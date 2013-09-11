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В Приморье планируют построить зерновой терминал стоимостью $330 млн
ООО "Транспортная Промышленная Компания" планирует построить в Большом Камне Приморского края зерновой терминал мощностью до 50 млн тонн в год. По сведениям ZRPRESS.RU, ООО зарегистрировано в г. Большом Камне с уставным капиталом 10 тыс. рублей и принадлежит двум физлицам.
Как сообщила пресс-служба администрации Приморья, инвестиционный проект строительства зернового термина был рассмотрен в среду на заседании общественного экспертного совета по привлечению инвестиций в Приморский край.
Ожидается, что уже с 2017 года терминал будут осуществлять перевалку на экспорт до 7 млн тонн зерна, соевых бобов и гранулированных кормов. Также терминал сможет принимать до 2 млн тонн импортных зерна, соевых бобов и риса.
В перспективе планируется достичь экспортно-импортной и транзитной перевалки до 50 млн тонн в год.
Зерновой терминал предлагается построить в районе мыса Максимова в Большом Камне.
Аналогов в России он не имеет, поэтому за его основу взят канадский прототип терминала АС-130 с максимальным объемом перевалки до 3,5 млн тонн в год.
На приморском терминале будут применены более мощные элеватора и конвейерные линии, но при этом будут сохранены технологические цепочки и принципы производства.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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