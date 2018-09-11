С самолета на грядку

Аграрный туризм в Приморье натолкнулся на отсутствие финансирования

Несмотря на свою актуальность аграрный туризм в России, и в Приморье в частности, развивается достаточно медленно. Ключевым фактором, тормозящим продвижение данного направления, эксперты называют практически полное отсутствие финансирование малых крестьянско-фермерских хозяйств, как со стороны государства, так и со стороны частных инвесторов.

Напомним, государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы» увеличила туристический поток в Приморье до рекордных отметок. Но поток желающих окунуться в сельскую новь крайне мал. Почему так происходит, Деловая газета «Золотой Рог» разбиралась на примере Шкотовского района.

Аграрный туризм, относящийся к перспективному и достаточно новому направлению, по идее, должен был стать некой перемычкой между сельским и городским населением. Не говоря уж о взаимодействии с иностранными туристами. Но в большинстве случаев, принимающей стороне – тем самым фермерским хозяйствам, которые обеспечивают все организационные моменты по привлечению, размещению и развлечению гостей – выживать в сложившихся экономических условиях становится все сложнее. Доходы с трудом покрывают расходы, а то и вовсе дело оказывается убыточным. Почему так происходит?

В начале «нулевых» годов аграрный комплекс в России сделал первый шаг на пути к затяжному падению. Более 70% селян тогда находилось за чертой бедности. Люди уезжали из сельской местности, за минувшие 50 лет население в глубинках сократилось почти вдвое. Именно в то непростое время аграрный туризм стал спасательным кругом для малых фермерских хозяйств, не желавших покидать деревню. С годами туристический поток в Приморский край стал набирать обороты, увеличилось и число желающих развивать бизнес в сельской местности. Однако, как это часто бывает, не для всех предпринимателей это направление стало рентабельным.

На данный момент, в Приморье расположено более десяти крестьянско-фермерских хозяйств, занимающихся аграрным тур - направлением. Они пока находят способы «продержаться на плаву».

О деревенском домике «В гости к Самбуровым», расположенном в Шкотовском районе, в селе Стеклянуха, наслышаны не только приморские жители, но и туристы, приезжающие в край из самых разных регионов нашей необъятной страны, а также гости из дружественных России стран АТР.

Нынешняя собственница «дома Самбуровых» Людмила СОЛОДОВА рассказала Деловой газете «Золотой Рог» о том, с какими трудностями сталкивается хозяйство сегодня, и какие планы она надеется реализовать в ближайшем будущем.

«Наше фермерское хозяйство мой муж Самбуров Георгий Иванович зарегистрировал более 20 лет назад - 23 июня 1997 года. Все это время именно он возглавлял наш маленький семейный бизнес, поднимая его буквально с нуля. Почти три года назад, после тяжелой болезни, умер Георгий Иванович. Целый год я не могла прийти в себя. Затем взяла себя в руки, чтобы продолжать начатое им дело. Это оказалось совсем непросто. Планов и проектов много, главная проблема – где взять деньги на их реализацию. Несмотря на удобное месторасположение, наличие добротного восьми - комнатного дома, полностью оборудованного для приема туристов, и главной достопримечательности, которая также находится в нашей собственности - бохайско-чжурчженьского городища – проблем у нас хватает», - рассказала Людмила Солодова.

«Несмотря на уход главы хозяйства, проектов и планов для развития агротуризма у нас сегодня очень много, но опять все упирается в деньги. Например, запланировано строительство музея под открытым небом. Также очень бы хотелось возродить виноградник, который с кончиной мужа пришел в запустение - вандалы просто растащили его по кустам. Еще одна мечта - высадить приморские реликтовые деревья, в этом вопросе мы надеемся на помощь Ботанического сада. Но ни краевые, ни местные власти нам ничем помочь не могут. А ведь так хочется приносить людям радость. Чтобы вырвавшийся из городского смога человек мог приехать к нам и вспомнить, что такое единение с природой, история, да и просто – здоровая полезная еда», - говорит хозяйка «дома Самбуровых», подчеркивая, что обращаться в администрацию на получение гранта для них – бессмысленно.

«В этом смысле мы не подходим по ряду обстоятельств. Например, одно из условий – я как собственник дома и земли не должна быть где-то официально трудоустроена. Конечно, это невозможно, на пенсию в 10 тыс. рублей не проживешь, а «бизнес» дохода не приносит», - объясняет Солодова.

Если коротко, хозяйство Самбуровых включает в себя комфортабельный деревенский дом, русскую баню, голубятню, пасеку, остатки от виноградника и собственное подсобное хозяйство.

«Часто к нам на обеды привозят японских, китайских или корейских туристов, которые, могу с гордостью отметить, всегда в восторге от наших экологически чистых продуктов. За столом мы потчуем их домашней лапшой, антрекотами, яйцами цесарки, творожными блинчиками, овощными салатами, медом, чаем с душистым ароматом от малины, лимонника и смородины, и другими домашними яствами. Кстати, раньше муж любил рассказывать туристам о том, что обе Стеклянухи - деревня и река - подвели его к новому устойчивому ощущению, что необходимо производить исключительно экологические чистые сельхозпродукты. После приема пищи для своих гостей мы обязательно организуем экскурсию к бохайско-чжурчженьскому городищу. Баня у нас тоже не простая, а экологически чистая, лечебная. При проведении «банного процесса» мы используем масло из козьего молока, натуральные маски для лица, ножные ванны и прочие полезные для организма человека процедуры. Наши гости остаются довольны и уезжают от нас со словами благодарности. Это дает мне силы идти дальше, продвигать свое любимое дело, «стучать во все двери» и верить, что нам помогут. Моя мечта - создать стабильное крестьянско-фермерское хозяйство имени своего покойного мужа - Георгия Ивановича Самбурова», - говорит Людмила Солодова.

Напомним, специалисты департамента международного сотрудничества и развития туризма отмечают, что у аграрного туризма есть хорошие перспективы для развития в Приморском крае. Также это направление способно стать одним из важнейших социально-экономических ресурсов для развития сельских территорий края. Следует отметить, что этот вид туризма включен в проект стратегии инвестиционного развития Приморского края.

На фото: На деревенском подворье гостям всегда рады.

Фото Юрия РОГОВА