Лесная прибыль

Сбором даров природы в Приморье можно и себя прокормить, и хорошо заработать

Многие сокровища приморской тайги относятся к возобновляемым, и перспективы их в основном зависят от урожайности года и активности сборщиков. Впрочем, в настоящее время в нашем регионе дикоросов добывается от силы 1% от их общего урожая, за исключением кедрового ореха, к которому у многих имеется особый коммерческий интерес.

Зато некоторые объекты вообще не привлекают внимания сборщиков. Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы нацеливает на то, чтобы полнее использовать даровые возможности природы для повышения уровня жизни населения.

Потенциал мимо кассы

Сегодня дикоросов в Приморье, по разным мнениям, заготавливается в 5-10 раз меньше, чем это было в 1980-е годы, когда этим вопросом активно занималась потребкооперация. И этому можно поверить, поскольку таежная продукция сегодня очень скудно представлена даже в торговых центрах Владивостока. Чаще ее можно увидеть предлагаемую вдоль дорог или на рынках. В основном в короткий период, когда идут свежие грибы, и появляется лесная ягода.

Кстати, ассортимент дикоросов на приморских рынках сегодня тоже назвать богатым нельзя. Стандартный набор – это лотками сухой и свежий шиповник и боярышник, гриб чага, ягоды амурского бархата, скрутки лианы лимонника и его семена, папоротник соленый и свежий весной. В начале сезона, еще в мае – черемша. Почти всегда – соленые и маринованные и сушеные грибы. Есть сиропы на основе лесных ягод и лекарственных растений. Изредка на рынке присутствует знаток лекарственной флоры, предлагающий десятки видов экологичной целебной продукции. Особняком и повсеместно рядом с дикоросами – мед.

Но, чтобы понимать, что такое дикоросное изобилие, и каким оно у нас должно быть, можно просмотреть такой российский сайт, как Agroserver.ru, по которому, кстати, также можно оценивать, какие объекты из дикоросов привлекательны для сбора на продажу. Другой местный сервис Primdikoros.ru дает представление, на что можно ориентироваться, выходя на охоту за дарами природы у нас в крае.

И это, действительно, впечатляет. Оказывается, что одних только видов съедобных грибов в Приморье - около двухсот. Из многообразной флоры (около 2000 видов) до 30% растений обладают различными целебными свойствами, а около 6% могут идти на стол для разнообразия блюд из культурной растительности. Орех – кедровый, лещина, маньчжурский. Последний в продаже приходилось видеть в магазинах «Дары тайги» лет тридцать назад, а сегодня его в продаже нет, хотя по своей питательной ценности маньчжурский орех на 20% выше, чем грецкий. Исчез куда-то и березовый сок, который прежде стоял на прилавках трехлитровыми банками даже в гастрономах.

Примечательно, что в широком понимании к дикоросам, помимо грибов, ягод, орехов, семян, березового сока, лекарственных растений и различных их производных, относятся и многие другие объекты, которые мы воспринимаем иначе. Лесной кодекс РФ включает в это понятие различное сувенирное сырье, заготовки для плетения корзин, тростник, березовые и дубовые веники, бересту, лыко, новогодние елки, ветки и травы, используемые в виде кормов для животных и пр. К этому, очевидно, могут относиться и выбираемые иногда из леса саженцы.

Ореховый перекос

По данным краевого департамента лесного хозяйства, в Приморье безболезненно для природного комплекса ежегодно можно изымать около 1,1 тысяч тонн кедрового ореха. Хотя, конечно, бывают неурожайные года, когда орех правильнее вообще полностью отдавать на корм зверушкам, чтобы не подрывать их численность. А в урожайные годы можно разрешать сборщикам заготавливать ореха побольше.

Досье "Золотого Рога": В целом по ДФО средний урожай кедрового ореха Дальневосточным НИИ лесного хозяйства оценивается в 85-90 тысяч тонн, а валовой сбор грибов и ягод может составлять около 3,2 млн тонн, что сопоставимо с годовой добычей рыбаками-дальневосточниками морепродуктов. Понятно, что по полтонны этих лесной продукции на дальневосточника – это больше, чем достаточно для того, чтобы регион обеспечивал свою полную продовольственную безопасность даже без учета сельского хозяйства. Но эти миллионы тонн грибов и ягод остаются невостребованы.

Оптовые цены на кедровый орех на отечественном рынке сегодня держатся на уровне 300-350 рублей за килограмм, 1000-1100 – за лущеный орех и от 5 до 140 рублей предлагается килограмм скорлупы (оказывается, тоже на что-то годится). Исходя из цены неочищенного ореха, можно оценить средний разрешенный к добыче краевой урожай кедрового ореха. Он составляет до 385 млн рублей. А с учетом того, что орех в больших количествах заготавливается безотчетно, можно предположить, что объем чистой и черной продукции совокупно достигает около миллиарда рублей.

Губернатор Приморья Андрей ТАРАСЕНКО оценил добычу кедрового ореха как прибыльный бизнес, который не платит налоги, и решил изменить ситуацию. Именно кедровые таежные делянки с мая этого года пошли с аукционов, хотя арендаторы, да и простые граждане, не ограничиваются в добыче на этих участках и всех иных разрешенных к добыче видов дикоросов.

