ТОРы со всеми удобствами

К территориям опережающего развития в Приморье тянут сети водо- и электроснабжения

Новые производства на созданных в Приморье территориях опережающего развития невозможно создать без развития инженерной и коммунальной инфраструктуры. Именно поэтому государство обязалось обеспечить будущих резидентов ТОР водой, электричеством и теплом. Кроме того, данные мероприятия, хотя и ведутся не в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы, позволяют повысить надежность всего коммунального комплекса Приморья.

По состоянию на начало июля, наиболее продвинулось строительство инфраструктуры для ТОР «Надеждинская» и «Михайловская». Работы на этих площадках ведутся хорошими темпами, хотя и не без объективных сложностей: они, как правило, связаны с законодательством о закупках и позицией землепользователей в местах прохождения новых коммуникаций.

Стройки дальневосточного масштаба

В Приморском крае обязанность по возведению всех объектов водоснабжения и водоотведения для ТОР возложена на КГУП «Примводоканал». В ТОР «Надеждинская» и ТОР «Михайловская» КГУП участвует в создании инфраструктуры за счет краевых субсидий, а инфраструктуру для ТОР в Большом Камне финансирует Корпорация развития Дальнего Востока по договорам о техприсоединении.

В ТОР «Надеждинская» еще в 2016 году краевым предприятием были построены водовод и сети водоотведения, которые планируется подключить к «Северным» очистным сооружениям на Де-Фризе. В планах КГУП «Приморский водоканал» построить сети не только до границы ТОР, но и внутри самой площадки.

Строительство инфраструктуры для ТОР «Михайловская» состоит из пяти частей. Это водозабор, станция водоочистки, магистральный водовод (две нитки по 1120 м), очистные сооружения канализации и магистральный коллектор (3300 м). Расчетный расход воды резидентами ТОР составляет 2600 м3 в сутки, расчетный объем стоков канализации – 1500 м3 в сутки. Здесь уже состоялись необходимые аукционные мероприятия и в настоящее время КГУП готовится заключить контракт с подрядчиком строительства. Срок выполнения работ в соответствии с контрактом составляет 12,5 месяцев.

В рамках договоров на техническое присоединение «Приморским водоканалом» будут реконструированы канализационные очистные сооружения (КОС) и водоочистные сооружения (ВОС) Большого Камня. Они требовали реконструкции даже без учета планов по созданию ТОР, но с учетом развертывания новых производств и строительства большого объема жилья для работников суперверфи «Звезда» обеспечить водоснабжение и водоотведение без реконструкции стало невозможно.

Работы в ТОР «Большой Камень» включают в себя три направления. Это реконструкция водоочистных сооружений города, реконструкция канализационных очистных с увеличением мощности до 35 тысяч «кубов» в сутки, а также реконструкция внеплощадочных сетей с целью подключения новых жилых микрорайонов. В рамках реконструкции ВОС и КОС сейчас завершаются работы по техническому обследованию и инженерным изысканиям. Следующим этапом станет разработка проектно-сметной документации. Срок окончания работ по данным объектам – декабрь 2018 года.

В соответствии с заявкой АО «Корпорация развития Дальнего Востока» на технологическое присоединение в 2017 году должны быть подключены строящиеся микрорайоны для работников СК «Звезда» - Пятый и Шестой. Эта задача является приоритетной. По микрорайону Шестому уже выполнен проект планировки территории, инженерные изыскания. Подготовленная проектно-сметная документация в конце июня передана на госэкспертизу. Оформляются правоустанавливающие документы на земельные участки, необходимые для получения разрешения на строительство в дальнейшем.

- Вопросы, связанные с правами на земельные участки или неразграниченными землями, периодически возникают, но решаются в рабочем порядке при содействии Минвостокразвития и КРДВ. Задача у всех одна – построить и ввести в эксплуатацию необходимые для ТОРов объекты, - подчеркивает начальник отдела КГУП «Приморский водоканал» по строительству объектов ТОР Виталий ГОРДЕЕВ. – При строительстве нами используются самые современные материалы и оборудование.

Резервы Пушкинской депрессии

Для эксплуатации Пушкинской депрессии необходимо построить станцию водоподготовки, где в том числе будет происходить обезжелезивание воды. Проектная документация для первого этапа строительства станции подготовки воды мощностью 30 тысяч кубометров в сутки разработана и прошла государственную экспертизу. Получено разрешение на строительство, общая стоимость которого оценивается в более чем 630 млн рублей. В настоящее время проводятся аукционные мероприятия для определения подрядчика строительства данного объекта – рассмотрение вторых частей заявок. Аукционные мероприятия, начавшиеся еще в феврале, несколько затянулись в связи с изменениями федерального законодательства.

- По ряду объектов, строящихся для территорий опережающего развития, сроки сдвинулись в связи с тем, что бюджетное финансирование было выделено не в конце 2016 года, как планировалось, а в начале 2017-го. За это время вступили поправки в федеральное законодательство о госзакупках, которые повлияли на порядок проведения аукционных процедур. В связи с чем торги, как правило, признаются состоявшимися только со второго или третьего раза, - отметили в пресс-службе КГУП «Приморский водоканал».

