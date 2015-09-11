В Приморье началась акция "Время премьер"

«Ростелеком» предлагает пользователям услуги «Интерактивное ТВ» принять участие в акции «Время премьер», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

По условиям акции «Время премьер» новые и действующие пользователи услуги «Интерактивное ТВ» получают возможность подключить пакет телеканалов «Твой Премьерный». Новый пакет телеканалов – это настоящий подарок для любителей лучших фильмов и сериалов. В него входят все основные федеральные каналы, пакет каналов «Amedia Premium», пакет каналов «Viasat Premium HD», а также подписки Видеопроката «TV1000 Play» и «Amedia Premium».

Акция «Время премьер» позволяет клиентам компании существенно сэкономить семейный бюджет. При подключении пакетов «Amedia Premium», «Viasat Премиум HD» и подписки «Amedia Premium» совокупная стоимость составит 899 рублей в месяц. Этот же контент можно подключить в одном пакете «Время премьер» всего за 650 рублей в месяц.

Кроме того, всем клиентам, подключившим пакет телеканалов «Твой Премьерный», предоставляется бесплатный бонус - возможность бесплатно смотреть более 50 фильмов с еженедельным обновлением в подписке «TV1000Play» в разделе «Видеопрокат».

Клиенты компании могут подать заявку на участие в акции «Время премьер» до 28 февраля 2016 года. Подключить новый пакет телеканалов «Твой премьерный» можно на сайте www.rt.ru, в центрах продаж и обслуживания абонентов или по телефону 8-800-1000-800.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».