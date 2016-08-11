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Проекты "Аргус-Арта" украсили Владивосток
Известной приморской фирме в этом году исполняется 25 лет, а ее бессменному руководителю Владимиру Прокурову – 60!
Облик приморских городов и поселков сегодня быстро меняется. В них появляются оригинальные объекты, которые украшают их улицы, микрорайоны, отдельные территории. Особенно в этом преуспевает Владивосток. Серьезный вклад в его развитие за последние четверть века внес коллектив проектной фирмы ООО «Аргус-Арт», отмечающей в октябре свой юбилей – 25 лет. Начиная по объемам проектных работ с уровня проектного бюро, она уже восемь лет назад выросла до уровня проектного института, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
За всю свою историю ею сделаны для заказчиков более тысячи проектов – не только рядовых и оригинальных объектов, но и таких, которые сегодня можно признать уникальными для Приморья.
Сегодня в фирме ООО «Аргус-Арт» и ее дочерней компании ООО «Арт-Проект», появившейся около 10 лет назад, работает несколько десятков опытных специалистов. Они обеспечивают проектные и конструкторские решения по всем разделам проектов для гражданского и промышленного строительства. Могут работать по объектам, которые строятся, что называется, с листа. Такая комплексность и оперативность особенно ценится их заказчиками. В том числе и из ряда других регионов России.
Среди разрешенных «Аргус-Арту» работ есть допуски на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности, свыше 75 метров, проектирование с учетом сейсмики и пр. При этом имеется опыт сотрудничества в создании проектов объектов различного назначения совместно с коллегами из США, Японии, Китая, Республики Корея.
В составе фирмы сегодня имеется группа главных инженеров проекта, отделы – архитектурный, конструкторский и смежных специальностей. Хорошая техническая оснащенность и квалификация сотрудников позволяют выполнять все работы в кратчайшие сроки и с высоким качеством.
Выдавая проектные решения, проектировщики фирмы в дальнейшем осуществляют авторский надзор и сопровождение проекта на всех стадиях строительства.
Жилье
Конечно, из тех многочисленных проектов «Аргус-Арта», которые на виду, особенно выделяются многоэтажные здания и жилые комплексы. Это ЖК «Аркада-Хаус» на «Молодежной», ЖК «Каскад» вблизи вершины сопки Орлиное Гнездо, «Атлантис» на Тигровой сопке в районе ул. 1-й Морской, строящиеся ЖК «Атлантикс Сити» на «Дальпрессе» и «Магнум» на ул. Володарского. Это тот сегмент многоэтажного жилья, которое сегодня считается самым высоким в городе, престижным и дорогим. Такое строительство во Владивостоке вели и ведут сегодня такие наиболее известные инвестиционно-строительные компании края, как ЗАО «Косандра», ГК «Динас», «КФК», ГК «Эскадра», ЗАО «Фонд Недвижимости» и другие.
С начала 90-х компания активно занималась проектированием малоэтажного жилья. С тех пор в пригородах Владивостока построено немало коттеджей и даже особняков именитых граждан, которые заказывали проектировщикам делать эксклюзив «дома своей мечты». Позднее проектировали целые коттеджные поселки, строившиеся по деревянной каркасной технологии. Выполнялись и выполняются отдельные заказы для таких территорий, где застройка идет эксклюзивными проектами, как на «Анютинских дачах».
Отдали специалисты фирмы свою дань и модному мансардному строительству, увеличивающему этажность существующих зданий и их полезную площадь. По таким проектам были построены мансарды в районе ул. Овчинникова и Уборевича. Проектировали нежилые помещения мансард.
И совсем в другом ключе в кирпиче была выполнена по проекту «Аргус-Арта» малоэтажная застройка на сопке Алексеевской, возвышающаяся над ул. Светланской в районе главпочтамта.
Объекты общественного значения
Здания офисного типа, построенные по проектам «Аргус-Арт» в основном в центре Владивостока, а их около двух десятков, не похожи одно на другое. Выполненные в разной манере, они тем не менее органично вписались в улицы города: это бизнес-центр «Динас» на ул. Уборевича, на ул. Лазо, 8 и Пушкинской, 38. Интересен комплекс Центра занятости в районе ул. Пушкинской,13-13а.
Оригинальны и удобны небольшие торговые центры, которые проектировала фирма, – это ТЦ «Родина» в районе пл. Семеновской и ТЦ «Парус» в районе «Постышева». Хорошо вписались в инфраструктуру микрорайонов ТЦ «Заря» и ТЦ «Снеговая падь». Своеобразен общественно-торговый центр «Европейский» на ул. Русской. Кстати, компанией выполнен проект, пожалуй, самого большого на сегодня для Дальнего Востока торгового центра в Хабаровске общей площадью около 80 тыс. кв. метров. Делались также проекты школ, детских центров, медицинских учреждений, культурно-спортивных комплексов, парковок, баз отдыха и пансионатов, гостиниц, предприятий автосервиса, магазинов, рынков и прочих инфраструктурных объектов.
По проектам «Аргус-Арта» выполнялась реконструкция здания Владивостокского аэропорта, по заказу Петропавловск-Камчатского торгового порта обновлялись фасады и интерьеры гостиницы «Паратунка», делались десятки других проектов реконструкции и реставрации зданий и сооружений.
Среди работ, над которыми трудились специалисты фирмы, есть интересные концепты. Например, интересны их проработки реконструкции центральной площади Владивостока, строительства пятизвездочной гостиницы в районе 36-го причала. Мало кто знает, но строительство по оригинальному проекту пятизвездочной гостиницы, который предлагал «Аргус-Арт», был готов был профинансировать олигарх Михаил ПРОХОРОВ. Но его не устроили выданные под возведение объекта условия.
Помимо этого, специалистами фирмы выполнялись концепции и делались предложения по планировке территорий комплексного развития. В том числе полуострова Шкота, Корабельной набережной, застройки нового жилого района «Солнечная долина» и другие.
Из многочисленных проектов "Аргус-Арта" особенно выделяются многоэтажные здания и жилые комплексы, ставшие украшением Владивостока.
Промышленное направление
Еще только начиная свою деятельность, фирма «Аргус-Арт» одной из основных своих специализаций выбрала промышленное проектирование. Костяком коллектива тогда стала небольшая, но очень опытная в этом деле группа специалистов. Благодаря их труду, в крае была быстро осовременена база дорожного строительства: в середине 90-х по инициативе комитета дорожного хозяйства администрации края при ДРСП, занимающихся строительством, ремонтом и обслуживанием краевых дорог, строились асфальтобетонные заводы, и фирма была привлечена в качестве генпроектировщика по их проектированию.
В дальнейшем по проектам «Аргус-Арта» в городах края и вдоль дорог были построены и реконструированы десятки АЗС НК «Роснефть», НК «Альянс» и других компаний. Проектировали нефтебазы, реконструкцию спиртзавода и пр. На полуострове Голдобине по оригинальному проекту был построен Центр управления судов «Норфес». В пос. Славянка в 2000 году введен в эксплуатацию новый рыбоконсервный завод, который успешно работает и сегодня.
Выполняли заказы таких компаний, как РН «Востокнефтепродукт», ОАО «Примавтодор», «Владивосток-Авиа», «Владивостокский морской торговый порт» и другие.
Сейчас специалисты компании работают над десятками новых больших и малых проектов, реализация которых сделает Владивосток и Приморье еще краше и богаче.
Адрес ООО «Аргус-Арт»: 690106, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 5а, 4 эт., тел./факс (423) 244-63-02, тел. 245-63-84, e-mail: argusart@mail.ru, www.argusart.ru
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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