Саммитов много не бывает

Созданная в 2012 году инфраструктура притягивает в Приморье все больше крупных мероприятий

Накануне 80-летия Приморья нельзя не вспомнить о главном проекте последнего десятилетия - проведении саммита АТЭС во Владивостоке в 2012 году. По сути, именно благодаря ему наш регион раскрылся как площадка международного сотрудничества в политической, экономической, образовательной и культурной сферах.

А начиная с 2015 года, укреплению международных деловых связей Приморья способствует Восточный экономический форум с участием политических и экономических лидеров соседних стран АТР.

Владивосток предпочли Петербургу

Активная подготовка к саммиту АТЭС во Владивостоке началась в январе 2007 года, когда президент России Владимир ПУТИН, возвращаясь из рабочей поездки в Индию, прибыл во Владивосток. На непродолжительном совещании в Доме переговоров в пригороде приморской столицы были приняты решения, не только изменившие облик столицы Приморья, но и сделавшие город по-настоящему значимым центром международного сотрудничества.

- Мы можем и должны провести саммит АТЭС на достойном уровне, - сформулировал задачу для всех уровней власти президент России. - Опыт подобного рода у России уже есть - это прошлогодняя (то есть в 2006 году – прим. автора) встреча лидеров «большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Однако предстоящая работа, без сомнения, потребует серьезных организационных и финансовых усилий.

Конкретные точки «приложения усилий» были обозначены на том же совещании 27 января 2007-го. В список объектов, подлежащих обязательной реконструкции, вошли аэропорт Владивостока, основные транспортные артерии города, места проведения мероприятий, гостиницы. Уже тогда к модернизированному аэровокзалу из Владивостока предполагалось построить новую автомагистраль и реконструировать старую. Важно, что благодаря разговору на уровне главы государства удалось достаточно быстро преодолеть многие сложности, связанные с принадлежностью земельных участков, где должны были разместиться объекты саммита, Министерству обороны РФ. Кроме того, решать административные вопросы помогло назначение куратором подготовки Владивостока и Приморья к масштабному международному мероприятию первого вице-премьера РФ Игоря ШУВАЛОВА.

Саммит, который решил проблемы

Тем не менее, строительные работы на большинстве объектов начались только в 2008-2009 годах, после принятия специального федерального закона о саммите – он значительно упростил процедуры согласования проектной документации и изъятия земельных участков под строительство объектов саммита. Зримым символом перехода от слов к делу стало строительство автомобильного тоннеля в районе Фуникулера во Владивостоке – возведенный во второй половине 2008 года объект стал первым элементом транспортной развязки у северного пилона моста через бухту Золотой Рог. А вот уникальные в своем роде вантовые мосты – Золотой, Русский – и мост через Амурский залив – были достроены и введены в эксплуатацию лишь за несколько недель до саммита.

Всего в список «строек саммита» вошли почти 70 объектов. Важно, что строительство многих из них было не столько необходимо для проведения трехдневной встречи лидеров стран АТЭС, но решало наболевшие проблемы Владивостока и ряда других муниципалитетов юга Приморья. Упомянутые уже мосты и новые дороги позволили снизить загруженность городских трасс и создали альтернативный выезд из Владивостока. Реконструкция водопроводов и подстанций позволила повысить качество услуг ЖКХ для населения и создало задел для развития экономики юга края. Улучшить экологическую ситуацию помогли такие мероприятия, как рекультивация свалки мусора на Горностае и строительство нового полигона ТБО, перевод на природный газ объектов энергетики и строительство очистных сооружений. «Новую жизнь» благодаря саммиту получил международный аэропорт Владивостока, который сегодня играет важную роль в росте потока туристов в Приморский край.

Досье "Золотого Рога": Общий объем средств, затраченных на строительство объектов к саммиту АТЭС-2012, оценивается почти в 700 млрд рублей. Из них 218,5 млрд рублей было выделено из федерального бюджета, 34,8 млрд рублей – из бюджета Приморского края и Владивостока, остальное – из внебюджетных источников. По расходам на подготовку «владивостокский саммит» значительно опередил другие встречи лидеров стран АТЭС, однако за 10 предыдущих лет ни один саммит организации не проходил в специально построенном для этого здании.

Ударными темпами был построен кампус Дальневосточного федерального университета, который стал местом размещения первых лиц и официальных делегаций стран АТЭС. Именно ДВФУ после саммита-2012 взял на себя роль главной коммуникативной площадки на востоке России, где проводятся крупнейшие мероприятия международного уровня. Кроме того, жители и гости Владивостока получили новое место отдыха – Университетскую набережную.

