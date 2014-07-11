Во Владивостоке обсудили возможности экономического сотрудничества Латвии и Приморского края

В пятницу, 11 июля, во Владивостоке состоялся круглый стол «Возможности экономического сотрудничества Латвии и Приморского края». В ходе мероприятия латвийским чиновникам и предпринимателям представили инвестиционный потенциал Приморья, а также организовали общение «b2b».

В этом международном мероприятии, организованном латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) и ООО «Агентство Территориального Развития Дальнего Востока, приняли участие представители приморского бизнеса, госструктур и крупнейших латвийских компаний, работающих в области финансов, транспорта и логистики, информационных технологий, полиграфической промышленности, производства оборудования и пищевых продуктов.

Как отметил в своем приветственном слове директор департамента международного сотрудничества и развития туризма в Приморье Алексей СТАРИЧКОВ, наш регион открыт для сотрудничества и укрепления деловых контактов с Евросоюзом. «Сейчас основной товарооборот края приходится на страны АТР, но я уверен, что и с Латвией у нас есть точки соприкосновения», - отметил Старичков.

Генеральный директор АНО «Центр развития экспорта Приморского края» Роман ГЛУШАК также уверен в перспективности российско-латвийского сотрудничества. «Приморский край ведет торговлю с 120 странами мира, общий товарооборот региона составляет 12-13 млрд долл. При этом на страны Европы приходится всего 500 млн долл. А это означает, что данная ниша почти свободна и нашим предпринимателям стоит внимательнее присмотреться к латвийским коллегам», - считает Роман Глушак.

Чрезвычайный и полномочный посол Латвийской республики в России Астра КУРМЕ подчеркнула, что визит в Приморье стал для одной из важнейших поездок. «Приморье и его центр – Владивосток – везде слышны. Ваш регион упоминается наравне с Москвой и Санкт-Петербургом. Латвийским предпринимателям интересны перспективы как сотрудничества с Приморским краем, так и в части выхода через ваш регион в страны АТР», - отметила посол.

Она также подчеркнула, что у латвийских предприятий уже есть позитивный опыт работы в Приморье. Так более 7 лет здесь работает компания «Перуза», занимающаяся производством технологического оборудования. Это служит примером для других латвийских бизнесменов.

Председатель правления ООО «Перуза» Арнис Петранис в своем выступлении призвал коллег не бояться расстояний: «Владивосток – это всего 1,5 часа до Москвы, а потом 8 часов на самолете. Расстояние – только в голове».

После выступлений официальных лиц и презентаций компаний прошли двусторонние встречи предпринимателей с потенциальными партнерами по бизнесу. Интерес с обеих сторон был и не малый, что обещает в будущем взаимовыгодное сотрудничество.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.