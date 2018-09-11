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"РусГидро" сдержало обещание
Владивосток получил первую ТЭЦ за последние сорок пять лет
В преддверии IV Восточного экономического форума ПАО «РусГидро» ввело в эксплуатацию во Владивостоке ТЭЦ «Восточная», построенную на площадке Центральной пароводяной бойлерной. Благодаря размещению новых газотурбинных установок с котлами-утилизаторами и пиковых водогрейных котлов станция является самостоятельным энергообъектом.
«Работа ТЭЦ «Восточная» позволит снизить дефицит электрической мощности на юге Приморья, что повысит надежность режимов как энергосистемы края, так и в целом Объединенной энергосистемы Востока», - сказал глава «РусГидро» Николай ШУЛЬГИНОВ на церемонии запуска нового энергообъекта.
Электрическая мощность новой станции составляет 139,5 МВт, тепловая мощность - 432 Гкал/ч. В качестве топлива будет использоваться природный газ.
История появления ТЭЦ «Восточная» берет свое начало в конце 60-х годов, когда на ее площадке работала угольная теплоцентраль. В конце 70-х теплоцентраль была закрыта по экологическим соображениям, а ее мощности заменены Центральной пароводяной бойлерной. В бойлерной для получения горячей воды использовался пар Владивостокской ТЭЦ-2, поступающий по паропроводу длиной 7 км. Такое решение имело очевидные недостатки: бойлерная не была независимым энергоисточником, а использование протяженного паропровода вело к значительным потерям тепла. Тем не менее Центральная пароводяная бойлерная эксплуатировалась более 30 лет, и после того, как ее оборудование полностью выработало свой срок службы, было принято решение о создании нового энергоисточника.
На ТЭЦ «Восточная» установлены три комплекта газотурбинных установок GE. Отработавшие в турбинах горячие газы попадают в котлы-утилизаторы, где нагревают воду – это повышает общую эффективность использования топлива.
Для производства тепла установлены три пиковых водогрейных котла, для производства пара для промышленных нужд – два паровых котла.
Новая станция обеспечит до 20% потребности Владивостока в электроэнергии, а также потребность в тепле и горячей воде более 50 тыс. жилых квартир и промышленных предприятий ряда районов города.
Стройки еще будут
Г-н Шульгинов пояснил, что ПАО «Русгидро» продолжит вводить новые энергообъекты на Дальнем Востоке РФ, в том числе Артемовскую ТЭЦ-2 в Приморье мощностью 455 МВт для замещения Артемовской ТЭЦ, которая выводится из эксплуатации.
«Планы связаны с тем, как только будут подписаны все постановления правительства. Еще нужно внести изменения в закон об электроэнергетике. Но это уже принято на комиссии по развитию ТЭК. У нас (на Дальнем Востоке – «ЗР») будет немножко отличаться от той программы, которая реализуется в европейской зоне (РФ), потому что у нас неценовая зона. Но перечень объектов определен, он поддержан президентом России. Поэтому нам остается только провести все эти согласования. Не только технические проекты и параметры, но и финансовые. Затем получить разрешения и начинать строить», - сказал глава энергохолдинга.
В настоящее время «РусГидро» ведет работу над актуализацией проектов.
«В ближайшее время мы подготовим обоснование инвестиций еще раз. Мы когда-то это делали, сейчас это актуализируем. Вынесем эти финансовые параметры на комиссию по развитию ТЭК и дальше уже будем начинать конкретное рабочее проектирование», - сказал Николай Шульгинов.
В Приморском крае также запланирована модернизация Владивостокской ТЭЦ-2.
«Есть еще объекты в целом на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае это ТЭЦ-4 вместо ТЭЦ-1, и Комсомольская ТЭЦ-2. Вторая очередь Якутской ГРЭС-2 в Якутии. Кроме того, мы достраиваем в этом году Сахалинскую ГРЭС-2. В Магаданской области вводим третий гидроагрегат на Усть-Среднеканской ГЭС. Ну и Совгаванская ТЭЦ, ввод которой ожидается в конце следующего года», - сказал глава «РусГидро».
Досье "Золотого Рога": Сегодня самой крупной электростанцией в Приморье является Приморская ГРЭС (входит в состав филиала «ЛуТЭК» АО «Дальневосточная генерирующая компания», ДГК). Артемовская ТЭЦ - одна из старейших станций Дальнего Востока. Станция входит в состав филиала «Приморская генерация» АО «ДГК», обеспечивает более 40% потребности Приморья в электрической энергии и является единственным источником централизованного теплоснабжения в Артемовском городском округе.
