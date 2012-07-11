В Москве пойдет с молотка земля в Приморском крае

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля, ZRPRESS. Федеральный Фонд содействия развитию жилищного строительства (РЖС) выставил на торги права аренды участка земли в г. Артем Приморского края. На площади 234 467 кв. метров победителю торгов предлагается разместить базу по производству строительных материалов, изделий и конструкций для целей жилищного строительства.

Аукционная документация на предлагаемый Фондом «РЖС» участок определяет, что он принадлежит к категории земель населенных пунктов и на нем «могут быть размещены предприятия по производству домокомплектов для малоэтажного строительства, клееного бруса, автоклавного газобетона, элементов несъемной опалубки, теплоэффективных блоков, силикатного кирпича, инженерного оборудования для жилищного строительства и прочих строительных материалов. Объекты для производства строительных материалов должны отвечать требованиям энергетической эффективности и энергосбережения в соответствии с действующим законодательством РФ».

Начальный размер годовой арендной платы за 1 кв. м площади участка определен в 15 рублей 69 копеек, с учетом 18% НДС. Шаг аукциона составит 78 копеек. А состоится этот аукцион в Москве 26 сентября.

Виктор КУДИНОВ, газета "Золотой Рог".