В первом полугодии 2016 года приморцы отдавали предпочтение вторичному рынку недвижимости

В Приморском отделении Сбербанка около 80% ипотечных кредитов было оформлено на недвижимость на вторичном рынке и 20% - на строящееся жилье, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В аналогичный период прошлого года соотношение ипотеки на вторичный и первичный рынок составляло 70% на готовое жилье и 30% на новостройки. Запуск программы государственного субсидирования ипотеки на строящееся жилье вызвал смещение спроса в сторону новостроек. В итоге отложенный спрос на строящееся жилье в значительной мере был удовлетворен в прошлом году, и соотношение кредитования на первичном и вторичном рынках к середине 2016 года вернулось к стандартному показателю.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.