Впрочем, ряд объектов саммита к сентябрю 2012 года так и не был введен в строй. Театр оперы и балета и концертно-спортивный комплекс «Фетисов-Арена» распахнули свои двери лишь в конце 2013 года. Приморский океанариум Владимир Путин открыл в сентябре 2016 года. А часть упомянутых выше очистных сооружений не введена в строй и поныне – строительство сетей канализации к ним не удается завершить из-за недостатка финансирования и проблем с прохождением коллекторов под некоторыми земельными участками. По-прежнему неясными остаются сроки ввода в эксплуатацию двух гостиниц класса «пять звезд» во Владивостоке, на строительство которых были потрачены миллиарды рублей из бюджета Приморского края.

ВЭФ набирает обороты

Созданная к саммиту АТЭС-2012 инфраструктура не могла остаться невостребованной после того, как главы государств Азиатско-Тихоокеанского региона разъехались по родным странам. Уже через несколько месяцев, в январе 2013-го, кампус ДВФУ принял делегации депутатов и сенаторов из стран АТЭС на Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум.

Впоследствии «преемником» саммита АТЭС стал Восточный экономический форум, учрежденный указом президента России Владимира Путина в 2015 году для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР. В соответствии с указом, ВЭФ ежегодно проводится во Владивостоке. На тот момент это был второй, после Петербургского, экономический форум президентского уровня в России.

Суммарный объем предполагаемых инвестиций, который был озвучен подписантами соглашений и меморандумов на полях первого Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2015 году, составил более 1,3 трлн рублей. За три дня работы форума на острове Русском во Владивостоке было подписано 80 документов. На Восточном экономическом форуме-2016 подписано 214 соглашений на 1,85 трлн рублей инвестиций в экономику Дальнего Востока. Участниками форума стали 4,6 тысячи человек, это в 1,5 раза больше, чем было на ВЭФ-2015.

В рамках ВЭФ-2017 состоялись 83 мероприятия. Ключевым событием Форума стало пленарное заседание «Дальний Восток: создавая новую реальность» с участием президента РФ Владимира Путина, президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, Президента Монголии Халтмагийна БАТТУЛГИ, премьер-министра Японии Синдзо АБЭ. Общее количество участников Форума в 2017 году превысило 6 тысяч человек из более чем 60 стран, включая 103 глав иностранных компаний. В ходе ВЭФ-2017 было подписано 217 соглашений на общую сумму в 2,5 трлн рублей.

С 11 по 13 сентября 2018 года Владивосток примет участников четвертого Восточного экономического форума (ВЭФ). По информации организатора Форума, фонда «Росконгресс», в 2018 году увеличится количество участников мероприятия и число лидеров иностранных государств, которые посетят Приморье. В 2018 году на ВЭФ ждут глав уже пяти государств – помимо президента России, Владивосток посетят лидеры Китая, Южной Кореи, Японии и Монголии. Следовательно, Приморский край упрочит свой статус главной площадки для международного сотрудничества на Дальнем Востоке.

Морской салон для морского края

Весьма перспективным с точки зрения продвижения экономических интересов Приморья является и Международный дальневосточный морской салон, который впервые прошел в нашем регионе в конце июля. Он объединил тех, кто определяет стратегию развития российского судостроения, руководство предприятий отрасли, а также потенциальных заказчиков. Высокий статус мероприятия подчеркивало присутствие на нем вице-премьера РФ Юрия БОРИСОВА, курирующего оборонно-промышленный комплекс и ряд стратегических отраслей, замглавы Минпромторга РФ Олега РЯЗАНЦЕВА, а также топ-менеджеров «Объединенной судостроительной корпорации» и ПАО «НК «Роснефть». В общей сложности участниками МДМС-2018 стали более тысячи россиян и граждан еще 14 государств.

Деловая программа Морского салона включала в себя 15 деловых мероприятий. Основное пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий» состоялось 27 июля. Кроме того, участники МДМС обсудили актуальные вопросы развития судостроения, инфраструктуры, логистики. Отдельный блок мероприятий был посвящен инструментам регулирования отрасли. Гости салона приняли участие в дискуссиях о применении цифровых технологий, трекинге судов, блокчейне. Планируется, что в будущем Морской салон будет проводиться в Приморье раз в два года.

- Морской салон получился крайне многомерным, затрагивающим разные сферы – от экологии до международного партнерства. На одной площадке встретились люди из разных сфер и смогли выработать точки дальнейшего развития. Такой уникальный опыт подчеркивает вес региона и его значение, – отметил один из участников МДМС, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил НЕНАШЕВ. – За право провести Морской салон боролись многие регионы России, но выстроенные отношения врио губернатора Андрея ТАРАСЕНКО с руководством страны, флотским, морским и промышленным сообществом позволили сделать окончательный выбор именно в пользу Приморья.

Досье "Золотого Рога": Деловая программа ВЭФ-2018 содержит более 50 мероприятий, включая панельные сессии, бизнес-диалоги и круглые столы. Центральным событием форума по традиции станет пленарное заседание с участием президента России Владимира ПУТИНА. Тема заседания в этом году – «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».

На фото: К приему гостей (в том числе и очень высоких) очередного ВЭФа все готово.

Фото Виктора КУДИНОВА