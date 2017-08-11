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В Приморье участники выставки "Строительство" могут стать резидентами ТОР
В рамках 25-й международной выставки «Строительство», которая состоится во Владивостоке 20-22 сентября, запланирована работа общественной приёмной департамента градостроительства Приморского края.
Об этом сообщил вице-губернатор края Эдуард Портнов на пресс-конференции, посвящённой подготовке к мероприятию.
По словам заместителя главы региона, сегодня существует запрос на диалог власти и строительного сообщества, и формат общественной приёмной позволяет его наладить.
«Подобную открытую приёмную мы проводили весной на выставке “Город”. Тогда к нам поступило около 20 обращений, которые показали, какие вопросы волнуют людей, занятых в этом бизнесе. Моё мнение – без такого диалога невозможно развитие строительной отрасли», – отметил Эдуард Портнов.
Ещё один вопрос, который предлагается обсудить, – кадровое обеспечение строительной отрасли.
«Нехватка специалистов – действительно большая проблема, и мы намерены решать его как с помощью дополнительного образования, так и через внесение изменения в программы обучения по строительным специальностям», – рассказал Эдуард Портнов.
Деловая программа выставки пока формируется. По словам организаторов, на различных диалоговых площадках планируется обсудить такие темы, как взаимное влияние жилой и коммерческой застройки, развитие жилой застройки для участников программы «Дальневосточный гектар». С учётом объявленного Года экологии в рамках выставки пройдёт экологический фестиваль.
Заявки на участие в выставке «Строительство» уже подали десятки компаний из Приморья, регионов России и КНР. С каждым годом количество российских компаний растёт. Если говорить о производстве стройматериалов, то в прошлом году 60% участников были из России, из них 40% – из Приморского края. Наши земляки научились производить широкую линейку востребованных в строительстве товаров, от оборудования для локальных очистных сооружений и электротехники до металлопроката и отделочных материалов.
Зарубежных участников выставки информируют о новых возможностях для развития бизнеса в Приморье и приглашают стать резидентами территорий опережающего развития (ТОР).
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