Без китайцев – никак?
Еще при губернаторе Владимире МИКЛУШЕВСКОМ власти озвучивали, что ввод в эксплуатацию первой очереди новой Артемовской ТЭЦ запланирован на 2020 год. Ввод в эксплуатацию второй очереди намечался на 2025 год, третьей очереди - на 2027 год. Мощности действующей Артемовской ТЭЦ (400 МВт электроэнергии, 297 Гкал/ч тепловой энергии) предполагалось поэтапно выводить из эксплуатации до 2025 года.
Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», в последнее время рассматривалась возможность привлечения в проект по строительству новой Артемовской ТЭЦ китайской компании Beijing JHMK Technology Development LTD, в активе которой строительство крупной электростанции с использованием солнечных батарей в Китае. По предварительным расчетам стоимость реализации инвестпроекта составит около 40 млрд рублей. При этом китайцев на данном этапе прежде всего интересуют сроки и условия возврата вложенных средств.
Глава «РусГидро» на этот раз ничего не сказал о строительстве Уссурийской ТЭЦ, тема которой поднимается властями Приморья последние десять лет в связи с прогнозируемым недостатком энергомощности в регионе
Еще на первом Восточном экономическом форуме «РАО ЭС Востока» (до «РусГидро» управляло энергетикой Дальнего Востока») заключило меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по проекту строительства новой станции с Хэйлунцзянским энергомашиностроительным альянсом «Амур Энерго-Строй Альянс» и Народным правительством городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян. Документ предполагал совместную реализацию проекта строительства Уссурийской ТЭЦ в Приморье и ориентированных на экспорт линий электропередачи, в том числе в район города Муданьцзян и его подведомственные округа. Ввести новую станцию установленной электрической мощностью 226 МВт предполагалось в 2019 году. Прошло три года, а о выполнении договоренностей - ни слова.
Тарифные страдания
Г-н Шульгинов также пояснил, что энергохолдинг уже обсуждает с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России переход на «длинные тарифы» на генерацию электроэнергии в регионе.
«Тарифы для электростанций на Дальнем Востоке устанавливает ФАС - и на наши ГЭС, и на тепловые станции. Поэтому мы сейчас обсуждаем с ними долгосрочные тарифы в генерации», - сказал глава «РусГидро».
Он уточнил, что компания поддерживает переход на долгосрочные тарифы на передачу электроэнергии. Он отметил, что минимальный срок установки долгосрочных тарифов должен составлять пять лет.
Досье "Золотого Рога":
Энергетика ДФО разделена на две части: Объединенная энергетическая система Востока (ОЭС Востока) – зона ответственности ОДУ Востока, а также ряд территориально изолированных энергосистем. Амурская, Приморская, Хабаровская энергосистемы и Южный район Якутской энергосистемы объединены в синхронную зону ОДУ Востока межсистемными линиями электропередачи.
Объединенную энергосистему Востока образуют 20 электростанций мощностью 5 МВт и выше, электрические подстанции класса напряжения 110–500 кВ общей мощностью 33,9 млн кВА и линии электропередачи 110–500 кВ общей протяженностью 25 203,8 км.
Суммарная установленная мощность ОЭС Востока, по данным на начало 2018 года, составляла 9 501,5 МВт (без учета Николаевского энергорайона). Здесь потребление электроэнергии в 2017 году составило 33 237,3 млн кВт.ч, что на 0,2% превышает аналогичный показатель 2016 года. Электростанции ОЭС Востока за 2017 год выработали 36 854,2 млн кВт.ч, что на 0,1% больше, чем в предшествующем году (без учета дополнительного дня високосного года рост составил 0,5%).
Разница между потреблением и выработкой в ОЭС Востока объясняется экспортом электроэнергии в КНР и перетоком в ОЭС Сибири. За 2017 год суммарный сальдо-переток из ОЭС Востока достиг 3 616,9 млн кВт.ч, в декабре этот показатель составил316,3 млн кВт.ч.
Камчатская, Магаданская, Чукотская, Сахалинская и большая часть Якутской энергосистемы работают изолированно.
Специфика конкурентных отношений в энергетике ДФО заключается в отсутствии прямой конкуренции между энергокомпаниями как на рынках электрической и тепловой энергии, так и в реализации инвестиционных проектов развития энергетической инфраструктуры. Имеются отличия в позиционировании каждой энергокомпании и в распределении между ними ролей и ответственности за обеспечение энергоснабжения и развитие энергетической инфраструктуры в регионе.
На фото: начительная часть оборудования новой станции – российского производства.
Фото ПАО «РусГидро».
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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