Сети уже тянут

Еще зимой энергетики филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» завершили подготовительные мероприятия и приступили к активной фазе строительства электросетевых объектов для ТОСЭР «Михайловская». Новые объекты расположатся сразу в трех районах Приморья – Михайловском, Спасском и Черниговском. Для обеспечения электроэнергией «Михайловской» приморским филиалом ДРСК будет построено четыре подстанции: это две подстанции 110/35 кВ - «Агрокомплекс» и «Ключи», а также две подстанции 35 кВ – «Дубки» и «Ленинское». Кроме того, планируется построить около 111 км линии электропередачи 10-110 кВ. Суммарная максимальная мощность энергопринимающих устройств составит 56,65 МВт. Согласно договору на технологическое присоединение ТОР «Михайловская», заключенному между АО «ДРСК» и Корпорацией развития Дальнего Востока, работы по строительству всех энергообъектов планируется завершить к декабрю 2017 года.

В «Приморских электрических сетях» особо подчеркивают, что все оборудование, которое будет монтироваться на энергообъектах приморских ТОРов, произведено в России. Кроме того, при строительстве электросетевых объектов решено использовать типовые технические решения: такой подход позволяет существенно сэкономить время строительно-монтажных работ, а значит, снижает риски увеличения сроков строительства. Строительно-монтажные работы сетей для ТОР выполняют подрядные организации, которые были отобраны по результатам конкурсных процедур: ООО «ДВ энергосервис», АО «Гидроэлектромонтаж», ООО «Энергосоюз», ООО «Востоксельэлектросетьстрой». Эти компании обеспечены достаточным количеством персонала для выполнения работ – сегодня на строительстве энергообъектов ТОР «Михайловская» задействовано более 100 человек. Со своей стороны сетевая компания осуществляет жесткий контроль выполнения работ, по необходимости оказывая строителям помощь.

Некоторые сложности в реализацию проектов вносит «земельный вопрос»: участки, на которых предполагается разместить новые объекты электросетевой инфраструктуры, нередко уже являются чьей-то частной собственностью или находятся в аренде. А некоторые землепользователи хотят хорошо заработать на строительстве инфраструктуры для ТОРов. Например, в Михайловском районе два арендатора земли, по участкам которых должна была проходить новая ЛЭП, выставили такие условия строительства линии, что в «Приморских электрических сетях» пришли к выводу: проще и дешевле будет изменить трассу ЛЭП. Документы с внесенными изменениями уже находятся на утверждении в Минвостокразвития РФ. Несмотря на объективные сложности, в компании намерены обеспечить ТОРы сетевой инфраструктурой в установленный графиком срок.

По условиям договора с Корпорацией развития Дальнего Востока филиал «Приморские электрические сети» АО «ДРСК» также принимает участие в реализации крупнейшего инвестпроекта в Приморье после саммита АТЭС – строительства суперверфи «Звезда». Конкурсные процедуры по выбору подрядчика для строительства электросетей ТОР «Большой Камень» уже завершены, в настоящее время ведутся подготовка проектных документов, закупка материалов и оборудования. Следующим шагом станет выполнение строительно-монтажных работ. В рамках техприсоединения ТОР «Большой Камень» будет выполняться строительство ПС «Садовая» и внутриплощадочных сетей 6 кВ.

Добавим, что постоянное электроснабжение электроустановок еще одной ТОР, «Надеждинская», будет осуществляться от сетей ПАО «ФСК» МЭС Востока. Однако в ДРСК зарегистрировано четыре заявки от Корпорации развития Дальнего Востока на временное обеспечение электроснабжением строительных площадок резидентов данной ТОР.

В рамках строительства инфраструктуры для приморских ТОРов предполагается обеспечить возможность подключения резидентов к газу. Согласно графику строительства объектов инфраструктуры для ТОР, который размещен на сайте АО «Корпорация развития Дальнего Востока», до конца декабря 2017 года «Газпромом» должны быть построены доплощадочные сети газоснабжения для ТОР «Михайловская». В ТОР «Большой Камень» компании в рамках договора на технологическое присоединение предстоит в срок до июня 2018 года подключить к сетям газоснабжения котельную.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Ключевым мероприятием для обеспечения водой ТОР «Надеждинская» является развитие так называемой Пушкинской депрессии – подземного источника водоснабжения, на котором уже пробурено и освоено 46 водозаборных скважин суммарным проектным дебитом 125 тыс. кубометров в сутки. Хотя потребности ТОР в воде составляют 10 тыс. кубометров в сутки, обеспечить их было возможно только за счет развития месторождения Пушкинской депрессии. Оставшийся «резерв» значим для Владивостока, поскольку он даст городу дополнительный объем питьевой воды.

Александр САЛКОВ.

Фото Ивана КРЫШАНА.

К фото: Инвесторы увидели первые экскаваторы на стройках приморских ТОРов.