В Приморье планируют построить зерновой терминал стоимостью $330 млн

ООО "Транспортная Промышленная Компания" планирует построить в Большом Камне Приморского края зерновой терминал мощностью до 50 млн тонн в год. По сведениям ZRPRESS.RU, ООО зарегистрировано в г. Большом Камне с уставным капиталом 10 тыс. рублей и принадлежит двум физлицам.

Как сообщила пресс-служба администрации Приморья, инвестиционный проект строительства зернового термина был рассмотрен в среду на заседании общественного экспертного совета по привлечению инвестиций в Приморский край.

Ожидается, что уже с 2017 года терминал будут осуществлять перевалку на экспорт до 7 млн тонн зерна, соевых бобов и гранулированных кормов. Также терминал сможет принимать до 2 млн тонн импортных зерна, соевых бобов и риса.

В перспективе планируется достичь экспортно-импортной и транзитной перевалки до 50 млн тонн в год.

Зерновой терминал предлагается построить в районе мыса Максимова в Большом Камне.

Аналогов в России он не имеет, поэтому за его основу взят канадский прототип терминала АС-130 с максимальным объемом перевалки до 3,5 млн тонн в год.

На приморском терминале будут применены более мощные элеватора и конвейерные линии, но при этом будут сохранены технологические цепочки и принципы производства.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.