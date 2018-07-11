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Первый Международный морской салон готовится к открытию
Мероприятие пройдет во Владивостоке и станет уникальной экспертной площадкой для обсуждения практического применения новых технологий в судостроении.
Международный дальневосточный морской салон - 2018 будет работать по трем ключевым направлениям: «Кораблестроение и судостроение», «Инфраструктура и логистика» и «Регулирование и развитие». В рамках деловой программы запланировано проведение конференций и панельных дискуссий, презентации участников Салона и круглые столы по актуальным вопросам отрасли. Центральным событием МДМС-2018 станет пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий».
Помимо деловой и выставочной программ участников Международного дальневосточного морского салона и жителей Владивостока ожидает презентация гражданских судов в бухте Золотой Рог.
Международный дальневосточный морской салон пройдет с 26 по 28 июля 2018 года, накануне Дня Военно-Морского Флота России и Главного военно-морского парада. Организатором МДМС-2018 выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Инициатором проведения МДМС-2018 выступил глава Приморья Андрей Тарасенко. Оператором Салона является Фонд Росконгресс.
«Возрождение высокотехнологичных производств на Дальнем Востоке, в том числе судостроения, – задача не только регионального развития, но и повышения конкурентоспособности России в целом. Международный дальневосточный морской салон, который состоится в июле во Владивостоке, станет уникальной экспертной площадкой для обсуждения практического применения новых технологий в судостроении, определит перспективные шаги по внедрению цифровизации – от производств до навигации. Важным направлением обсуждения станут вопросы локализации производства оборудования и расширение кооперационных связей. Морской салон во Владивостоке призван стать площадкой для конструктивного и нацеленного на практическую реализацию диалога профессионалов из всех стран мира, связанных водным транспортом», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.
На официальном сайте Международного дальневосточного морского салона – 2018 уже размещены деловая программа и состав участников выставки. В рамках мероприятия свои проекты и разработки продемонстрируют такие компании, как АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», АО «Роснефтефлот», АО «Восточная верфь», АО «Адмиралтейские верфи», АО «Балтийский завод», АО ВП «ЭРА», АО «ОСК», АО «ЦКБ МТ «Рубин»», АО «ЦМКБ «Алмаз»», АО «СПМБМ «Малахит»», ООО «Перпетуум-мобиле» (Группа компаний «ВЕПРЬ»), АО «Варяг-Техсервис», ОАО «ВНИИР-Прогресс», ПАО «Дальприбор», АО «ЛГМ», АО «Завод «Варяг», АО «КБ «Арсенал»», АО «Дальневосточный Газпромбанк», АО «Армалит», ФГУП «ФНПЦ «Прогресс»» и другие. Всего мероприятие объединит участников из России и таких зарубежных стран, как Германия, Республика Корея, Сингапур, Швейцария и Швеция.
Подробная информация на официальном сайте мероприятия: Ifemshow.Org.
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