Дорогу привели в порядок, озеро спасли

Во Владивостоке успешно решили проблемы микрорайона Патрокл

Глава Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО в ходе рабочей поездки в микрорайон Патрокл проверил качество ремонта подъездного пути к домам на улице Сочинской и работу канализационных насосных станций (КНС) у безымянного озера, запущенных неделей ранее. В ходе рабочей поездки мэр также встретился с жителями нового микрорайона.

У этой дороги в районе Патрокла, где выросло сразу несколько высотных жилых домов, - своя история. Жилье было сдано в эксплуатацию еще полтора года назад, однако застройщик микрорайона, ФГУП «ГУСС Дальспецстрой», обанкротился и не выполнил свое обещание – заасфальтировать разбитую грунтовку на пересечении улиц Борисенко и Сочинская. Добираться до дома многочисленным новоселам все это время было настоящим испытанием, особенно весной, когда наступала распутица.

В феврале жители Патрокла обратились за помощью к главе города, и Виталий Веркеенко поставил перед муниципальными дорожниками задачу – привести в порядок подъездной путь к домам, где проживает более 1100 человек.

Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» задачу выполнили: выровняли профиль дороги, отгрейдировали, укрепили асфальтовой крошкой. Хотя пока это - только первый этап. В перспективе планируется полноценное строительство дороги.

«Сначала думали провести здесь просто грейдирование дороги, – рассказал Виталий Веркеенко собравшимся на встрече жителям Патрокла. – Но мы нашли другое, более эффективное решение. Так как сейчас ведутся работы по проекту «Безопасные и качественные дороги», снимаем старое асфальтовое покрытие с дорог, где ведется ремонт. При помощи этого материала, асфальтовой крошки, смогли провести локальный ремонт на вашей дороге. Это временная мера, в последующем мы включим эту дорогу в план ремонта».

По словам вице-мэра Леонида ВИЛЬЧИНСКОГО, такого ремонта хватит для безопасной езды на 1,5-2 года. Для проведения в дальнейшем капитального ремонта этой дороги администрация города сейчас занимается оформлением в муниципальную собственность земельных участков, расположенных в микрорайоне Патрокл, под размещение объектов транспортной инфраструктуры. Собственник земельного участка - АО «ДОМ.РФ» - положительно ответило на обращение мэра о передаче в муниципальную собственность земель в районе бухты Патрокл.

«Теперь дорога в нормальном состоянии, автобусное сообщение будет регулярным. Поручил запустить маршрут к новому учебному году», – заверил мэр жителей микрорайона.

С июня текущего года специалисты СГТ следят за чистотой общегородских зон нового жилого микрорайона. Теперь Патрокл так же, как и другие микрорайоны приморской столицы, включен в список ежедневных уборок городскими коммунальными службами.

Кроме того, успешно решена и проблема с безымянным озером на Патрокле. Дело в том, что канализационная насосная станция (КНС) также оказалась недостроенной и брошенной застройщиком, а потому не работала, хотя микрорайон активно заселялся. В итоге все стоки попадали в озеро, а затем и в море. Кому достраивать систему и содержать на балансе – должен решить суд. Однако к решению проблемы подключился Виталий Веркеенко. Не дожидаясь решения суда, при участии администрации края КНС отремонтированы и запущены в работу силами КГУП «Примводоканал». На призыв помочь решить проблему озера откликнулся также «ЭМ-Центр»: специалисты предприятия запустили в озеро специальные микроорганизмы, которые смогут очистить воду и донные отложения.

«Меня здесь волновали три проблемы. Это озеро, дорога – здесь все теперь в порядке. И третья проблема, которая пока не решена, - это строительный кран, который остался на стройке и нависает над территорией микрорайона», – отметил на встрече с жителями Патрокла Виталий Веркеенко.

Кран рядом с недостроенными домами микрорайона также находится на балансе обанкротившегося застройщика. Ему будет направлено официальное письмо с требованием убрать кран от придомовой территории.

Общение с жителями Патрокла прошло активно, горожане задавали много вопросов. Часть из них, требующих более тщательной проработки, Виталий Веркеенко поставил на контроль.

«Именно так, вместе с жителями, я вижу развитие Владивостока, в конструктивном, открытом и честном диалоге, без «футбола» и разделения на «мое - не мое». Наш город – наш общий дом, и вместе мы сможем сделать его более комфортным, чистым и красивым», – подчеркнул Виталий Веркеенко.

На фото: Жители микрорайона благодарят главу города за внимание к своим нуждам.

Фото Vlc.Ru.

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток