нашу жизнь интересней и комфортней, выросло с 12 до 160 человек. О специфике подготовки кадров для все более востребованной сферы Деловой газете «Золотой Рог» рассказала Галина ГОМИЛЕВСКАЯ, директор международного института гостеприимства и туризма ВГУЭС.

- Галина Александровна, с учетом популярности предлагаемых специальностей, возможно ли бесплатное обучение в вашем институте?

- Так сложилось в мировой практике, что обучение в этой сфере – платное. Бюджетными местами для бесплатного обучения государство поддерживает только сложные высокотехнологичные сферы деятельности, либо социальные – то есть, то, что важно для государства, но или требует высокого уровня подготовки, или не престижно. В нашей сфере профессия – престижна, спрос на нее есть. Это бренд, некая PR-ситуация, которая сформирована вокруг туризма. Поэтому количество бюджетных мест сокращается: если три года назад совокупное количество таких мест по специальности «туризм и гостиничное дело» было 45, то сейчас – 8.

И даже при таком количестве бюджетных мест мы решаем свою задачу: в этом году у нас на 40% перевыполнен план набора студентов – у нас спрос на платные места! Это яркий показатель спроса рынка на данные специальности.

- Не сказывается ли платное обучение на общем уровне подготовки абитуриентов? Ведь им не нужны высокие баллы ЕГЭ, достаточно заплатить?

- Конечно, контингент приходит разный, но в этом году достаточно много ребят пришли с высокими баллами - проходной балл на бюджетные места был 213. Но я убеждена, что система ЕГЭ не позволяет адекватно оценить возможности дальнейшего личностного развития молодого человека и его вклада в общественную жизнь. В нашей профессии важны не столько баллы, сколько уникальные личностные качества – уровень интеллекта, грамотность, понимание процессов, которые происходят вокруг туризма, знание каких-то базовых предметов. Например, пришел ребенок со 170 баллами, но он в совершенстве знает английский язык, он четко понимает, зачем ему нужен туризм, что он хочет делать в университете – какой он будет общественной работой заниматься, какие он будет брать дополнительные образовательные программы. Конечно, мы рады взять такого мотивированного студента.

Сегодня родители, у которых есть финансы, щадят своего ребенка и говорят: «Не надо ЕГЭ, сдай минимум, я обеспечу тебе качественное обучение – ты поступишь туда, куда ты хочешь.» Поэтому я не оцениваю ребенка по баллу ЕГЭ. На самом деле, школа и университет - это абсолютно разные площадки. Если школа больше заточена на получение теоретических знаний, то университет, тем более, практикоориентированный ВГУЭС, заточен на получение конкретных компетенций. Для этого у нас очень тесные связи и взаимодействие с бизнесом. Вокруг нас собран очень большой контингент наших партнеров и из департамента туризма администрации Приморского края, и из туристических, ресторанных и гостиничных компаний, которые по совместительству работают со студентами. Все ключевые позиции мы закрываем практиками – штатными преподавателями. Кроме этого, у нас есть проект «приглашенный спикер» - каждую неделю в каждую группу приходит практик и проводит практические занятия: делится опытом, проводит мастер-класс, игру и т.д. В свою очередь, у практиков своя задача – воспитать и привлечь специалистов в свой бизнес.

- Закрывает ли количество ваших выпускников спрос на специалистов в Приморье?

- Не закрывает. Спрос превышает предложение. К тому же часть наших выпускников ориентировано на работу за рубежом - у нас есть отработанная и очень эффективная программа годичных стажировок наших студентов по заказу пятизвездочных гостиниц в таких курортных странах, как Сайпан, Гоа, Тайланд, Кипр, Греция. Конечно, после практики некоторые ребята возвращаются за границу и остаются работать там – для них это выгодно и интересно по понятным причинам. Но для нас как структуры с основной задачей – формирование региональных кадров – это не очень выгодно. Министерство образование рассматривает трудоустройство в регионе выпускников как главный показатель эффективности работы ВУЗа.

- Как вы на это можете повлиять?

- Практикоориентрованное обучение как раз и должно заводить студента в региональную бизнес-среду. Мы с первого курса приглашаем спикеров из числа местных предпринимателей, дальше идет ряд практик – словом, студент все время крутится внутри одного или нескольких предприятий, и бизнес через ВУЗ отрабатывает с ним взаимодействие. Таким образом, студент получает рабочее место, мотивацию и деньги. И это происходит уже на третьем курсе. Так, выпускники этого года получили диплом в начале июля, а уже к сентябрю порядка 49% из них уже было трудоустроено.

Мы ориентированы на то, чтобы решить задачу бизнеса, при условии, что это не вступает в противоречие с интересами студентов. Образование – это трансфер между бизнесом и наукой, бизнесом и студентом. Мы - передатчики, соединители. Это очень значимо.

