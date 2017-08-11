На главную ярмарку Владивостока собрались 300 фермеров и товаропроизводителей

11 и 12 августа на центральной площади Владивостока открыта продовольственная ярмарка. Приморские фермеры и товаропроизводители предлагают горожанам приобрести свежие овощи нового урожая, мёд, творог, яйца и другие продовольственные товары.

Свою продукцию на ярмарку привезли порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.

Отовариться на ярмарке можно будет и завтра, 12 августа. Режим работы – с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.

Газета "Золотой Рог", Владивосток