Регулярные полеты из Владивостока в поселок Пластун и обратно будут выполняться чаще с 24 августа по 30 сентября. Такое решение принято в связи с повышенным спросом у населения.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в расписании по указанному направлению добавляется еще одна частота – теперь рейсы из Владивостока в Пластун будут выполняться трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

По вторникам и субботам вылет из Владивостока – в 8.30, прибытие в Пластун – в 10.05. Вылет обратного рейса во Владивосток – в 10.30.

По четвергам самолет будет отправляться из Владивостока в 14.05, прибывать в Пластун в 15.40. Вылет обратного рейса во Владивосток – 16.00.

Напомним, обслуживают линию воздушные суда DHC-6, приобретенные за счет средств регионального бюджета. Первый прямой рейс в Пластун авиакомпания выполнила в мае 2015 года.

«За два с небольшим года на 486 рейсах перевезено 5 268 пассажиров», – сообщили в авиакомпании.

Отметим, сегодня развитию малой авиации в Приморье уделяется особое внимание. За последние несколько лет по поручению Губернатора Владимира Миклушевского в Приморье была практически восстановлена советская сеть авиамаршрутов.

«В конце 2014 года на маршруты вышли два новых современных самолета, в прошлом году мы приобрели третий. За эти годы пассажиропоток увеличился более чем в 10 раз. Если, только начав работу, самолеты перевезли около 2,7 тысяч пассажиров, то в 2016 году – уже больше 30», – подчеркнул глава региона.

В настоящее время в Приморье действуют 13 авианаправлений. Так, на самолетах DHC-6 можно отправиться из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея – в Амгу, Светлую, Единку, а также из Кавалерово в Хабаровск. Самолетом АН-2 приморцы могут воспользоваться для передвижения по маршруту Дальнереченск–Олон–Охотничий–Единка–Самарга и обратно. Вертолет Ми-8 летает по направлениям: Терней–Амгу–Максимовка–Усть-Соболевка–Светлая–Агзу и Терней–Амгу–Максимовка–Усть-Соболевка–Светлая–Единка–Самарга и обратно.

Отметим, 26 июля Президент РФ Владимир Путин дал Правительству РФ целый ряд поручений по вопросам повышения транспортной доступности, развития малой авиации, в том числе аэропортов Дальнего Востока.

Газета "Золотой Рог", Владивосток