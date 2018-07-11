Владивосток мечтает о платном проезде

Стоимость проезда по первой платной дороге Дальнего Востока составит 6 рублей за километр, в столице Приморья будет дороже

Стоимость проезда автомобилей по строящейся трассе «Обход Хабаровска», первой платной дороге на Дальнем Востоке, по предварительным данным, составит 6 рублей за километр. Длина трассы составит почти 27 километров. Таким образом, чтобы проехать по ней в одну сторону, придется заплатить около 160 рублей. Владивостокская кольцевая автодорога оценивается в два раза дороже хабаровской, а это значит, что здесь ценник будет за 200 рублей.

Новая трасса призвана разгрузить городские дороги Хабаровска от транзитных автомобилей. Предполагается, что пропускная способность дороги составит 4 тыс. автомобилей в час или 96 тыс. машин в сутки. Скорость движения составит 110 километров в час.

Попасть на дорогу автомобилисты смогут только через пять транспортных развязок, на которых будут установлены платежные пункты. Они будут расположены в районе поселка имени Горького, улицы Сидоренко, сел Тополево, Гаровка и Ильинка.

Мэр Хабаровска Александр СОКОЛОВ считает, что запуск объездной дороги к концу 2020 года позволит вывести за пределы города до 18% транзитного транспортного потока

Досье "Золотого Рога": Строительство трассы «Обход Хабаровска 13-42 км» началось в октябре 2017 года. Объездная дорога позволит вывести транзитный транспорт за пределы Хабаровска и свяжет между собой сразу три федеральные трассы: А-370 «Уссури», Р-297 «Амур» и А-375 «Восток». Протяженность дороги составит почти 27 км. Сдать ее планируется в 2020 году.

«Обход Хабаровска» - первый проект государственно-частного партнерства в дорожной отрасли на Дальнем Востоке. Концессионное соглашение на 15 лет было заключено между правительством Хабаровского края и ООО «Региональная концессионная компания» (в консорциум входят Газпромбанк (25%), группа компаний «ВИС» (75%), строительный партнер - ОАО «Сибмост»).

На прошлой неделе директор «Краевого центра развития государственно-частного партнерства» Владимир БЫЧЕНКО заявил, что законопроект, согласно которому подрядчик строительства платной автодороги «Обход Хабаровска» получит право на возмещение НДС, уже согласован в правительстве РФ.

С просьбой освободить подрядчика обхода Хабаровска от уплаты НДС в начале года обратился губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ. Глава региона попросил Минэкономразвития поддержать разработку законопроекта, который позволит включить затраты концессионера на уплату НДС в капитальный грант в форме бюджетных инвестиций.

На данный момент общая стоимость объекта оценивается примерно в 37,55 млрд рублей: 18,77 млрд рублей - федеральный бюджет, 11,27 млрд рублей - региональный бюджет, 7,51 млрд рублей - средства инвестора.

Финансирование за счет федерального и краевого бюджетов будет осуществляться путем предоставления концессионеру капитального гранта в форме бюджетных инвестиций. Размер федеральной поддержки, согласно методике, утвержденной приказом Минтранса РФ, рассчитывается применительно к стоимости строительства объекта без НДС.

При этом с 1 января 2018 года вступили в силу изменения в ст. 170 Налогового кодекса РФ, согласно которым суммы НДС, предъявляемые налогоплательщику, в случае приобретения товаров (работ, услуг) за счет бюджетных инвестиций, вычету не подлежат, а принятые к вычету подлежат восстановлению.

Власти Хабаровского края считают, что это значительно увеличит финансовую нагрузку на проект и сделает невозможной его реализацию на условиях, определенных концессионным соглашением. Удорожание проекта оценивается не менее чем в 4,8 млрд рублей.

Для разрешения возникшей ситуации г-н Шпорт просил Минэкономразвития поддержать разработку законопроекта, исключающего применение положений ст. 170 Налогового кодекса к региональным концессионным проектам, предусматривающим строительство автодорог и их участков регионального значения, реализуемым на основе уже заключенных соглашений.

Отметим, что строительство жизненно важной для столицы Приморья Владивостокской кольцевой автодороги по последним данным оценивалось в 70 млрд рублей. И налоговые льготы будут вовсе не лишними.

По данным мэрии Владивостока, на данный момент уже определен маршрут прохождения трассы, технические параметры сооружений, которые должны быть построены в ходе реализации проекта - количество мостов, развязок, подпорных стен, а также земельные участки, которые попадают в зону строительства. Общая протяженность ВКАД составит 22,6 км с объемом транспортного потока от 70 до 85 тыс. автомобилей в сутки при скорости 80 км/час.

Досье "Золотого Рога": ВКАД планируется построить вдоль Амурского залива. Новая дорога должна разгрузить основные магистрали Владивостока, а также избавить центр города от большегрузов. Строительство разделено на пять этапов, работы на которых можно производить параллельно или последовательно. Первый этап предполагает строительство мостов с полуострова Шкота на о.Елены и дальше на о.Русский.

В капитальном варианте, представленном институтом «Гипростроймост» из Санкт-Петербурга по заказу администрации Владивостока, проект строительства дороги вдоль Амурского залива предусматривает строительство магистрали-дублера длиной 20,1 километров от мыса Токаревского через мыс Кунгасный до начала улицы Русской в район ул. Маковского. Она была спроектирована по параметрам магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения. То есть, четыре полосы движения – по две в каждую сторону с шириной проезжей части 2х7,5 м, расчетная скорость движения – 80 км/час.

О сложности и дороговизне этого строительства можно судить по тому, что проект дороги предусматривает устройство 10 мостов и путепроводов и 7 развязок в разных уровнях.

Местные власти ранее предложили принять участие в строительстве московскому ООО «Трансстроймеханизация» (ТСМ, входит в ПАО «Мостотрест»). Также не исключено, что к реализации проекта подключится китайская строительная корпорация Guanda.

На фото: Приморские водители уже завидуют хабаровским.

Фото из архива

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток