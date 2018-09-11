Государственно-частное партнерство на гостевом маршруте

Туристско-информационный центр Приморского края работает над созданием комфортной информационной туристической среды

Что бы там ни говорили, но специфика Приморья сильно отличается от особенностей других территорий России. Особенно, если речь идет о туризме. Но любой особенностью можно умело воспользоваться – в этом убеждена Дарья Гусева, директор Туристско-информационного центра (ТИЦ).

За 4 года работы Туристско-информационный центр Приморского края успел стать застрельщиком новых проектов, которые сегодня с удовольствием подхватывают соседние регионы. Часть из них полностью соответствует целям и задачам краевой госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, которая реализуется в настоящее время.

В принятой правительством РФ стратегии развития туризма предписано создание таких учреждений, как Туристско-информационные центры, которые должны преследовать несколько задач. Первое - создание комфортной информационной туристической среды для туристов, прибывающих в любой регион страны: чтобы они приехали, получили карту, увидели указатели, получили нужную информацию. Вторая задача – популяризация региона, как туристической дестинации, для увеличения турпотока. Понятно, что на турпоток влияет совокупность целого ряда факторов, но в том числе и не всегда заметная, но важная работа ТИЦ.

О стратегии и задачах центра Дарья Гусева рассказала Деловой газете «Золотой Рог».

- Дарья, чем ТИЦ отличается от обычного турагентства?

- Туроператор, турагентство и туристско-информационный центр – это три разные структуры. При поддержке государства ТИЦ – это больше информационный ресурс, но многие ТИЦ организуют экскурсионную и другую деятельность, получая лицензию туроператора. Это не возбраняется. К примеру - опыт наших коллег из Сибири. Если поедете в Иркутск, там около 50 компаний, которые называют себя громким словом туристско-информационный центр, а по факту просто катают туристов на катерах.

Это объясняется тем, что при создании ТИЦ каждый регион преследует свои цели. Понятно, что бюджеты у всех ограничены, особенно на такую сложную и непонятную структуру с неясным налоговым вкладом, как туризм. Понятие «туризм» сложно для определения, т.к. его курируют сразу несколько смежных отраслей, от культуры до спорта.

Но ситуация меняется. С проведением крупных международных мероприятий, например, мундиаля, значимость туризма, как отрасли, значительно возросла, и те времена, когда региональные администрации не считали туризм флагманом своего региона, прошли. Сейчас финансирование этой отрасли, как и отдача от нее, значительно возросли, и это, разумеется, сказывается и на деятельности ТИЦ.

- Когда вы пришли на должность руководителя ТИЦ, Вы понимали, что перед вами будет стоять, в том числе, и задача зарабатывать?

- Когда я пришла, у нас была прогрессивная команда: Общественный совет по туризму при губернаторе, департамент туризма – все это космополитичные, молодые и не боящиеся перемен люди. И мы сказали: мы не пойдем по пути ТИЦ западных регионов, мы все-таки Дальний Восток, у нас своя специфика и особенности туристов и туробъектов/маршрутов. Давайте пойдем другим путем – своим.

Мы - одни из первых, кто очень хорошо наладил государственно-частное партнерство, являясь связующим звеном между бизнесом и властью. Через нас на административном уровне решается много важных для туристических компаний вопросов. Власть, в свою очередь, через нас может достучаться до бизнеса и заставить его шевелиться.

Да, мы видим для себя возможность заработка, но не путем конкуренции с турфирмами. Мы нашли очень хороший вариант, который полностью соответствует нашим главным задачам – это рекламная деятельность с помощью полиграфической продукции, журнала, сайта.

Совместно с ведущими туроператорами региона мы представляем новые туристические маршруты, и для знакомства с ними каждый год делаем новую полиграфическую продукцию. Кстати, мы – единственный ТИЦ в России, который имеет туристическую полиграфию на 5 языках: китайский, японский, корейский, английский и русский. Причем, для каждого языка учитывается своя специфика – это не один и тот же текст, механически переведенный на разные языки.

- Как выстроены ваши отношения с бизнесом в сфере туризма?

- Придя на должность, я изучила подобный опыт в соседних регионах и в похожих международных структурах, и поняла, что нужен системный подход в отношениях с игроками туристического рынка. Я вступила в Приморское отделение российского союза туриндустрии, стала экспертом рабочих групп, создаваемых в общественном совете по туризму при губернаторе – в результате познакомилась с основными игроками туристического бизнеса, совместно с которыми мы начали решать поставленные задачи не только по участию в выставках, но также по созданию совместной полиграфии.

Одно из наших совместных достижений – это проведение добровольной аттестации гидов-экскурсоводов. Цель - избавиться от «серых» гидов. Стать гидом-экскурсоводом, по идее, может любой желающий, прочитавший в Википедии три строчки. Но дело даже не столько в некачественности услуги и невыплаченных налогах, а в безопасности туриста – при наступлении страхового случая, кто несет ответственность? А если это иностранцы? Задача проводимой добровольной аттестации – вывести всех в правовое поле и показать необходимый уровень – гидами должны становиться хорошо информационно подготовленные люди.

