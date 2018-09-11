Добро пожаловать за выигрышем

Интегрированная развлекательная курортная зона «Приморье» раздает фишки

С момента открытия в Приморском крае не имеющей аналога на Востоке России интегрированной развлекательной курортной зоны (ИРКЗ) «Приморье» прошло почти три года. По факту, в регионе практически с нуля создается новое направление, уже принесшее в бюджет региона более 480 млн рублей налоговых отчислений. К концу 2022 года, после выхода на проектную мощность еще одного объекта, в бюджет региона будет зачислено еще 1,4 млрд рублей. При этом все новые проекты ориентированы на создание рабочих мест прежде всего для приморцев.

В то же время, из-за естественного желания инвесторов приблизить сервис в игорной зоне «Приморье» к мировым стандартам, к будущим сотрудникам применяют жесткие критерии отбора. Несмотря на возможность обучения, достойных кандидатов не хватает, поэтому подбор персонала ведется по всей России и странам СНГ. Желающих переехать в Приморье ради работы в игорной зоне достаточно, однако далеко не все проходят тщательный отбор. Это связано и с требованиями к знанию языков, и только английского уже не достаточно. Казино в Приморье рассчитаны преимущественно на гостей из Азии, поэтому кандидаты на трудоустройство со знанием китайского, корейского и японского являются приоритетными.

Для решения задачи АО «Корпорация развития Приморского края» (КРПК, оператор проекта) совместно с кадровым агентством ANCOR планирует создание Единого кадрового центра, который будет заниматься поиском, привлечением и обучением персонала из различных регионов России для работы на объектах курорта «Приморье».

Первые доходы

В АО «КРПК» рассчитывают, что при сохранении действующих ставок налога на игорный бизнес, к моменту выхода ИРКЗ «Приморье» на полную проектную мощность, объем ежегодных консолидированных налоговых отчислений в краевой бюджет достигнет 7 млрд рублей, из которых не менее 3 млрд рублей составит налог на игорный бизнес.

Успешно развивающийся проект развлекательной курортной зоны полностью соответствует целям и задачам краевой госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, которая реализуется в настоящее время.

«Благодаря усердной работе наших иностранных и российских партнеров, интегрированный развлекательный курорт «Приморье» уже стал одним из самых перспективных туристических проектов на Дальнем Востоке России. Мы поздравляем наших иностранных партнеров с победой и получением престижной награды – это имеет большое значение для туриндустрии нашего региона. Первый развлекательный комплекс Tigre de Cristal задает высокий стандарт ведения гостинично-ресторанного бизнеса. Команда также участвует во многих региональных и международных мероприятиях, активно продвигая свои услуги и регион в целом. Желаем дальнейших успехов, а также с нетерпением ждем начала реализации второй фазы Tigre de Cristal», – отметил директор департамента туризма Приморского края Константин ШЕСТАКОВ, комментируя победу гостинично-развлекательного комплекса Tigre de Cristal Hotel & Resort (оператор – ООО «Джи1 Интертейнмент») в категории «Ведущий российский курорт-2018» международной премии World Travel Awards-2018 (WTA).

Досье "Золотого Рога": Интегрированная курортная зона «Приморье» расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. На площади в 619 га, помимо развлекательных центров и казино, предполагается возвести 21 гостиницу, 12 гостевых вилл, яхт-клуб, горнолыжную трассу и другие объекты туристско-рекреационного назначения круглогодичного использования. Проект будет реализовываться в три этапа, последний завершится в 2022 году.

Кристальный тигр пробил тропу

Как и стоило ожидать, первопроходцем ИРКЗ «Приморье» стали иностранцы - ООО «Джи 1 Интертейнмент» (контролируется компанией Melco Crown Entertainment, крупнейшим оператором казино в Макао) 12 ноября 2015 года официально открыло первое казино в зоне после месяца работы в тестовом режиме. Tigre De Cristal - самое большое и технически оснащенное казино в России, включает в себя 498 игровых автоматов, более 42 классических настольных игр и 25 VIP-столов.

Сегодня соотношение иностранных и русских посетителей казино составляет 30% и 70%, в дальнейшем, с появлением новых транспортных маршрутов, доля гостей будет только увеличиваться.

В рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ) состоится защита проекта второй фазы объекта Tigre de Cristal, которая представит собой гостинично-развлекательный комплекс на 500 номеров, площадью 100 тыс. квадратных метров. Планируется создание одной из самых больших на Дальнем Востоке торговых площадей, фуд-корта, ресторанов и баров, а также помещений для конференций и банкетов.

Следующий после Tigre de Cristal объект – гостинично-развлекательный комплекс Naga Vladivostok, строительство которого ведет корпорация Naga Corp. Ltd., будет запущен в ИРКЗ «Приморье» в 2020 году и выйдет на проектную мощность в 2022 году.

По информации менеджеров проекта, уже к концу 2018 года планируется завершить работы по возведению конструкций минимум пяти этажей каркаса здания.

По словам Константина Шестакова, открытие нового туристического объекта обещает стать одним из значимых событий в туристической индустрии Дальнего Востока России.

«Открытие нового объекта иностранного оператора обещает создание более 1 тыс. рабочих мест уже на первом этапе реализации проекта. Это новые рабочие места в сфере гостиничного бизнеса и туризма с высокой «белой» заработной платой в перспективе. Также, наблюдая за тем, как развивается Naga World в Камбодже, мы можем рассчитывать на внедрение в Приморье успешных практик развития объектов туристической индустрии, это позволит повысить уровень туристических услуг в регионе», – отметил глава ведомства.

Как подчеркнул вице-губернатор Приморского края Андрей ЛАРИН, компания Naga становится важным партнером региона в развитии туристской отрасли края.

«Руководство компании-оператора не только участвует в реализации проекта создания гостинично-развлекательного комплекса с аквапарком, но и активно проявляет инициативу в отношении развития логистических возможностей региона, инициируя новые транспортные проекты, такие как строительство скоростной железной дороги Муданцзян–Владивосток, открытие новых линий прямого авиасообщения с нашими основными странами-партнерами. Для нас важно, что компания высоко оценивает потенциал региона и готова принимать значительные усилия в его развитии», – сказал вице-губернатор.

Российский вклад

Первым полноценно российским инвестором стало ЗАО «Шамбала» (инвестор игорной зоны «Азов-Сити», расположенной в Щербиновском районе Краснодарского края). Компания стала резидентом проекта по результатам открытого аукциона в июне 2018 года. Инвестор заявил о создании развлекательного комплекса с гостиницей категории «пять звезд» на 270 номеров, которая включит в себя казино, рестораны, барную зону, несколько сцен, гранд-буфет с «открытой кухней», спа-салон, ночной клуб. Общий объем инвестиций составит 8 млрд рублей.

На данный момент на строительной площадке уже активно ведутся работы.

Что касается проектной документации, то она находится на стадии утверждения. Осенью, после получения положительного заключения государственной экспертизы, планируется начало строительно-монтажных работ.

Концепцию проекта «Шамбала» готовят совместно сотрудники проектной организации БКП «Перспектива» и международной архитектурной компании LLC AHR Studio (реорганизованная команда AEDAS), которая проектировала такие известные объекты, как казино The Venetian в Макао и Marina Bay Sands в Сингапуре.

По информации гендиректора ЗАО «Шамбала» Максима Смоленцева, компания имеет стратегию развития, согласно которой планирует выходить на общероссийский уровень.

Строительство объекта рассчитано на две очереди. На первом этапе предусмотрено строительство игорно-развлекательного комплекса площадью более 28 тыс. квадратных метров. Строительство второй очереди, включающей гостиничный комплекс и развлекательный сектор, займет около трех лет. После реализации второй очереди здания объединятся в единый игорно-развлекательный комплекс. Объединение произойдет в 2022 году.

По словам директора АО «КРПК» Игоря ТРОФИМОВА, «Шамбала» является одним из самых перспективных российских операторов на игорно-развлекательном рынке России.

«Компания работает на рынке развлекательных услуг уже почти 15 лет. Немногие российские операторы на практике работали над созданием подобных объектов, которые в перспективе могут претендовать на получение статуса объекта мирового класса и оказывать высококачественные услуги. Мы заинтересованы именно в таких резидентах, которые внесут свой вклад в развитие Приморского края не только налоговыми отчислениями, но и будут способствовать созданию благоприятного имиджа будущего курорта и всего региона, а также принимать активное участие в развитии курорта», - сказал Игорь Трофимов.

Реализация проекта «Шамбала» позволит создать в регионе более 1 тыс. рабочих мест. Для того чтобы организовать достойный уровень сервиса, резидент обязался обеспечить сотрудникам обучение по высоким международным стандартам гостинично-развлекательной индустрии.

Досье "Золотого Рога":

АО «Корпорация развития Приморского края» создано в соответствии с распоряжением департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 30 апреля 2013 года. 100% акций АО принадлежит администрации Приморского края. Основная цель деятельности акционерного общества - реализация проекта по развитию интегрированной развлекательной зоны «Приморье».

В том числе, к функционалу КРПК относятся организация и размещение новых производственных территорий, обеспеченных объектами инфраструктуры и капитального строительства (браунфилды и гринфилды); cодействие созданию рабочих групп по поддержке и реализации инвестиционных проектов «под ключ»; выполнение функций заказчика на период строительства инвестиционных объектов, объектов инфраструктуры; предварительный выбор перспективных земельных участков с точки зрения их освоения в целях строительства инвестиционных объектов и др.

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Фото Юрия РОГОВА