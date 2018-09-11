Приморский край готов принять большой уголь

В регионе реализуется масштабный инвестиционный проект по созданию транспортного хаба, способного принять основной рост экспортного грузопотока в страны АТР

Президент России Владимир ПУТИН накануне IV Восточного экономического форума (ВЭФ) задал вектор развития угольной, железнодорожной и портовой отраслей на совместную работу по наращиванию экспорта угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Для Приморского края, где стивидорные компании формируют львиную долю местных бюджетов, это означает, что грядет перестройка терминального бизнеса, большая часть которого уже давно не отвечает современным техническим и экологическим требованиям.

На смену пылящим псевдо-терминалам должны прийти специализированные порты с высокой автоматизацией и максимальной экологической защитой. При этом очень важно, чтобы такие проекты были гарантированно обеспечены грузовой базой и финансированием со стороны собственников. В Приморье сегодня в качестве успешного примера эксперты приводят АО «Восточный Порт» (входит в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания»), акционеры которого еще несколько лет назад приняли решение о строительстве Третьей очереди угольного терминала, с вводом которой мощность порта возрастет до 45 млн тонн угля в год.

С легкой руки Президента

Текущая конъюнктура дает России возможность увеличить свою долю на мировом рынке угля, заявил президент Владимир Путин в конце августа на заседании Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК в Кемерово.

«В прошлом году отечественные компании экспортировали более 190 млн тонн угля, по этому показателю наша страна занимает уверенно третье место в мире. Текущая конъюнктура дает возможность расширить присутствие для России на мировом угольном рынке, укрепить свои позиции и нарастить нашу долю. Чтобы воспользоваться этими возможностями, нужно решить целый комплекс задач. Это повышение рентабельности и безопасности добывающих угольных мощностей, их модернизация, как в традиционных районах угледобычи - Кузбассе, Хакасии, Якутии, так и в новых - Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Нужно улучшать логистику, расширять экспортные коридоры, прежде всего - пропускную способность железнодорожных магистралей, для которых угольные компании являются якорными грузоотправителями», - сказал глава государства.

По словам главы Минэнерго Александра НОВАКА, уже в 2018 году добыча угля в РФ ожидается на уровне 420 млн тонн, а экспорт - свыше 200 млн тонн (поровну на восток и на запад). Добыча к 2025 году может вырасти до 560 млн тонн, к 2030 году - до 590 млн тонн, что потребует частных инвестиций примерно в 1 трлн руб. Если доля РФ на европейских рынках составляет около 40%, и перспективы роста ограничены из-за планов ЕС снизить использование угля, то доля на рынках АТР - лишь 9,3%, поэтому министерство видит возможность удвоения поставок в регион до 207 млн тонн к 2025 году. А это значит, что новые терминалы нужны уже сегодня.

Досье "Золотого Рога": В декабре 2016 года АО «Восточный Порт» стало резидентом Свободного порта Владивосток с инвестиционным проектом строительства Третьей очереди углепогрузочного комплекса во Врангеле (Приморский край). Объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей. Проект Третьей очереди реализуется за счет собственных средств портового холдинга. В настоящее время в структуру стивидорной компании входят угольный комплекс с системой закрытого конвейерного оборудования и закрытой станцией разгрузки вагонов. С вводом Третьей очереди предусмотрено увеличение пропускной способности порта до 45 млн тонн угля в 2020 году. Весь запланированный объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе, Якутии, Хакассии и других регионах страны. На экспорт через терминал уголь отправляют более 20 грузовладельцев.

Расположение порта в промышленной зоне, удаленной от жилых массивов, позволяет компании расти и развиваться.

В партнерстве с железной дорогой

В рамках крупнейшего частного портового проекта на Дальнем Востоке значительные средства уже инвестированы в создание новой федеральной железнодорожной инфраструктуры, в том числе, и общего пользования. Так 4,7 млрд рублей портовый холдинг инвестирует в строительство парка приема груженых вагонов «Новый», реконструкцию и расширение парка отправления порожних вагонов станции Находка Восточная ДВЖД. Открытие движения парка отправления порожних вагонов состоялось в апреле 2018 года. В результате расширения парка отправления порожних вагонов количество путей возросло до 13, а пропускная способность увеличилась почти вдвое. Немаловажно, что новые объекты синхронизированы с масштабным проектом РЖД по развитию БАМа и Транссибирской магистрали.

Создание новых железнодорожных объектов позволило увеличить мощности станции Находка Восточная на 5 млн тонн в год и обеспечит ресурсами растущий грузооборот АО «Восточный Порт» и других портов бухты Врангеля. После ввода в эксплуатацию новая железнодорожная инфраструктура парка отправления передана ОАО «РЖД».

«За последние пять лет мы, да и другие специализированные порты, очень прибавили как в части строительства инфраструктуры, так и в вопросах внедрения новых технологий. Это позволяет значительно увеличить объемы перевалки. Для всей экономики это имеет мультипликативный эффект. Ведь эти инвестиции позволили производителям добывать больше угля, ОАО «РЖД» - заметно увеличить объем перевозок, государству - получить больше налогов», - отметила первый заместитель генерального директора «Управляющей портовой компании» Ирина ОЛЬХОВСКАЯ.

Значительные средства в рамках проекта уже инвестированы в создание новой федеральной железнодорожной инфраструктуры, в том числе, и общего пользования.



Экоинвестиции в настоящее

Важным направлением является реализация программы по модернизации техники и оборудования в рамках экологического менеджмента.

На Третьей очереди, как и на действующем специализированном угольном комплексе «Восточного Порта», реализуются меры для обеспечения экологической безопасности при проведении разгрузочно-погрузочных работ. Составы с углем будут следовать по путям с ветрозащитными укрытиями на выгрузку в закрытый комплекс вагоноопрокидывателей, оборудованный системами аспирации и пылеподавления «сухой туман».

Все пересыпные станции представляют собой крытые конструкции с мощными аспирационными установками для улавливания угольной пыли. На склад уголь будет поступать по закрытым конвейерным галереям. Защиту от пыления на территории складов обеспечит автоматизированная система орошения, распыляющая пресную воду на угольные штабели; система многоуровневой фильтрации сточных вод; аспирационная система и ветрозащитное ограждение по периметру высотой 20 метров.

«Это, конечно, напрямую не влияет на объемы перевалки, но мы считаем, что это одно из самых важных направлений даже для терминалов, которые располагаются в промышленной зоне», - говорит Ирина Ольховская.

Напомним, что в этом году «Управляющая портовая компания» и «Восточный Порт» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вместе с другими терминалами подписали соглашение по переходу на закрытые технологии перевалки.

Так, «Восточный Порт» строит ветропылезащитное ограждение угольного комплекса высотой более 20 метров, устанавливает централизованные аспирационные системы, рукавные фильтры пылеуловителей, проводит техническое перевооружение локальных очистных сооружений, приобрел дополнительную пылеуборочную технику, снегогенераторы. Отметим, что «Восточный Порт» на данный момент - единственная стивидорная компания Приморского края, которая имеет собственные водоочистные сооружения. На терминалах порта работают 8 установок для очистки технических и ливневых вод.

Общий объем инвестиций в реализацию комплексной экологической программы составляет более 1,4 млрд рублей.

«В рамках реализации целого комплекса мероприятий мы выполним все обязательства, которые взяли на себя перед Минтрансом, Росприроднадзором, Росморпортом и администрацией Приморского края», - говорит Ирина Ольховская.

На верхнем фото: Масштабы строительства Третьей очереди выглядят очень впечатляюще.

Фото АО «Восточный Порт».