ВЭФ: Для развития цифровой экономики необходима инфраструктурная подготовленность региона

Развитие цифровой экономики на дальневосточных территориях стало одной из обсуждаемых тем на 3-м Восточном экономическом форуме. На полях ВЭФ состоялась дискуссия на тему «Цифровой Дальний Восток: ищем партнеров». Активное участие в дискуссии принял директор Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Андрей Левыкин, который обозначил перспективы и необходимые условия для развития инфраструктуры связи, являющейся важной составляющей цифровой экономики.

Как было заявлено в преамбуле дискуссии «Цифровой Дальний Восток: ищем партнеров», этот регион, находясь по соседству со странами АТР — лидерами цифровой экономики, имеет возможность быстрее привлечь новые технологические решения, адаптировать их, развить цифровые компетенции и создать основу для будущего развития России. Для того, чтобы это произошло, необходима инфраструктурная подготовленность дальневосточных территорий.

«Современная инфраструктура - это не только энергетика и транспорт, - отметил директор Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Андрей Левыкин. - Телеком-инфраструктура играет важную роль для комплексного развития территории региона, построения цифровой экономики и повышения качества жизни населения. Цифровые технологии выводят управление и контроль за процессами во многих сферах на качественно новый уровень. И современная телеком-инфраструктура, в частности передовые мобильные технологии передачи данных стандарта 5G, становится платформой для развития Интернета вещей, «умных» сервисов для энергетики, ЖКХ, транспорта, обеспечения безопасности. «МегаФон» уже активно тестирует 5G, добиваясь гигабитных скоростей передачи данных по мобильным сетям».

Участники дискуссии сошлись во мнении, что для достижения успеха в этом направлении потребуются слаженные совместные усилия государства и компаний частного сектора.

«Несмотря на то, что стоимость инвестиций и срок их окупаемости на Дальнем Востоке всегда были более высокими, чем в среднем по стране, «МегаФон» уделяет большое внимание этому региону, - сказал Андрей Левыкин. - Наши услуги связи доступны более чем для 90% населения Дальнего Востока, в зоне покрытия сетей 4G проживает более половины жителей региона. На очереди - развитие инфраструктуры связи пятого поколения. Но для более ускоренного внедрения новых технологий нужно создать правила взаимодействия в рамках государственно-частного партнерства. При проектировании новых районов в городах - учитывать вопросы создания телекоммуникационных сетей. Необходима обоюдная поддержка и включенность органов власти и бизнеса в решении этих вопросов».

Досье "Золотого Рога": ПАО «МегаФон» - один из ведущих российских операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. Лицензионная территория Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 5 млн.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.