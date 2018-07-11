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Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
Для реализации проекта требуется земельный участок площадью около 300-400 гектаров
Китайская корпорация «Би Ши» (провинция Хэйбей) планирует инвестировать до $1,5 млрд в создание в Приморском крае предприятия по производству листовой стали для судостроительной промышленности, сообщил председатель совета директоров корпорации Би Цзинань. В планах корпорации также строительство коксохимического завода и электростанции.
«Строительство объектов займет около пяти лет, а ввод их в эксплуатацию позволит обеспечить рабочими местами до 10 тыс. человек. Для реализации проекта нам потребуется земельный участок площадью около 300-400 гектаров», - сообщил председатель совета директоров корпорации Би ЦЗИНАНЬ на встрече с врио губернатора Андреем Тарасенко.
Глава региона обратил внимание китайских инвесторов на важность оперативного предоставления информации о технических характеристиках участка и инфраструктуры, необходимой для возведения промышленных объектов.
«Мы посмотрим, где вам удобнее всего будет организовать производство с учетом близости к портовым мощностям и железной дороге, и подготовим несколько вариантов», – сказал Андрей Тарасенко, поручив департаменту промышленности Приморья подготовить предложения по размещению новых предприятий.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Строительство судостроительного комплекса «Звезда» ведется консорциумом "СТС" г. Большой Камень. Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники. Верфь будет выпускать крупнотоннажные суда, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники.
Торгово-промышленная корпорация «Би Ши» – частная компания, основанная в 2007 году. Корпорация представляет объединение предприятий сталелитейной, коксовой, электрической и горной промышленности. Годовой объем стали, производимой компанией, составляет 6,8 млн тонн тонн, кокса – 3 млн тонн, выработки электроэнергии – 2,5 млрд кВт.ч.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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