- Что нового и неожиданного для вас произошло в сфере туризма Приморья в этом году?

- В этом году, помимо туристов из Китая, Кореи и Японии, во Владивостоке было неожиданно много гостей из стран восточной Европы: чехи, поляки, венгры, немцы, французы. Мы напрямую связываем это с мундиалем. У многих из приехавших на футбол болельщиков была цель доехать до конца Транссиба.

Как следствие - в этом году мы впервые принимали участие в европейской туристической выставке в Берлине. Участие в той или иной выставке определяет департамент по туризму краевой администрации совместно с туроператорами, исходя из того, какие страны нам нужны. Понятно, что это АТР, плюс те страны, которые у нас входят в Свободный порт по упрощенному визовому въезду, и плюс те, кто является нашей целевой аудиторией – среди них теперь и страны восточной Европы.

Более того, в нашем информационном мире, где все уже давно переведено в цифру, туристская аудитория стала достаточно гибкой. Например, эффект взорвавшейся бомбы произвело описание в соцсетях пляжа Стеклянуха. Неожиданный всплеск туристического интереса последовал после видео популярного корейского трэвел-блогера о Владивостоке – корейская молодежь следом за ним приезжает для селфи в те места, где делал селфи он. Спрашивают кафешки, о которых мы и сами не знаем. Причем, они туда даже не заходят – они там чекинятся и уходят. Все переходит в цифру, меняется контент, меняется подача материала, меняется потребность целевой аудитории. Эти диджитал-туристы, которые путешествуют после съемки каких-то передач, приезжают не с целью познакомиться с городом как таковым, а «засветиться»: чекин и хэштэг – это их жизнь. И мы должны соответствовать даже такому туристу.

Еще один незапланированный сюрприз - Владивосток стал популярным местом для визовиков. В РФ сейчас существуют всего два американских консульства, и одно из них - во Владивостоке. И теперь половина России едет к нам делать визу. Понятно, что они прилетают на несколько дней и, раз уж прилетели, – заодно и посмотреть что-нибудь.

Чем и хорош туризм – на всем можно зарабатывать и из всего можно создавать продукт. К примеру, камень какой-то. Из него можно выстроить целую легенду, вокруг которой вырастет целое событийное мероприятие. Почему Приморский край – лидер по туризму Дальнего Востока? Потому что мы всегда смотрим на своего туриста - и не успеет он даже подумать о чем-то, мы уже знаем, что ему предложить.

- В этом году впервые воплотилась ваша идея по проведению субботних бесплатных тематических экскурсий по Владивостоку. Все получилось, как было задумано?

- Не скажу, что это авторский проект, потому что сама идея не нова, но мы привлекли инициативных граждан - и я благодарю за активное содействие секцию экскурсоводов Русского географического общества.

Были и недочеты. Например, выяснилось, что слово «бесплатно» подразумевает большое количество людей, в результате чего пошли жалобы на неудобства и плохую слышимость экскурсовода. Когда немного ажиотаж спал, и в группе стало комфортное число людей – до 10 человек - тогда громкоговоритель стал не нужен.

Изначальная задумка проекта: он должен соответствовать тому, что написано в стратегии развития туризма – создание комфортной информационной среды для туристов. Мы предполагали, что экскурсии будут для информирования гостей города, а не для развлечения жителей, которых пришло на бесплатные экскурсии очень много. Люди говорили: делайте предварительную запись для комплектации групп. Но тут другая сторона медали - например, по предварительной записи на бесплатные экскурсии на фестивале «Владивостокская крепость» - записывалось 15, а приходило 6 человек, а мы отказывали другим желающим. Так что, к сожалению, при реализации любого бесплатного проекта мы никак не можем предотвратить определенные моменты.

Напомню: для полного комфорта каждый желающий может нанять экскурсовода для индивидуальной экскурсии. Такая возможность есть, и она не дорогая.

Тем не менее, проект запущен, реализован, свои выводы мы сделали. В любом случае, люди благодарили, позитивных отзывов больше, чем отрицательных и мы будем повторять этот проект в следующем году. В августе-сентябре каждого года бесплатные экскурсии по субботам обязательно будут.

АНОНС

- В этом году вы объявили «Гастрономический week end во Владивостоке», совместно с туроператорами разработали и предложили межрегиональный маршрут «Праздник вкуса» - словом, работали с тематикой дальневосточной кухни. Чем порадуете в следующем?

- Следующий год объявлен годом детей, и мы будем заниматься развитием направления детского отдыха и туризма, причем как для русских, так и для иностранных ребят. Уже сейчас есть много интересных задумок – уверена, что туристы, побывавшие в Приморье в следующем году, добавят в свои копилки впечатлений незабываемые эмоции.

Фото Юрия РОГОВА.