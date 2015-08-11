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В Приморском крае началось строительство ВОЛС "Уссурийская звезда"
«Ростелеком» приступил к реализации проекта «Уссурийская звезда» в Приморском крае. Новая волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) состоит из трех лучей, которые соединят 14 населенных пунктов с магистральной «оптикой» в городе Уссурийске, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу компании.
«Это уникальный проект для Приморского края, мы впервые подключаем такое большое количество населенных пунктов единой магистралью, - отметил директор Приморского филиала Руслан Тулаганов. - При проектировании «Уссурийской звезды» мы постарались охватить как можно больше населенных пунктов, даже с небольшой численностью населения. Для этого от основной магистрали делаются ответвления, в узловых точках устанавливается необходимое оборудование».
Единая оптическая магистраль общей протяженностью более 139 километров охватит такие поселки, как Николо-Львовское, Алексей-Никольское, Пуциловка, Корсаковка, Борисовка, Утесное, Красный Яр, Заречное, Баневурово, Раковка, Горнотаежное, Дубовый ключ, Кондартеновка, Каймановка. Проект рассчитан на 1 год - ввод ВОЛС в эксплуатацию запланирован на июль 2016 года.
Магистральная «оптика» и новое телекоммуникационное оборудование, которое будет установлено в селах, позволят обеспечить население и предприятия полным комплексом современных услуг связи. Пропускная способность каждого из трех лучей «Уссурийской звезды» составит 10 Гбит/с. Такой канал позволит предоставлять жителям безлимитный доступ в интернет на высокой скорости, новые тарифы и услуги. Также существенно возрастет качество местной, междугородней и международной телефонной связи.
Помимо высокоскоростного интернета в селах появится возможность подключить «Интерактивное телевидение». В рамках данной услуги предоставляется более 200 каналов в цифровом качестве (из них более 30 – в HD-качестве). Трансляция и прием видеосигнала производится с помощью специальных абонентских ТВ-приставок, благодаря чему качество телевидения не будет зависеть от погодных условий.
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
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