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В первом полугодии 2016 года приморцы отдавали предпочтение вторичному рынку недвижимости
11 Августа 2016, 13:05 | Приморье
В Приморском отделении Сбербанка около 80% ипотечных кредитов было оформлено на недвижимость на вторичном рынке и 20% - на строящееся жилье, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В аналогичный период прошлого года соотношение ипотеки на вторичный и первичный рынок составляло 70% на готовое жилье и 30% на новостройки. Запуск программы государственного субсидирования ипотеки на строящееся жилье вызвал смещение спроса в сторону новостроек. В итоге отложенный спрос на строящееся жилье в значительной мере был удовлетворен в прошлом году, и соотношение кредитования на первичном и вторичном рынках к середине 2016 года вернулось к стандартному показателю.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Теги: недвижимость ипотека жилье
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