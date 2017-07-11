Приморье стало конкурентом Сахалина в нефтегазовых интересах

Форум, организованный компанией Vostok Capital, объединил представителей правительства субъектов Дальнего Востока и Сибири, нефтегазовых, консалтинговых, технологических компаний, поставщиков оборудования. Он собрал более 250 участников не только из России, но из Китая, Таиланда, Японии, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

От аналогичного нефтегазового форума, ежегодно проходящего в Южно-Сахалинске, владивостокский отличается преимущественно участием небольших российских добывающих компаний, отчего он не менее интересен. Ключевые задачи, которые преследуют эти, как правило, независимые частные компании, - это выход на экспортный рынок, решение проблем доступа в газотранспортную систему, поиски инвестиций, источников сырья для создания новых перерабатывающих мощностей.





Приморье использует природные преимущества

От Приморского края в работе 2-го Восточного нефтегазового форума принимал участие вице-губернатор по вопросам ЖКХ, ТЭК и лесного хозяйства Александр ЮРОВ. В приветственном слове к собравшимся он представил проекты в сфере нефтегазопереработки, реализуемые в настоящее время в Приморье, акцентировал внимание на удобной логистике экспорта будущей продукции на рынки АТР, а также оценил благоприятные перспективы для инвестиций в новые производственные мощности на территории края. Эти перспективы связаны, как известно, с льготными условиями налогообложения резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. В частности, он упомянул, что в крае реализуется два крупных инвестиционных проекта в области нефтегазохимии, это нефтехимический завод Восточной нефтехимической компании (ВНХК) и завод по переработке газа и производству метанола и азотных удобрений Национальной химической группы.

- Целесообразность размещения этих проектов в Приморском крае объясняется удобством логистики, близостью рынков сбыта, - подчеркнул вице-губернатор. - С учетом новой концепции развития Приморского края и Владивостока, который должен развиваться как центр международного сотрудничества в АТР, здесь реализуется ряд инвестиционных проектов. Основное их направление - это создание транспортных хабов, логистических центров, создание инфраструктурных проектов по газификации Приморского края, строительство нефтегазоперерабатывающих заводов, сжиженного природного газа и ряд проектов в других областях экономики.

Александр Юров отметил, что после принятия законов о ТОРах и СПВ приток резидентов растет. Только с начала этого года подписано соглашений на реализацию новых проектов на сумму более 221 млн руб. в разных областях экономики. В соответствии с этими соглашениями администрация края ведет строительство коммунальной инфраструктуры к местам создания новых производств. В 2020 году планируется построить сеть внутрипоселковых газопроводов на территории крупнейших населенных пунктов - Владивостока, Уссурийска, Находки, Артема, Большого Камня, которые обеспечат газом как крупных потребителей, так и население.





Возможности и средства

Ресурсное богатство Сибири и Дальнего Востока требует немалых инвестиций в освоение. Не удивительно, что одна из ключевых сессий форума была посвящена оценкам возможностей для сотрудничества сторон этого процесса и, в частности, условиям финансирования нефтегазовых проектов.

Как сказал заместитель управляющего Газпромбанка Андрей БОГАТЫРЕВ, успех нефтегазовому проекту на Дальнем Востоке может обеспечить только синергия всех аспектов этого процесса. А его субъектами являются разные участники, это не только организаторы проекта, но и российские и зарубежные банки, а также обязательно руководство тех регионов, где такие проекты осуществляются.

- Регион должен способствовать привлечению на свою территорию проектов, которые, помимо создания дополнительных рабочих мест, пополнения налоговой базы, будут способствовать созданию и сопутствующей инфраструктуры, производств, - подчеркнул он. - Мы, как банк, предполагаем получение определенной выгоды от проекта.

Директор Приморского филиала Bank of China Владимир РЫЖЕНКО говорил о том, чем иностранный банк может быть полезен компаниям, работающим на этом поле.

- Bank of China - пока единственный китайский банк на территории России, который работает с сектором энергетики. Мы финансируем энергетическую отрасль, понимая, что те продукты, которые сейчас здесь производятся, очень востребованы в Китае, и можем обеспечить финансирование российских компаний под гарантии китайских банков. Я выделил бы три направления работы банка, они основаны на нашем опыте работы с крупными компаниями в России, на Дальнем Востоке. Это финансовое, расчетное и особенно информационное. Как показал наш опыт, крупные китайские компании, заходя сюда, нуждаются в получении информации об условиях работы в России.





Немного поправить законы

Большое внимание на форуме уделялось теме льготного налогообложения резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Интерес к этой теме обусловлен тем, что опыт работы в новых условиях еще недостаточно велик. И как выяснилось из выступлений иностранных участников и разговоров в кулуарах, они плохо знакомы с нашими нововведениями и приехали на форум, чтобы узнать подробности.

Кто-то из иностранных участников уже имеет опыт работы в России, но, как показалось, большинство только пытается наладить сотрудничество и ищет подходящего партнера здесь, кто-то находится в стадии переговорного процесса по вхождению в российский проект. Кто-то пока познает и оценивает инвестиционный климат, созданный на Дальнем Востоке. Так, директор Гуанжанской нефтехимической компании НТК «Кэлида» из Китая г-н Сунь ЛЯЬСЯН сказал, что его компания ведет переговоры сразу с несколькими российскими компаниями по вхождению в проекты.

О сути действующих на Дальнем Востоке льготных экономических режимов и опыте резидентов этих режимов говорили на форуме представители региональных агентств по привлечению инвестиций и консалтинговых компаний. Остановимся на оценке опыта, конкретных проблем, с которыми сталкиваются инвесторы в налоговых режимах ТОР и СПВ, которую сделала в своем докладе Ольга СУРИКОВА из консалтинговой компании KPMG.

«Есть несовершенство этих режимов, являющееся барьером для крупных проектов. Так, режимы ТОР и СПВ предполагают поэтапное повышение ставки на прибыль. Первые 5 лет - 0%, при этом, если компания не выходит на прибыль через три года, ставка повышается до 12%. Очевидно, что не все крупномасштабные проекты из-за длительности подготовки смогут реализоваться с учетом полноценного режима - нулевой ставки. Из своей практики мы отметили, что крупные проекты, как правило, выходят на прибыль, когда уже необходимо исчислять налог на прибыль по ставке 12%. Когда просчитывается проект, такие вещи могут оказаться сюрпризом для инвесторов.

И второй момент - о разнице режимов ТОР и СПВ. Она не такая заметная, но в одном моменте достаточно существенная, имею в виду инфраструктуру. В рамках СПВ инвестор развивает инфраструктуру за счет собственных средств. Это не всегда привлекательно. Поэтому в настоящее время разрабатывается законодательная инициатива, направленная на то, чтобы предусмотреть дополнительные меры стимулирования резидентов СПВ».

Фото с официального сайта Форума.

Надежда ВОРОНЦОВА.