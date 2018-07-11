Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дорогу привели в порядок, озеро спасли
Во Владивостоке успешно решили проблемы микрорайона Патрокл
Глава Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО в ходе рабочей поездки в микрорайон Патрокл проверил качество ремонта подъездного пути к домам на улице Сочинской и работу канализационных насосных станций (КНС) у безымянного озера, запущенных неделей ранее. В ходе рабочей поездки мэр также встретился с жителями нового микрорайона.
У этой дороги в районе Патрокла, где выросло сразу несколько высотных жилых домов, - своя история. Жилье было сдано в эксплуатацию еще полтора года назад, однако застройщик микрорайона, ФГУП «ГУСС Дальспецстрой», обанкротился и не выполнил свое обещание – заасфальтировать разбитую грунтовку на пересечении улиц Борисенко и Сочинская. Добираться до дома многочисленным новоселам все это время было настоящим испытанием, особенно весной, когда наступала распутица.
В феврале жители Патрокла обратились за помощью к главе города, и Виталий Веркеенко поставил перед муниципальными дорожниками задачу – привести в порядок подъездной путь к домам, где проживает более 1100 человек.
Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» задачу выполнили: выровняли профиль дороги, отгрейдировали, укрепили асфальтовой крошкой. Хотя пока это - только первый этап. В перспективе планируется полноценное строительство дороги.
«Сначала думали провести здесь просто грейдирование дороги, – рассказал Виталий Веркеенко собравшимся на встрече жителям Патрокла. – Но мы нашли другое, более эффективное решение. Так как сейчас ведутся работы по проекту «Безопасные и качественные дороги», снимаем старое асфальтовое покрытие с дорог, где ведется ремонт. При помощи этого материала, асфальтовой крошки, смогли провести локальный ремонт на вашей дороге. Это временная мера, в последующем мы включим эту дорогу в план ремонта».
По словам вице-мэра Леонида ВИЛЬЧИНСКОГО, такого ремонта хватит для безопасной езды на 1,5-2 года. Для проведения в дальнейшем капитального ремонта этой дороги администрация города сейчас занимается оформлением в муниципальную собственность земельных участков, расположенных в микрорайоне Патрокл, под размещение объектов транспортной инфраструктуры. Собственник земельного участка - АО «ДОМ.РФ» - положительно ответило на обращение мэра о передаче в муниципальную собственность земель в районе бухты Патрокл.
«Теперь дорога в нормальном состоянии, автобусное сообщение будет регулярным. Поручил запустить маршрут к новому учебному году», – заверил мэр жителей микрорайона.
С июня текущего года специалисты СГТ следят за чистотой общегородских зон нового жилого микрорайона. Теперь Патрокл так же, как и другие микрорайоны приморской столицы, включен в список ежедневных уборок городскими коммунальными службами.
Кроме того, успешно решена и проблема с безымянным озером на Патрокле. Дело в том, что канализационная насосная станция (КНС) также оказалась недостроенной и брошенной застройщиком, а потому не работала, хотя микрорайон активно заселялся. В итоге все стоки попадали в озеро, а затем и в море. Кому достраивать систему и содержать на балансе – должен решить суд. Однако к решению проблемы подключился Виталий Веркеенко. Не дожидаясь решения суда, при участии администрации края КНС отремонтированы и запущены в работу силами КГУП «Примводоканал». На призыв помочь решить проблему озера откликнулся также «ЭМ-Центр»: специалисты предприятия запустили в озеро специальные микроорганизмы, которые смогут очистить воду и донные отложения.
«Меня здесь волновали три проблемы. Это озеро, дорога – здесь все теперь в порядке. И третья проблема, которая пока не решена, - это строительный кран, который остался на стройке и нависает над территорией микрорайона», – отметил на встрече с жителями Патрокла Виталий Веркеенко.
Кран рядом с недостроенными домами микрорайона также находится на балансе обанкротившегося застройщика. Ему будет направлено официальное письмо с требованием убрать кран от придомовой территории.
Общение с жителями Патрокла прошло активно, горожане задавали много вопросов. Часть из них, требующих более тщательной проработки, Виталий Веркеенко поставил на контроль.
«Именно так, вместе с жителями, я вижу развитие Владивостока, в конструктивном, открытом и честном диалоге, без «футбола» и разделения на «мое - не мое». Наш город – наш общий дом, и вместе мы сможем сделать его более комфортным, чистым и красивым», – подчеркнул Виталий Веркеенко.
На фото: Жители микрорайона благодарят главу города за внимание к своим нуждам.
Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости тематики
- Дорогу привели в порядок, озеро спасли
- Во Владивостоке демонтировали 310 незаконных торговых объектов
- Владивостоку предстоит модернизация инженерных сетей
- Во Владивостоке заработает самый большой туалет в городе
- Определен график гидравлических испытаний и отключения горячей воды во Владивостоке
- Бизнес столицы Приморья откликнулся на просьбу мэра
- "В ЖКХ Приморского края работают профессионалы"
- Восемь "управляек" Владивостока плохо убирали снег и ответят за это
- Благоустройства становится больше
- Приморье 18 марта будет выбирать не только президента
Новости раздела
- Цены на жилье никто не остановит
- Дорогу привели в порядок, озеро спасли
- Китайцы затеяли в Приморье крупный металлургический проект
- Летом в Приморье будет что поесть
- Недетские проблемы приморского туризма
- Имидж заволокло газом
- "Остров Сахалин" поймал на крючок приморского рыбака
- В Приморье котельные готовятся принять природный газ
- Крупная приморская рыбодобывающая компания продана на Сахалин
- Во Владивостоке демонтировали 310 незаконных торговых объектов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Рубль упадет и очень сильно