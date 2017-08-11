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Во Владивостоке сносят незаконно установленные торговые точки и гаражи

11 Августа 2017, 14:20 | Приморье

Во Владивостоке продолжается работа по демонтажу незаконно установленных объектов, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Так, на минувшей неделе в Ленинском районе города демонтировали три киоска по следующим адресам: овощная палатка на Пушкинской, 23, а также киоски с фаст-фудом на Шилкинской, 21 и Суханова, 3. Ещё две торговые точки были демонтированы во Фрунзенском районе: на Хабаровской, 9 и Океанском пр-те, 75, сообащили "Золотому Рогу" в администрации Владивостока.

Помимо этого в Советском районе демонтировали незаконно установленные гаражи в посёлке Трудовое на Лермонтова, 60.

Также административно-территориальными управлениями Владивостока в постоянном режиме ведётся работа по выявлению незаконно установленных объектов в рамках муниципального земельного контроля. Так, в Первореченском районе определено сразу 12 объектов, установленных без разрешительных документов, по следующим адресам: Снеговая, 74, Карьерная, 22 и Днепровская, 8. Это киоски, торговые точки, а также железные гаражи.

В Ленинском районе выявлены две незаконно установленных торговых точки: на Шилкинской, 21 и Нейбута, 85. По адресу Борисенко, 17 выявлено два незаконно установленных объекта – это киоски печати и фастфуда. Помимо этого в Первомайском районе обнаружено ещё три незаконных торговых объекта: на Интернациональной, 51, Борисенко 100е, а также по адресу Басаргина, 4 (пляжная зона бухты Патрокл).

Во Фрунзенском районе выявлены незаконно установленные объекты на Алеутской, 2а, улице Академика Касьянова, в районе береговой линии бухты Аякс на о. Русский, а также в районе мыса Ахлёстышева. В Советском районе также выявлены две незаконно установленные торговые точки на Русской, 2а.

Информация обо всех выявленных незаконно установленных объектах передаётся в комиссию по освобождению самовольно занятых земельных участков, сносу самовольных построек и переносу иных объектов, где принимается решение об их демонтаже.

В административно-территориальных управлениях Владивостока в ежедневном порядке ведётся работа по контролю за порядком на городских территориях.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: гаражи  незаконные объекты  торговля 



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