- Чему вы уделяете особое внимание при обучении своих студентов?

- Я всегда говорю студентам: кроме знаний нужно приобретать ключевые коммуникативные навыки. Сейчас это называется soft skills, а я называю социальным партнерством: тебя услышат тогда, когда ты будешь слышать других. Понимание взаимоотношений с людьми, умение правильно говорить и писать, знание языков, самостоятельность, творчество, гибкость - это те личностные характеристики, которые сегодня требует бизнес от наших студентов. Узкой технологии работы конкретного предприятия научить значительно проще.

Есть определенный набор методов, которым можно научить человека, и он будет стрессоустойчивым, способным решать конфликтные ситуации и совершенно по-другому выглядеть. Поэтому технологиям soft skills сейчас уделяется большое внимание в учебном процессе.

- В свое время вы ввели в институте проектное обучение. Расскажите об этом подробней, пожалуйста.

- Проектные группы - это технология работы со студентами внутри учебного процесса в малых группах, решение проектных задач по заданию бизнеса. Я всегда понимала, что социальное партнерство вуза и бизнеса состоит в том, что преподаватель приносит студентам те знания и навыки, которые дает реальная бизнес-среда, а студенты являются инструментарием достижения задач, которые ставит бизнес. Сторонник классического образования не работает с бизнес-средой.

- Вы довольны качеством образования в вашем институте?

- Конечно, нет. Для этого очень много всего нужно сделать. Например, мне бы хотелось, чтобы материальная мотивация преподавателей была более прозрачна, что невозможно при существующей системе рейтингов.

Есть у некоторых преподавателей стереотип, что главная их задача – находиться в аудитории. Но рабочий день длинней, чем два-три часа лекций.

Академическим преподавателям нужно понимать, что система образования меняется, и их ученая степень – не повод почивать на лаврах. Их знания, полученные из учебников, стажировок и из личного опыта получения туристического продукта – порой отстают от реалий, так как туризм очень подвижен и многогранен. Только сторонний человек может считать, что это легкая сфера. На самом деле в сферу туризма включено 56 (!) отраслей экономики, и их технологии все время меняются. Статичность преподавания здесь невозможна.

- В последнее время Приморье очень популярно среди азиатских туристов, увеличилось число гостей из Европы. Развитие въездного туризма обозначено как одна из основных задач краевой госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, которая реализуется в настоящее время. Готовите ли вы своих студентов к обслуживанию гостей из-за рубежа?

- Конечно, мы ориентируем студентов на азиатский рынок. У нас второй язык для изучения – китайский или корейский. Очень много ребят проходят стажировку в Корее и Китае. Английский изучаем по программе швейцарской школы туризма. Знания языков важны для целой серии дополнительных образовательных программ – в том числе, для подготовки гидов-переводчиков и экскурсоводов. Эти вещи для нас очень важны, потому что, опять же, есть запрос от бизнеса в помощи при проведении экскурсий. По договору с туристическими компаниями ребята очень эффективно работают с туристами АТР, в том числе - с пассажирами круизных лайнеров.

- Как член общественно-экспертного совета по туризму при губернаторе Приморского края, что вы думаете о проблеме серого рынка услуг гидов и экскурсоводов, когда туристов обслуживают люди, никак не подтвердившие свою квалификацию?

- Здесь необходим жесткий государственный контроль за деятельностью компаний, не зарегистрированных на территории РФ. Но до сих пор такой системы нет. Для меня вообще очевидно – российские законы не такие плохие, как мы думаем. Но, как сказал Салтыков-Щедрин: «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения».

Думаю, контроль можно было бы осуществлять силами общественной дружины с привлечением тех же самых студентов, которые могли бы выявлять превдоэкскурсоводов и фиксировать нарушения. Далее в силу вступали бы представители закона - для китайских гидов-нарушителей предусмотрено выдворение из РФ в течение 24 часов. А для местных экскурсоводов законом предписана аттестация, как обязательное условие предоставления услуги.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Интересно ваше профессиональное мнение о Приморье как туристическом объекте.

- Особенность Приморья в многофункциональности – у нас девять туристических направлений. Мы можем развивать пляжный туризм, горнолыжный, культурный, спортивный, рекреационный, экологический, кулинарный и т.д. Но наша базовая уникальность – это приграничная территория с ближайшим к европейской части России поликультурным городом. Потому что мы – порт, и мы в себя впитали много восточных культур. Можно не поехать в азиатские страны, а почувствовать часть их культуры, побывав во Владивостоке. Но эту уникальность нужно уметь красиво подать, и начать, пожалуй надо, с наведения элементарной чистоты в городе.

Фото Юрия РОГОВА.