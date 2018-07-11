"Добросуп" шагает по стране

Дальневосточная уха стала самым популярным в России рыбным супом

В России отгремел День рыбака. Для прибрежных регионов Дальнего Востока, это не просто главный профессиональный праздник года, это целая философия быта и труда для многих тысяч дальневосточников. При этом популярность отдельных составляющих праздника, в кулинарной части уже распространилась по всей стране и дошла до того, что дальневосточный рыбный суп уже стал отдельным брендом - «Добросуп» - созвучно по названию компании «Доброфлот», которая впервые в России забрендировала рецептуру и понесла дальневосточную "изюминку" в массы.





«Идея продвижения рецепта супа из морской консервированной рыбы, родилась в 2013 году на Сахалине, когда впервые я попробовал рыбный суп из консервов сразу в двух заведениях общепита. Причем, это был не просто продукт, он имел разные оттенки вкуса и при этом, как мне объяснили, его приготовление не вызывает особых трудностей. Ведь основа этого блюда -качественные рыбные консервы, производством которых занимается наша компания непосредственно в море на плавбазе «Всеволод Сибирцев», - рассказывает начальник отдела маркетинга компании «Доброфлот» Игорь Заводов.

Между тем, суп «Доброфлот» не стал копировать традиционную рецептуру сайрового супа. В него добавили «секретный» ингредиент, который не просто полезен и вкусен, но и доступен каждому жителю России. Это морская капуста ламинария, в состав которой входит почти вся таблица Менделеева и которую в виде различных биологических добавок доктора прописывают почти всем жителям России в качестве дополнительного источника йода.

История вхождения уникальной капусты в состав супа заслуживает отдельного рассказа. Ламинария добывается по всему побережью Приморья, Японии и Кореи, Сахалина и Курил. Это продукт номер один в Японии, и многие эксперты связывают долголетие жителей Страны Восходящего Солнца именно с полезностью этого продукта.

Плавзавод «Залив Востока» ГК «Доброфлот» одну из путин отработал на ламинарии, он морозил этот продукт, и потом из этого сырца производились вкусные и полезные консервы.





Трудно сказать, кто первый, и в какой пропорции смешал в супе два продукта. Теперь это уже не важно, главное вкус нового супа стал отличаться и получил свой дальневосточный аромат.

После кулуарных дегустаций «Добросуп» впервые дебютировал на кулинарной сцене в столице России. В 2015 году на рыбной неделе в Москве варили суп варили звёздные гости Марк Тишман, Алиса Мон, Александр Шевченко.





В том же году, «Добросупом» накормили тысячи людей, которые приехали на панк-рок-фестиваль в Ярославской области.

В 2016 году «Добросуп» стал уже самым популярным блюдом среди рыбных супов. Неноминальный успех этого блюда, в том, что у него масса вариантов, которые зависят от наличия рыбных консервов. При этом компания «Доброфлот» производит еще один пищевой переворот в сегменте российской рыбной консервации.

«Доброфлот» - единственная компания в России после 25 летнего перерыва вышла на промысел сардины иваси, и впервые в России в 2016 году на рынке появляются консервы сардины иваси.





Первая открытая дегустация консервов иваси прошла в Приморском крае в 2016 году. В ней приняли участие все представители крупных торговых продовольственных сетей, чиновники, ученые ТИНРО-Центра и эксперты отрасли.

«Впервые открыв консервы иваси, стало понятно, что этот продукт на голову превосходит все рыбные консервы, которые присутствовали на полках российских магазинов. В отличие от сайры, горбуши, сельди, - рыба в банке была залита внутренним жиром, который вытопился из рыбы в процессе варки. По вкусу иваси гораздо нежнее, чем сайра, и при этом ученые ТИНРО-Центра считают, что эта рыба способствует оздоровлению россиян.

Согласно исследованиям, консервы из сардины являются дополнительным источником ценных липидов. В составе установлено высокое присутствие липидов, в том числе фосфолипидов, причем в мелкой рыбе их содержание составляло 14,9%, а в крупной – 8,4%. Содержание ненасыщенных жирных кислот (ЖК) в сардине достигает 54-46%. В целом, суммарное содержание омега-3-полиненасыщенных жирных кислот (эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК) в тканях сардины иваси различных размерных групп позволяет удовлетворить суточную потребность организма взрослого человека в ЖК семейства омега.







Именно возобновление промысла иваси и появление на рынках консервов по доступной цене, окончательно переориентировали «Добросуп» на иваси. В 2017 году все гости ВЭФ с удовольствием отведали «Добросупчик».





В 2018 году это был хит на очередной Рыбной неделе в Москве.

При этом говорить, что традиционная рецептура устоялась, преждевременно. На пятки ивасевому наполнителю наступает тихоокеанская скумбрия, промысел которой ведут суда «Доброфлота», и консервы из которой также производит «Сибирцев» прямо в море.

Консервированная скумбрия - это еще один уникальный продукт, которого не было на полках магазинов в последние 20 лет из-за отсутствия специализированного российского промысла. И он будет конкурировать за место в супе с консервами из сардины. Не стоит сбрасывать со счетов и сайру, она традиционно имеет своих почитателей. Но достоинства «Добросупа» в том, что этот единственный в России качественный рыбный продукт, который доступен для всех слоев населения России. При цене 80 рублей за 250 грамм готового продукта (250 грамм замороженного лосося обойдутся потребитель от 200 до 400 рублей).

Юрий МОРОЗОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток

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