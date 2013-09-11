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В Приморье искренние отношения между начальником и подчиненным – реальное явление
Служба исследований HeadHunter провела опрос в Приморском крае и выяснила, что настоящая, искренняя дружба между начальниками и их подчиненными – это вполне реальное явление. Правда, как выяснилось, она не всегда идет на пользу рабочему процессу.
«Мы задали один и тот же вопрос рядовым работникам, а также тем, кто имеет в подчинении хотя бы одного сотрудника, и получили полностью противоположные мнения, - делится результатами исследования Ольга ТРОФИМОВА, менеджер по маркетингу и PR компании HeadHunter-Дальний Восток. - Так, большинство рядовых специалистов (46%) указали, что дружеские отношения между начальником и подчиненным только помогают рабочему процессу, а вот руководители с ними не согласны. По их мнению, такая дружба вредит работе и вообще может развалить коллектив (46%)».
Чем же они обосновывают такую позицию? По словам респондентов, подчиненные, имеющие дружеские связи с начальством, чувствуют уже не ту меру ответственности в работе, нежели остальные сотрудники (62%). Покровительство руководителя, готового в случае чего закрыть глаза на ошибки и промахи, порождает в таких работниках-подчиненных уверенность в безнаказанности, ведь с другом всегда можно обо всем договориться. 57% руководителей уверяют, что со стороны начальства непременно последуют поблажки в отношении друзей, пускай те и находятся под их началом. Каждый второй из тех, кто настроен негативно, уверяет, что подчиненные рано или поздно начнут пользоваться своим привилегированным положением (49%), в том числе позволяя себе то, на что по уровню позиции не имеют права претендовать (например, раздавая указания другим подчиненным). Проблемы также могут возникнуть из-за несогласия подчиненного с идеями и решениями друга-начальника, вплоть до потери авторитета друга как руководителяв глазах подчиненного (36%).Треть опрошенных (33%) указали, что такая неравная дружба провоцирует зависть со стороны других членов коллектива, что в конечном итоге накалит атмосферу до такой степени, что это начнет сказываться на общей эффективности труда.
«Отметим, что сегодня только 10% подчиненных признались в дружбе со своим начальником, причем чаще всего теплые отношения с боссом поддерживают женщины (11%), нежели мужчины (8%).Представители сферы искусств дружат с руководителями чаще (15%), нежели маркетологи и юристы (не дружат и не поддерживают дружеские отношения 32% и 34% соответственно), - продолжает Ольга Трофимова. - Несмотря ни на что, каждый второй (вне зависимости от статуса начальника или подчиненного) верит в искренность дружбы людей разных должностных уровней, пусть порой она и мешает работе..
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Фото зачетное! повеселило)))))