Выяснилось, что аренда кедрачей для заготовки дикоросов предпринимателям все же выгодна, и победить в аукционе на право аренды дикоросных участков оказывается непросто. Например, «КА «СКИФ» в борьбе с 16 конкурентами в августе смогло победить, предложив за аренду 47 га в пределах Рощинского лесничества Красноармейского района 4,5 млн рублей в год, 4,3 млн из которых будут пополнять краевой бюджет, а остальные – федеральный. Считается, что с 1 га можно собрать 1-1,5 тонны ореха. То есть, с этого участка можно будет взять продукции на 14-20 млн рублей. Но это только орехом! А к этому можно добавить и грибы, и ягоды – если есть на это желание и силы у предпринимателя.

Известно, что в этом году первоначально к аренде под сбор дикоросов департаментом лесного хозяйства было предложено около 600 тысяч га тайги. То есть, только за счет этого краевой бюджет сможет ежегодно пополняться не менее, чем на 50 млн рублей. Особенно учитывая, что цены на продукцию и ставки аренды склонны к росту. Да и арендные территории, вероятно, будут расширяться.

Простые приморцы тоже не обижены – с 1 октября по 15 ноября им разрешено заготавливать кедровый орех для собственных нужд.

Сборщик – царь природы

Для приморской власти арендатор становится предпочтительным сборщиком дикоросов, поскольку и в бюджет будет платить, и за порядок на своем участке отвечать. Однако царить в сборе дикоросов все равно будет простой сборщик, как бы его присутствие в лесу ни старались ограничивать. Прямых запретов на сбор дикоросов сегодня нет, хотя на территориях с заповедным статусом эта деятельность регулируется положениями об их деятельности.

Можно сказать, что бесплатный (сейчас и в обозримом будущем) сбор дикоросов – это определенное демократическое достоинство нашей страны, поскольку даже относительно немощный бомж или переселенец без рубля в кармане, системно собирая приморские дары природы, может обеспечить себе доход достаточный для самообеспечения, даже без пособия по безработице или официального трудоустройства. Не говоря о том, что сотни тысяч приморцев, бывая время от времени на природе, возвращаются домой с ее дарами. Иногда довольно щедрыми. Например, на недельные закупки продуктов для семьи можно потратить в супермаркете 10-15 тысяч рублей, и, как альтернативный вариант, можно за день набрать сопоставимое количество продовольствия в лесу.

По оценкам специалистов, заготовка дикоросов в Приморье сегодня, возможно, охватывает сезонной занятостью около 100 тысяч человек. То есть - это целая отрасль. К этому можно добавить переработчиков, хотя большинство дикоросов пока уходит в торговлю в основном в виде сырья. В свое время эксперты общественного объединения «Властра» предлагали размещать на территориях опережающего развития производства, занимающиеся глубокой переработкой дикоросов и поставкой на экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Ряд таких предприятий по ТОР и СПВ сегодня уже зарегистрированы и работают над повышением эффективности вовлечения в экономику края дикоросов – экологически чистой, ценной по питательности, полезной продукции.

Какое-то ужесточение, квотирование добычи дикоросов, обещанное губернатором, в Приморье все же, вероятно, произойдет, но в пределах российского законодательства.

Кстати, у многих вызвало опасения, что Госдума осенью этого года предполагает ввести налоги на добываемые населением дикоросы. Однако председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай НИКОЛАЕВ опроверг такие слухи, подрывающие веру в мудрость решений народных избранников. По его словам, наоборот, предполагается рассмотреть законопроект, снимающий региональные административные барьеры и ограничения Лесного кодекса РФ. В частности, должна стать разрешенной торговля дикоросами, в то время как сегодня сбор дикоросов разрешается только для «собственных нужд». Преследование в отношении сборщиков дикоросов должно прекратиться.

Сегодня торговка букетиками вербы в вербное воскресенье принципиально может быть привлечена к административной ответственности, как и любой торговец дикоросами. После того, как дикоросами разрешат торговать, за вербу никто к ответственности не привлечет. Но женьшень и пр. краснокнижные растения все равно добывать будет нельзя, и нарушение этого будет наказываться.

То есть, абсурд, когда в лесу гниют ценные ресурсы, но их нельзя брать, а тем временем грибы нам в магазины завозят из-за границы, должен быть устранен. Как это депутаты госдумы уже сделали с другим абсурдом, разрешив по стране бесплатно собирать в лесах валежник. До этого он добывали нелегально. Кстати, к бесплатным дарам тайги, в том числе приморской, относится и строевой лес, который по существующему закону в определенном количестве может выделяться приморцу для строительства своего дома. Однако о выполнении этого закона приморские избранники почему-то помалкивают. Вероятно, эта территориальная льгота совершенно не работает.

КРОМЕ ТОГО

Дикость какая-то…

В сборе дикоросов в Приморье есть одна нехорошая особенность, которая делает его занятием, к которому у государства имеются серьезные претензии. Это – отсутствие достаточной культуры пребывания людей на природе. Не только сборщиков дикоросов, но и просто людей, ведущих себя в тайге как, в худшем смысле, «русо-туристо».

Множество пожаров в регионе – от неумения людей пользоваться огнем, вопиющей халатности и недалекости многих, а то и откровенно злого умысла. Другие беспричинно вырубают кустарник и калечат тот же кедр. Не говоря о том, что даже в глухом лесу можно наткнуться на кучи непонятно откуда взявшегося мусора. Вероятно, именно за это надо повышать ответственность, а не за то, что человек добыл, например, безобразно много белых грибов. Разве будет лучше, если дать этим грибам спокойно сгнить?..

На фото: Этим летом приморцы на себе проверили изначальный смысл поговорки: как грибов после дождя.

Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.