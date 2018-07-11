Деловая газета "Золотой Рог" - официальный партнер Международного дальневосточного морского салона – 2018

26-28 июля во Владивостоке состоится уникальное событие - Международный дальневосточный морской салон - 2018

Это первое в истории подобное мероприятие в регионе. МДМС-2018 станет крупнейшим специализированным деловым мероприятием, объединив более 1500 участников из России и зарубежных стран. К участию приглашены российские и иностранные государственные деятели, главы субъектов РФ, руководители крупнейших корпораций, признанные эксперты и представители ведущих СМИ. Ожидается визит делегаций из Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Южной Кореи и Японии.

Деловая газета «Золотой Рог» выбрана официальным партнером мероприятия. Газета будет освещать события, происходящие на Салоне, специальный выпуск «Золотого Рога» будет представлен на всех площадках МДМС-2018.

Предлагаем вам стать участником спецвыпуска «Золотого Рога», приуроченного к этому событию. В газете вы сможете познакомить участников Салона с вашей компанией, рассказать о своей продукции и услугах, представить деловой портрет основных менеджеров предприятия, рассказать о новациях и идеях, которые наверняка заинтересуют потенциальных инвесторов. Участие в нашем проекте позволит вам найти новых клиентов и партнеров и открыть для себя новые рынки и ниши бизнеса.

Газета "Золотой Рог", Владивосток