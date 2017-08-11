Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
На главную ярмарку Владивостока собрались 300 фермеров и товаропроизводителей
11 Августа 2017, 13:34 | Приморье
11 и 12 августа на центральной площади Владивостока открыта продовольственная ярмарка. Приморские фермеры и товаропроизводители предлагают горожанам приобрести свежие овощи нового урожая, мёд, творог, яйца и другие продовольственные товары.
Свою продукцию на ярмарку привезли порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.
Отовариться на ярмарке можно будет и завтра, 12 августа. Режим работы – с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.
Автор:
Теги:
Новости тематики
- На главную ярмарку Владивостока собрались 300 фермеров и товаропроизводителей
- "ГринАгро" берется за вымя
- В Приморье компания "ГринАгро" построит еще один крупный животноводческий комплекс
- "Газпром" пойдет в Китай через Дальнереченск
- Фермеры Приморья пашут, а субсидии получают федералы
- Приморской свинине рано на экспорт
- В Приморье бизнес и власти не сошлись во мнении о состоянии сельского хозяйства
- Го Чжицзюнь: Цена продуктов питания российского производства доступная, а качество - надежное
- Инвестиции пришли в сельские районы дальневосточного региона
- Денис Бочкарев, вице-губернатор Приморского края: Господдержку избавляют от лишней бюрократии
Новости раздела
- Рейсы из Владивостока в Пластун будут выполняться трижды в неделю
- Во Владивостоке сносят незаконно установленные торговые точки и гаражи
- На главную ярмарку Владивостока собрались 300 фермеров и товаропроизводителей
- В Приморье участники выставки "Строительство" могут стать резидентами ТОР
- В Приморье пройдет конференция по IT-эффективности для бизнеса
- Владелец приморского казино потирает рулетки
- Приморский миллиардер передумал самобанкротиться
- Запасы вольфрама в Приморье тают на глазах
- ТОР "Надеждинская" потянуло на сладенькое
- В Приморье на базе "Комета" доступен бесплатный Wi-Fi от "Ростелекома"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России будут выплачивать еще один новый вид пенсии
- Бывший высокопоставленный силовик ищет работу в Приморье
- Приморский миллиардер передумал самобанкротиться
- Многодетные массово отказываются от бесплатной земли
- Россияне нашли инструмент выгоднее банковских депозитов
- Резидент свободного порта Владивосток запустил кафе быстрого питания
- Цены на электроэнергию взлетят
- Владелец приморского казино потирает рулетки
- Пенсионные фонды грабят своих клиентов
- У берегов Приморья может появиться авианосец Великобритании
Loading...